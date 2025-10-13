'Jeep Trung Quốc' - GMW Tank 300 giá từ 1,5 tỉ đồng tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam thời gian gần đây chứng kiến làn sóng xe Trung Quốc đổ bộ mạnh mẽ, trải dài từ các nhóm xe đô thị đến SUV cỡ lớn. Nếu trước đây các mẫu xe này chủ yếu thu hút khách hàng nhờ thiết kế hiện đại và giá bán dễ tiếp cận; thì hiện nay các hãng xe Trung Quốc đang tìm cách khẳng định hình ảnh bằng những dòng SUV mang phong cách off-road hầm hố.

Điển hình như GWM (Great Wall Motor), sau thời gian "thăm dò" thị trường với 2 mẫu Haval H6 và Jolion, đơn vị này vừa tiếp tục mang về Việt Nam loạt xe mới. Trong đó, đáng chú ý nhất có Tank 300 - mẫu xe có kiểu dáng vuông vức, cơ bắp gợi nhớ đến mẫu SUV đến từ Mỹ - Jeep Wrangler. Tuy nhiên, khác với mẫu xe "anh em" Haval H6 được tổ chức ra mắt rầm rộ, Tank 300 chỉ xuất hiện và mở bán một cách âm thầm tại đại lý GWM ở TP.HCM.

GWM Tank 300 có thiết kế vuông vức, cơ bắp, được ví như "Jeep Wrangler phiên bản Trung Quốc" ẢNH: GMW

Theo thông tin từ các nhân viên bán hàng, Tank 300 bản xăng bán ra với giá 1,469 tỉ đồng, trong khi phiên bản hybrid (HEV) có giá 1,799 tỉ đồng.

Tank 300 được phát triển trên nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) thường thấy trên các mẫu xe off-road. Xe có kích thước 4.760 x 1.930 x 1.903 (mm), trục cơ sở 2.750 mm, tương đương các SUV cỡ C. Ngoại hình vuông vức, đèn pha tròn cổ điển kết hợp dải LED định vị, đèn hậu dọc và lốp dự phòng phía sau là những điểm khiến Tank 300 trông khá giống với Jeep.

Khoang lái của Tank 300 có vài nét tương đồng với Mercedes-Benz G-Class như cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí nối liền hay cửa gió dạng tua-bin. Tank 300 bản xăng sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp, cho công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Trong khi đó, bản hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0 lít và mô-tơ điện, cho tổng công suất 244 mã lực, mô-men xoắn cực đại 648 Nm, hộp số tự động 9 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Tank 300 có khoang nội thất khá giống với phong cách của Mercedes-Benz G-Class ẢNH: GMW

Dù trang bị khá nhiều công nghệ và kiểu dáng thiết kế khá hầm hố, tuy nhiên với mức giá mà các nhân viên GWM rao bán, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng Tank 300 vẫn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức tại thị trường Việt Nam. Bởi tầm giá này sẽ nằm lấp lửng giữa phân khúc SUV/Crossover cỡ D và nhóm SUV cỡ lớn, nơi khách hàng trong nước đang có quá nhiều lựa chọn thay thế. Từ những mẫu xe xuất xứ Nhật - Hàn đến cả nhóm xe đến từ thương hiệu châu Âu vốn quen thuộc với người tiêu dùng.

Ví dụ, với cùng tầm tiền của Tank 300 hoặc rẻ hơn đôi chút, khách Việt có thể cân nhắc các mẫu xe gầm cao như Toyota Fortuner (giá 1,055 tỉ - 1,350 tỉ đồng), Ford Everest (giá 1,099 tỉ - 1,545 tỉ đồng), Mazda CX-8 (giá 1,079 tỉ - 1,269 tỉ đồng), Hyundai Santa Fe (giá 1,069 tỉ - 1,365 tỉ đồng) hay Hyundai Palisade (giá 1,469 tỉ - 1,589 tỉ đồng). Hay như một số mẫu crossover mang thương hiệu xe châu Âu kích thước nhỏ hơn như Volkswagen Tiguan (giá 1,688 tỉ đồng), Volvo XC40 (giá khoảng 1,75 tỉ đồng) hay Audi Q3 (giá 1,89 tỉ đồng).

Trong khi đó, nếu xét ở nhóm "xe chơi" chuyên đi off-road, Tank 300 vấp phải sự cạnh tranh đến từ Suzuki Jimny (giá 789 - 799 triệu đồng). Dù kích thước nhỏ hơn Tank 300 nhưng Suzuki Jimny lại là mẫu xe có tên tuổi trong giới off-road hàng chục năm qua.

Xe Trung Quốc Tank 300 vẫn đối mặt tâm lý dè dặt của người Việt, đặc biệt trong tầm giá trên 1 tỉ đồng ẢNH: GMW

Đó là chưa kể, tâm lý dè dặt với xe Trung Quốc của người Việt cũng sẽ là rào cản lớn. Chính vì vậy, Tank 300 dù có thiết kế khác biệt và hướng tới nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm địa hình, nhưng việc thuyết phục người dùng Việt chọn một mẫu xe Trung Quốc trong tầm giá 1,5 tỉ đồng vẫn là điều không dễ dàng.

Thực tế, hoạt động kinh doanh của GWM tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại vẫn khá trầm lắng. Sau 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng xe Haval đăng ký mới chưa đến 80 chiếc, trong đó một phần là xe do đại lý tự đăng ký phục vụ hoạt động trưng bày và lái thử. Điều này cho thấy sức tiêu thụ thực tế của thương hiệu Trung Quốc này vẫn còn rất khiêm tốn. Việc âm thầm đưa thêm các mẫu xe mới như Tank 300, Tank 500 và Wey 80, được xem là động thái nhằm kích cầu, mở rộng danh mục sản phẩm để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.