Tuyên chiến với hàng giả, hàng lậu là một trong 6 yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra đối với Bộ Công thương tại hội nghị tổng kết công tác ngành công thương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, diễn ra chiều 19.12, tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ẢNH: NHẬT BẮC





"Kho hàng hàng chục, hàng trăm tấn không thể không biết"

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, ngành công thương năm 2025 có thể đánh giá, tổng kết theo 5 vế lớn: công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại được mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng và bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh gọn mạnh.

Chỉ đạo, định hướng ngành công thương năm 2026, Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương thực hiện nội dung 6 tiên phong: tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh và bền vững, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh trong kỷ nguyên số. Tiên phong đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; tiên phong trong xây dựng đội ngũ trong sạch; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính; tiên phong xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa để phục vụ công tác điều hành, quản lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương tiên phong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng đặc biệt là hàng giả, buôn lậu, gian lận xuất xứ hàng hóa và giành thời gian phân tích kỹ về yêu cầu này.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, hàng giả là thực phẩm giả, thuốc giả... ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cộng đồng, giống nòi thì ngành nhất định phải tuyên chiến để dẹp bỏ. "Hàng chục tấn thực phẩm, hàng hóa không thể bỏ túi quần, túi áo được, phải có kho, bãi, vận chuyển, phải có chỗ ra chỗ vào, thế mà không biết thì chỉ có hai cái thôi, một là mất ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc và cả hai tội này đều có quy chế xử lý cả", Thủ tướng nói và yêu cầu kiên quyết chống tham những, tiêu cực để giải quyết vấn nạn này.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, năm 2025 toàn lực lượng kiểm tra 27.540 vụ; phát hiện, xử lý 23.402 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 372 tỉ đồng. Các vụ việc kiểm tra, hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm quy định về giá, điều kiện kinh doanh và an toàn thực phẩm.

Trong đó, các mặt hàng vi phạm gồm: thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, vật tư nông nghiệp, hàng điện tử và phụ kiện....

Xuất khẩu lập đỉnh lịch sử mới

Thông tin tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, bất chấp những biến động bất lợi từ kinh tế toàn cầu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam ước đạt 920 tỉ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó xuất khẩu lập đỉnh lịch sử với 470 tỉ USD. Việt Nam lọt TOP 15 cường quốc thương mại thế giới và xếp thứ 2 ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố kết quả xuất nhập khẩu 2025 ẢNH: NHẬT BẮC

Năm 2025, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (từ năm 2016) với mức thặng dư khá cao, ước xuất siêu đạt 22 tỉ USD góp ph ầ n nâng cao d ự tr ữ ngo ạ i h ố i, ổ n đ ị nh t ỷ giá và các ch ỉ s ố ki nh t ế vĩ mô.

Th ị trư ờ ng trong nước tăng trư ở ng v ữ ng ch ắ c v ớ i kho ả ng 9 - 10% , cung c ầ u hàng hóa cơ b ả n ổ n đ ị nh, là tr ụ đ ỡ đ ả m b ả o các m ụ c tiêu tăng trư ở ng vĩ mô nh ấ t là trong giai đo ạ n đ ạ i d ị ch ho ặ c kinh t ế th ế gi ớ i suy gi ả m .

Thương mại điện tử ti ế p t ụ c phát tri ể n m ạ nh m ẽ , l ầ n đ ầ u tiên vư ợ t m ố c 30 tỉ USD , tăng trư ở ng kho ả ng 25% và chi ế m 2/3 giá tr ị kinh t ế s ố Vi ệ t Nam , gi ữ v ữ ng v ị trí trong top 10 qu ố c gia có t ố c đ ộ tăng trư ở ng thương m ạ i đi ệ n t ử nhanh nh ấ t th ế gi ớ i và top 3 trong ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, trong năm 2026 ngành sẽ tiếp tục đổi mới tư duy và đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Bộ Công thương chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính.

Ngành công thương đang từng bước làm chủ công nghệ trong các ngành mới nổi như: chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp sinh học, công nghiệp vật liệu, năng lượng mới; thu hút đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng, công nghiệp, thương mại và hệ thống logistics quốc gia theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển toàn diện chuỗi sản xuất và cung ứng nhằm tăng tính tự lực, tự cường của nền kinh tế, củng cố vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.