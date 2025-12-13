Quảng Ngãi chuẩn bị khởi công 3 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng

Sáng 13.12, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp liên quan đến việc khởi công 3 dự án lớn của tỉnh. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, vừa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp liên quan đến việc khởi công 3 dự án chào Đại hội Đảng lần thứ 14 ẢNH: T.NHỊ

Ba dự án gồm: dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc và dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Trong đó, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất do Công ty CP ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.

Lễ khởi công dự án sẽ được tổ chức tại mặt bằng xây dựng thuộc Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường. Đây là điểm cầu chính của tỉnh Quảng Ngãi và là một trong 10 điểm cầu kết nối truyền hình trực tiếp với Trung ương.

Dự án có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, được xem là một trong những dự án luyện kim trọng điểm, hướng tới mục tiêu sản xuất ray đường sắt và các loại thép đặc biệt ngay trong nước, góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Trong tổng mức đầu tư, nhà đầu tư góp 3.800 tỉ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn khác. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành vào quý 3/2028.

Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2027, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực trung tâm hành chính của tỉnh.

Dự án thứ 3 là nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, có kinh phí 350 tỉ đồng.

Hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) chưa tương xứng với sự phát triển công nghiệp ở đây ẢNH: V.YẾN

Ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện các phần việc, bảo đảm cho lễ khởi công. Theo kế hoạch, đúng 8 giờ ngày 19.12, lễ khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ đồng loạt diễn ra.

Ngoài ra, trong dịp này, Quảng Ngãi còn tổ chức thêm một điểm cầu khánh thành dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Lễ khánh thành dự kiến tổ chức tại hầm số 3, thuộc xã Khánh Cường.