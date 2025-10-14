Xe MPV phổ thông dưới 700 triệu tại Việt Nam ồ ạt giảm giá bán

Được xem là một trong những dòng ô tô được người Việt ưa chuộng và bán chạy nhất thị trường trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến xe MPV dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam trở thành miếng bánh thị phần béo bở mà các hãng xe đều muốn chiếm lấy. Chính vì vậy, sự xuất hiện của nhiều mẫu mã khiến áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, sức mua lại đang có dấu hiệu chững lại trong vài tháng gần đây, lại càng gia tăng áp lực tồn kho cho các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô tại Việt Nam, nhất là khi thời gian bán hàng của năm 2025 đã trôi dần về những tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, các mẫu mã ở phân khúc xe MPV phổ thông dưới 700 triệu tại Việt Nam tiếp tục "lao" vào cuộc đua giảm giá để tạo sức hút.

Các mẫu mã ở phân khúc xe MPV phổ thông dưới 700 triệu tại Việt Nam tiếp tục "lao" vào cuộc đua giảm giá để tạo sức hút Ảnh: B.H

Không quá khó hiểu khi những cái tên như Honda BR-V, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer hay Toyota Avanza Premio… tiếp tục được nhà sản xuất, phân phối "mạnh tay" áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá. Bởi, nếu xét về mặt doanh số cũng như sức hút trên thị trường, những cái tên này nếu chưa thể sánh được với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross…

Chính vì vậy, bước sang tháng 10.2025 Honda BR-V, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer hay Toyota Avanza Premio… tiếp tục được các nhà sản xuất phân phối giảm giá bán lên đến hàng chục triệu đồng. Cụ thể, trong tháng 10.2025, Suzuki XL7 được nhà phân phối của hãng xe Nhật tại Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ khách mua xe 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng lên đến 3,5 năm. Tổng trị giá lên tới 70 triệu đồng. Mức giảm này đưa giá bán thực tế Suzuki XL7 về mức 529,9 - 537,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 được nhà phân phối của hãng xe Nhật tại Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ khách mua xe 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng lên đến 3,5 năm Ảnh: Suzuki Sài Gòn

Tương tự Suzuki XL7, Honda BR-V cũng đang được Honda Việt Nam (HVN) giảm giá khoảng 70 triệu đồng với phiên bản BR-V L tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, bản BR-V G giảm khoảng 32 triệu đồng, kèm 1 năm bảo hiểm của Honda. Đáng chú ý, Hyundai Stargazer vốn đã có giá bán (489 - 599 triệu đồng) hấp dẫn nhất phân khúc vẫn được các đại lý phân phối giảm trực tiếp 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 439 - 549 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, Toyota Avanza Premio tiếp tục áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ tương đương mức giảm giá lên tới 64,7 - 69,3 triệu đồng.

Thậm chí ngay cả những mẫu mã vốn bán chạy như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross… cũng "lao" vào cuộc đua giảm giá để tạo sức hút trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Tương tự Toyota Avanza Premio các phiên bản Toyota Veloz Cross cũng đang được Toyota giảm giá từ 72,7 - 75 triệu đồng. Sau khuyến mãi, giá thực tế của Veloz chỉ còn khoảng 574 - 594 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander - mẫu xe vốn đang dẫn đầu cuộc đua doanh số và vừa được hãng xe Nhật Bản cập nhật bản nâng cấp cũng có mức giảm giá mạnh Ảnh: C.T

Thậm chí, Mitsubishi Xpander - mẫu xe vốn đang dẫn đầu cuộc đua doanh số phân khúc MPV và vừa được hãng xe Nhật Bản cập nhật bản nâng cấp cũng có mức giảm mạnh. Theo đó, trong tháng 10.2025, phiên bản Mitsubishi Xpander AT Premium (giá 659 triệu đồng) được giảm 60 triệu đồng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Các phiên bản còn lại cũng giảm giá từ 30 - 60 triệu đồng.

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá, làm mới mẫu mã đang diễn ra rầm rộ ở phân khúc xe MPV phổ thông dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam. Điều này ít nhiều giúp người tiêu dùng hưởng lợi khi được hưởng ưu đãi lớn đồng thời có nhiều lựa chọn hơn khi mua xe MPV.