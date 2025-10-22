Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tìm cơ hội tại Campuchia

Phạm Anh
22/10/2025 18:51 GMT+7

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã xuất khẩu thành công dầu DO sang Lào và giờ đây tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Campuchia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của BSR.

Ngày 22.10, Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã thực hiện chuyến công tác tại thủ đô Phnom Penh để khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối dầu mỏ. Đây là nỗ lực của BSR đang việc mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hội, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR (áo trắng) giao lưu với Công ty Sokimex Investment Group (Campuchia)

ẢNH: BSR CUNG CẤP

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn BSR đã có các buổi làm việc với 5 doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối xăng dầu của Campuchia, gồm Kampuchea Tela, TotalEnergies Marketing (Cambodia), Sokimex Investment Group, Bright Victory Mekong Petroleum Import Export (BVM) và Savimex. Đây đều là những doanh nghiệp có uy tín, mạng lưới phân phối rộng khắp, chiếm thị phần lớn trong ngành năng lượng Campuchia.

Tại các cuộc trao đổi, BSR và các đối tác đã bàn thảo sâu về nhu cầu nhập khẩu xăng dầu, khả năng BSR trở thành nguồn cung ứng chiến lược cho Campuchia cũng như kế hoạch thử nghiệm lô hàng đầu tiên dự kiến trong năm 2025.

Hai bên đặc biệt chú trọng đến các yếu tố kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, phương án vận chuyển logistics, điều kiện tín dụng, thanh toán và lựa chọn cảng nhập khẩu phù hợp. Việc này giúp BSR có cái nhìn toàn diện hơn về đặc thù của thị trường Campuchia, qua đó xây dựng phương án hợp tác khả thi, hiệu quả và bền vững trong tương lai.

Theo BSR, chuyến khảo sát là bước đi chiến lược thể hiện định hướng "ra biển lớn" của doanh nghiệp, chủ động tìm kiếm thị trường mới thay vì chỉ phụ thuộc vào tiêu thụ trong nước. Campuchia được đánh giá là thị trường tiềm năng, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng cùng vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu từ Việt Nam.

- Ảnh 2.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR xuất bán hai lô dầu DO sang Lào với tổng khối lượng 735 m³

ẢNH: BSR CUNG CẤP

Trước đó, BSR đã ghi dấu ấn khi xuất khẩu thành công hai lô dầu DO sang Lào với tổng khối lượng 735 m³, mở ra hướng đi mới trong đa dạng hóa thị trường và khẳng định năng lực cung ứng linh hoạt của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị Petrovietnam. Ngoài dầu DO, BSR còn từng xuất khẩu các sản phẩm như naphtha, FO, LPG, propylene, hạt nhựa polypropylene và lưu huỳnh - những mặt hàng có chỗ đứng vững chắc tại khu vực châu Á.

Việc khảo sát và xúc tiến hợp tác tại Campuchia được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của BSR giai đoạn 2025 - 2030. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng cảng biển và kinh nghiệm vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất gần 15 năm qua, BSR đang từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp năng lượng tiên phong của Việt Nam trên thị trường khu vực.

Nếu thành công, BSR không chỉ góp phần mở rộng thương hiệu lọc hóa dầu "Made in Vietnam" ra khu vực Đông Nam Á, mà còn hiện thực hóa mục tiêu của Petrovietnam trong việc xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng khu vực - kết nối thị trường, nâng tầm vị thế dầu khí Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

