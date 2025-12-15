Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả góp phần phát triển quê hương

Chiều 15.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc phiên thứ 1 tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh (P.Đồng Hới).

Các đại biểu dâng hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham dự phiên thứ 1 có anh Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Công tác Đoàn cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, đại diện ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị và 297 đại biểu trên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

297 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tóm tắt các nội dung trọng tâm của dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ nhất... Đồng thời, các đại biểu đã trình bày tham luận, báo cáo về quá trình triển khai các mô hình, hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra các phương án, mô hình khởi nghiệp trong nhiệm kỳ sắp tới.

Các đại biểu trải nghiệm không gian số tại đại hội ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các tham luận về khởi nghiệp từ trải nghiệm cá nhân - hành trình biến câu chuyện đời sống thành sản phẩm giá trị cho cộng đồng của thanh niên Quảng Trị; nâng cao kỹ năng truyền thông trên không gian mạng cho cán bộ đoàn các cấp cũng khẳng định được sự đa dạng trong vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng ngày mai (16.12).