Dữ liệu là 'trái tim' của chuyển đổi số, là 'bộ não' của kỷ nguyên vươn mình

Ngày 16.10, tại TP.Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND TP.Huế đồng tổ chức sự kiện công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu gọi tắt là VDEN (Vietnam Data Expert Network) nhằm huy động trí tuệ Việt trên toàn thế giới cùng tham gia kiến tạo nền tảng dữ liệu tự chủ, đổi mới sáng tạo và bền vững cho Việt Nam.

Sự kiện diễn ra tại TP.Huế, quy tụ gần 80 chuyên gia người Việt đang sống và làm việc trong lĩnh vực công nghệ các nước trên thế giới ẢNH: BÌNH THIÊN

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cho rằng, dữ liệu là "dầu mỏ mới" của thế kỷ 21, nhưng để khai thác "mỏ dầu" này cần đội ngũ "kỹ sư" giỏi nhất, am hiểu sâu sắc nhất về công nghệ, có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quốc tế. Đó chính là lý do sự ra đời của mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu.

“Suốt những tháng qua, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hiệp hội, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, kết nối và kêu gọi các chuyên gia người Việt đang công tác tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Kết quả là hôm nay, Mạng lưới đã quy tụ được gần 80 chuyên gia xuất sắc từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Canada và Úc”, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nói.

Đây là những người đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, các viện nghiên cứu uy tín, các trường đại học danh tiếng, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, an ninh mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo thiếu tướng Cương, một "bộ não" dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần được cung cấp dinh dưỡng, cần được bổ sung kiến thức mới, kinh nghiệm mới để không ngừng phát triển. Đó chính là vai trò của Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu.

Nếu Trung tâm Dữ liệu quốc gia là "bộ não", thì Mạng lưới chính là "nguồn trí tuệ bên ngoài", là cầu nối giúp chúng ta tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất, những phương pháp hiệu quả nhất đang được áp dụng tại các quốc gia phát triển.

Thay mặt Trung tâm Dữ liệu quốc gia, thiếu tướng Cương cam kết hỗ trợ toàn diện và lộ trình triển khai cụ thể. Cụ thể, đã và đang xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Trung tâm Dữ liệu quốc gia với mạng lưới chuyên gia. Trung tâm sẽ cung cấp dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và môi trường làm việc an toàn để các chuyên gia có thể tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình mới…

Ban tổ chức và 80 chuyên gia trong Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu ra mắt tại buổi lễ



An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu là xương sống, là điều kiện tiên quyết để mọi hoạt động hợp tác diễn ra suôn sẻ. “Chúng tôi cam kết xây dựng hệ thống bảo mật đa lớp, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển công nghệ mã hóa tiên tiến để bảo vệ tuyệt đối dữ liệu nhạy cảm. Mọi hoạt động nghiên cứu đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quyền riêng tư theo luật An ninh mạng, luật Dữ liệu, luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam”, thiếu tướng Cương khẳng định.

Cuối cùng, đại diện Hiệp hội Dữ liệu quốc gia kêu gọi tất cả các chuyên gia trong mạng lưới cùng nhau biến mạng lưới này thành "trái tim tri thức" đập mạnh cho sự phát triển của đất nước.