Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số là nhiệm vụ sống còn

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc mà Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Anh Huy cho biết nhiệm kỳ mới mở ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, với hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo được xác định là những động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Huy đề nghị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tập trung vào 4 định hướng mang tính then chốt. Đầu tiên là đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục và tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ trong các khu, cụm công nghiệp, khu vực đô thị hóa và dịch chuyển nghề nghiệp nhanh của Hà Tĩnh. Đây là lực lượng quan trọng, trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế tỉnh, đồng thời cũng là địa bàn mới, khó và đòi hỏi cách làm linh hoạt hơn của công tác Đoàn. Tổ chức Đoàn cần thực sự đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân; chủ động thành lập, củng cố tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, tại các khu nhà trọ, khu dân cư công nhân.

Bầu cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Nguyễn Ny Hương (đứng đầu) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thứ hai, chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh, tập trung đưa hoạt động Đoàn về Khu kinh tế Vũng Áng, các khu, cụm công nghiệp, khu vực dịch vụ - logistics và địa bàn dân cư đông công nhân; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh; khuyến khích thanh niên học nghề, nâng cao kỹ năng số, ngoại ngữ, từng bước tham gia sâu vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ hiện đại.

"Chuyển đổi số và nâng cao năng lực số phải được coi là nhiệm vụ sống còn, là dòng chảy xuyên suốt trong mọi hoạt động, gắn với việc nâng tầm phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần hình thành lớp công dân số Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới", anh Huy nhấn mạnh.

Thứ ba là đổi mới mạnh mẽ cách thức đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh trong học tập, lập nghiệp và khởi nghiệp. Tổ chức Đoàn cần chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái đồng hành; từ khuyến khích tinh thần sang hỗ trợ nâng cao năng lực thực chất; từ phong trào bề nổi sang hiệu quả bền vững, lâu dài. Thanh niên Hà Tĩnh, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên khởi nghiệp tại chỗ cần được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ và tư duy đổi mới sáng tạo để chủ động tham gia thị trường lao động hiện đại, thích ứng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Thứ tư phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn "3 gần - 5 phải - 4 không" và phương pháp làm việc "3 dễ - 3 rõ - 3 đo". Cán bộ Đoàn phải thực hiện "3 gần": gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; và "4 không": không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng. Trong chỉ đạo điều hành, phải triệt để khắc phục bệnh hành chính, hình thức.

Mọi chủ trương phải "3 dễ": dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; triển khai phải "3 rõ": rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đánh giá phải "3 đo": đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Hãy phấn đấu mỗi quý một kết quả nổi bật, mỗi năm 2 đột phá. Những chỉ đạo này cũng chính là chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư vừa qua.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, để lại dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Tuổi trẻ tỉnh cũng để lại dấu ấn đậm nét trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, như tích cực tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào "Tuổi trẻ tình nguyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát" được triển khai mạnh mẽ với hơn 160 đội hình tình nguyện, góp phần cải thiện điều kiện sống cho nhiều hộ dân khó khăn…

Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu 36 anh, chị vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XIX. Chị Nguyễn Ny Hương tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

