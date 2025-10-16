Loạt ô tô vừa trình làng đã giảm giá mạnh tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm khi nhiều hãng xe đồng loạt tung ra mẫu xe mới, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi để kích cầu. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt ở các phân khúc phổ thông, khiến không ít mẫu xe vừa trình làng đã phải giảm giá để thu hút khách mua. Đáng chú ý, có mẫu xe giảm tới cả trăm triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Mất "ngôi vương", bản nâng cấp Mitsubishi Xpander giảm giá 70 triệu đồng

Vừa tung ra bản nâng cấp hồi cuối tháng 9.2025, Mitsubishi Xpander đã được hãng xe Nhật Bản ưu đãi lớn, thông qua hình thức hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ. Quy đổi thành tiền, khách mua mẫu xe này tiết kiệm khoảng 66 triệu đồng. Bên cạnh đó, đại lý còn tặng kèm gói quà tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Như vậy, giá bán thực tế của Xpander bản AT giảm từ 659 triệu xuống còn 593 triệu đồng.

Trong khi đó, bản Xpander Cross mới cũng được áp dụng chính sách tương tự, đưa mức giá thực tế từ 699 triệu xuống còn 629 triệu đồng. Động thái giảm giá ngay khi bản nâng cấp vừa ra mắt cho thấy áp lực không nhỏ mà mẫu MPV này đang gặp phải, khi thị trường xuất hiện những đối thủ tiềm năng như VinFast Limo Green.

Mitsubishi Xpander ưu đãi 100% lệ phí trước bạ sau khi bị tuột mất vị trí dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ vào tay "tân binh" VinFast Limo Green ẢNH: CHÍ TÂM

Số liệu VinFast công bố mới đây cho thấy, VinFast Limo Green sau giai đoạn đầu gia nhập thị trường Việt Nam đã bàn giao tổng cộng 2.120 xe đến tay người dùng. Trong khi, Xpander chỉ đạt con số 1.792 xe. Đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm, Xpander bị mất vị trí dẫn đầu phân khúc MPV phổ thông.

Bên cạnh đó, các đối thủ xếp dưới Xpander như Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer cũng đang được ưu đãi mạnh tay, mức giảm dao động 50 - 70 triệu đồng. Trước sức ép ngày càng lớn từ đối thủ cạnh tranh, việc Mitsubishi nhanh chóng tung ưu đãi lớn cho Xpander bản nâng cấp được xem là động thái ứng phó cần thiết nhằm giữ vững thị phần.

Bộ đôi Geely Monjaro và EX5 giảm giá cả trăm triệu vì "ế ẩm"

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7.2025, Geely Monjaro và EX5 đến nay vẫn chưa thể giúp hãng xe Trung Quốc tạo được cú hích về doanh số. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng xe Geely đăng ký mới tại Việt Nam chỉ đạt trên dưới 400 xe.

Trước thực tế này, Geely buộc phải tiếp tục tung ưu đãi lớn để kích cầu, tương tự cách từng làm với mẫu SUV đô thị Coolray trước đó. Đáng chú ý, Geely Monjaro Premium hiện giảm trực tiếp 100 triệu đồng, trong khi bản Flagship tặng 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 - 70 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của Monjaro Premium giảm từ 1,149 tỉ đồng xuống còn 1,049 tỉ đồng, còn bản Flagship sau ưu đãi cũng giảm về mức 1,13 tỉ đồng.

Tiếp nối Coolray, bộ đôi Geely Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, có mẫu giảm tới 100 triệu đồng nhưng doanh số vẫn khá khiêm tốn tại thị trường Việt Nam ẢNH: GEELY

Tương tự, mẫu xe thuần điện Geely EX5 cũng được ưu đãi lên đến 34 triệu đồng cho bản Max, bản EX5 Pro giảm tối đa 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, cả hai phiên bản đều tặng kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW và sạc treo tường 7 kW. Sau ưu đãi, giá thực tế của EX5 Pro còn khoảng 809 triệu đồng, trong khi bản EX5 Max vào khoảng 855 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù đã ưu đãi, giá Geely Monjaro vẫn còn khá cao nếu so với nhiều mẫu SUV, crossover cỡ trung xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong cùng tầm tiền, người mua dễ dàng chọn Mazda CX-5 (giá 749 - 979 triệu đồng), Hyundai Tucson (giá 789 - 899 triệu đồng), KIA Sportage (giá 799 - 939 triệu đồng) hay Ford Territory (giá 762 - 896 triệu đồng). Chưa kể hiện tại, các mẫu xe này đang ưu đãi giảm giá nên mức giá thực tế dễ tiếp cận hơn đáng kể so với Monjaro.

Tình cảnh của Geely EX5 cũng không khá hơn, khi mẫu xe điện này phải đối đầu trực tiếp với các thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường như VinFast VF 7 hay BYD Atto 3, trong khi lợi thế về công nghệ chưa đủ mạnh để thuyết phục người dùng. Hạ tầng trạm sạc, hệ thống hậu mãi và dịch vụ sau bán hàng của Geely còn hạn chế, khiến khách hàng vẫn dè dặt khi lựa chọn.

Ford Territory 2025 giảm 20 triệu đồng khi chưa về đến đại lý

Khác với hai mẫu xe trên, Ford Territory 2025 được giảm giá ngay từ khi xe còn chưa về đến đại lý. Mẫu xe vừa ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời hồi giữa tháng 8.2025, nhưng chỉ sau chưa đầy ba tuần, nhiều đại lý đã rao bán Territory với mức giảm 12 - 20 triệu đồng, kèm theo gói quà tặng.

Sức ép từ Mazda CX-5 khiến Ford Territory 2025 chưa về đến đại lý phân phối đã giảm giá trực tiếp đi kèm một số quà tặng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sau ưu đãi, Territory 2025 có giá thực tế từ 750 - 884 triệu đồng, tương đương Mazda CX-5 - đối thủ trực tiếp và cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C. Việc Territory giảm giá khi chưa chưa về đến đại lý phân phối cho thấy, Ford đã phần nào nhận ra khó khăn trong nhóm SUV hạng C. Dù là mẫu xe bán chạy thứ hai trong phân khúc, Territory lại bị mẫu xe xếp đầu là Mazda CX-5 bỏ xa hơn 3.000 xe. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, mẫu xe của Ford đạt doanh số 8.156 xe bán ra trong khi con số tương ứng của đối thủ Mazda CX-5 là 11.306 xe.