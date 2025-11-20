Dự án ray đường sắt Dung Quất dự kiến vận hành năm 2028

Chiều 20.11, Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dự kiến, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ khởi công vào cuối năm nay và đi vào vận hành từ quý 3/2028.

Để đảm bảo tiến độ khởi công, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phải chủ động phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ thủ tục, hồ sơ và điều kiện kỹ thuật cần thiết. Tỉnh yêu cầu từng nhiệm vụ phải được rà soát chặt chẽ, tránh để phát sinh vướng mắc làm chậm tiến độ.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) ẢNH: T.NHỊ

Trước đó, ông Đỗ Tâm Hiển đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để rà soát tình hình triển khai. Theo báo cáo, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục quan trọng như phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hồ sơ đăng ký môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thủ tục cho thuê hơn 11,2 ha đất.

Hiện chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy, dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11 này.

Chủ đầu tư kiến nghị tỉnh đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ diện tích đất sạch, tạo điều kiện khởi công đúng kế hoạch. Tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tập trung hoàn tất bố trí tái định cư, di dời dân và thu hồi nốt phần diện tích 3,8 ha còn lại, phấn đấu bàn giao trong cuối tháng 12.

Đại diện chủ đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất báo cáo tiến độ dự án ẢNH: T.NHỊ

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, thông tin, ngày 9.11, xã đã ban hành quyết định cho Công ty CP ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất thuê hơn 11,2 ha đất để thực hiện dự án, thời hạn 50 năm kể từ ngày ký. Đây là một trong những dự án được tỉnh chọn khởi công chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, quy mô gần 14,8 ha trong Khu kinh tế Dung Quất, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ triển khai xây dựng vào quý 3/2026 và vận hành quý 3/2028. Tuy nhiên, chủ đầu tư đề xuất rút ngắn tiến độ, mong muốn khởi công ngay cuối năm nay và đưa vào vận hành từ quý 1/2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển thống nhất chủ trương hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời yêu cầu quá trình thu hồi đất và bố trí tái định cư phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi người dân.

Ông Hiển giao Sở Tài chính và Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi rà soát, cân đối nguồn lực đầu tư các khu tái định cư chất lượng, hướng dẫn thủ tục đất đai, đồng thời quản lý chặt chẽ khoáng sản phát sinh trong quá trình thi công, tránh thất thoát.