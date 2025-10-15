Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau hoàn tất làm sạch gần 490.000 thửa đất, đồng bộ dữ liệu 2 cấp

Gia Bách
Gia Bách
15/10/2025 13:55 GMT+7

Sau hơn một tháng triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cà Mau đã hoàn thành đối soát hơn 770.000 thửa đất, trong đó gần 490.000 thửa được chuyển đổi sang mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 15.10, tin từ Sở NN-MT Cà Mau cho biết sau hơn một tháng triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tỉnh đã rà soát 772.306 chủ sử dụng đất; trong đó 666.177 thửa có thông tin trùng khớp, 50.073 thửa có sai lệch và 56.056 thửa chưa xác định được thông tin.

Đồng thời, qua các đợt đối chiếu rà soát, hơn 98.000 hồ sơ sai lệch đã được chỉnh lý, xác thực, góp phần nâng cao độ chính xác và tính pháp lý của dữ liệu đất đai.

- Ảnh 1.

Sau hơn một tháng triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tỉnh Cà Mau đã rà soát 772.306 chủ sử dụng đất

ẢNH: G.B

Một trong những kết quả nổi bật là 489.584 thửa đất được chuyển đổi thành công sang mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp. Mô hình này giúp hợp nhất dữ liệu, giảm trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Song song đó, Sở NN-MT Cà Mau đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai hệ thống VNPT-iLIS đến từng xã, phường, bảo đảm mọi hồ sơ đất đai được tiếp nhận, xử lý và cập nhật trực tuyến. Việc số hóa này không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà còn giúp công khai, minh bạch hơn quy trình hành chính, giảm tối đa tình trạng trễ hẹn hoặc sai sót dữ liệu.

Hiện, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu sang mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, tỉnh đang triển khai cấp mã định danh cho từng thửa đất, tích hợp với nền tảng địa chỉ số quốc gia, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xem thêm bình luận