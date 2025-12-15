Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả góp phần phát triển quê hương

Bá Cường
Bá Cường
15/12/2025 16:39 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đã chính thức khai mạc phiên thứ 1. Nhiều phần tham luận đã cho thấy sự hiệu quả của các mô hình khởi nghiệp, xây dựng phát triển quê hương do Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai.

Chiều 15.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc phiên thứ 1 tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh (P.Đồng Hới).

Tuổi trẻ Quảng Trị: Triển khai hiệu quả nhiều mô hình khởi nghiệp, phát triển quê hương- Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham dự phiên thứ 1 có anh Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Công tác Đoàn cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, đại diện ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị và 297 đại biểu trên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuổi trẻ Quảng Trị: Triển khai hiệu quả nhiều mô hình khởi nghiệp, phát triển quê hương- Ảnh 2.

297 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tóm tắt các nội dung trọng tâm của dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ nhất... Đồng thời, các đại biểu đã trình bày tham luận, báo cáo về quá trình triển khai các mô hình, hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra các phương án, mô hình khởi nghiệp trong nhiệm kỳ sắp tới.

Tuổi trẻ Quảng Trị: Triển khai hiệu quả nhiều mô hình khởi nghiệp, phát triển quê hương- Ảnh 3.

Các đại biểu trải nghiệm không gian số tại đại hội

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các tham luận về khởi nghiệp từ trải nghiệm cá nhân - hành trình biến câu chuyện đời sống thành sản phẩm giá trị cho cộng đồng của thanh niên Quảng Trị; nâng cao kỹ năng truyền thông trên không gian mạng cho cán bộ đoàn các cấp cũng khẳng định được sự đa dạng trong vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng ngày mai (16.12).

Tin liên quan

Tạo mọi thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp

Tạo mọi thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trọng sáng 15.12. Về dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị đại biểu kỷ nguyên vươn mình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận