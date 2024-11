Xe Trung Quốc Tank 300 lộ giá bán lên tới 1,7 tỉ đồng khi về Việt Nam

Tank 300, xe SUV nổi bật mang thương hiệu Trung Quốc GWM, hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn mới mẻ tại thị trường Việt Nam với thiết kế tương tự xe Jeep. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Santa Fe và Ford Everest, có giá bán dự kiến từ 1,4 đến 1,7 tỉ đồng tùy phiên bản.

Tank 300 có giá bán dự kiến khá cao tại Việt Nam

Thông tin từ đại lý cho biết, Tank 300 tung ra thị trường Việt Nam hai phiên bản với mức giá dự kiến dành cho khách hàng đặt cọc sớm vào khoảng 1,4 tỉ đồng cho phiên bản động cơ xăng và khoảng 1,7 tỉ đồng cho phiên bản hybrid. Mức giá này cao hơn đáng kể so với các mẫu xe Hyundai Santa Fe và Ford Everest. Nguyên nhân có thể do quy trình nhập khẩu từ Trung Quốc, điều này khiến giá thành xe tăng so với các mẫu xe lắp ráp hoặc nhập khẩu từ Thái Lan.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Ngoại hình Tank 300 mới mẻ với thiết kế hầm hố, mạnh mẽ. Xe SUV này được tối ưu hóa cho việc off-road với chiều cao gầm 225 mm, lốp dày và hốc bánh nhô ra. Nhà sản xuất cam kết khả năng lội nước của Tank 300 lên tới 700 mm, lý tưởng cho điều kiện địa hình tại Việt Nam.

Kích thước Tank 300 tương đương với Hyundai Santa Fe và Kia Sorento, với chiều dài 4.760 mm, chiều rộng 1.930 mm và chiều dài trục cơ sở 2.750 mm.

Tank 300 trang bị nhiều tính năng phục vụ di chuyển trên nhiều địa hình

Nội thất Tank 300 thiết kế hiện đại, trái ngược với vẻ ngoài cổ điển. Nếu giống như các phiên bản đang phân phối tại thị trường Trung Quốc, Thái Lan và Úc, nhiều tính năng sẽ được trang bị,gồm cặp màn hình 12,3 inch, cửa gió kiểu tua-bin như trên dòng xe Mercedes-Benz, hệ thống âm thanh 8 loa từ Infinity, cùng với cần số điện tử và phanh đỗ xe điện tử.



Phiên bản cao cấp nhất của Tank 300 dự kiến sử dụng động cơ hybrid 2.0 lít, tương tự xe trưng bày tại Bangkok Motor Show 2024 diễn ra hồi tháng 3.2024. Động cơ này kết hợp giữa máy xăng tăng áp 2.0 lít, có công suất 240 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, cùng với mô-tơ điện có công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 268 Nm. Hộp số trang bị trên phiên bản này là loại 9 cấp đi cùng hệ dẫn động AWD.

Nội thất Tank 300 dễ liên tưởng đến không gian bên trong xe Mercedes-Benz



Phiên bản động cơ thuần xăng loại 2.0 lít tăng áp, có công suất 217 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, đi kèm với hộp số 8 cấp. Tank 300 tại Việt Nam cũng được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động.

Dù sở hữu thiết kế bắt mắt và trang bị nhiều tiện nghi nhưng với giá bán lên tới 1,7 tỉ đồng cho phiên bản hybrid, Tank 300 chắc chắn sẽ gặp không ít thách thức tại Việt Nam.