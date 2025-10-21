BSR đảm bảo an toàn tuyệt đối cho NMLD Dung Quất trước bão số 12

Các kỹ sư NMLD Dung Quất túc trực ứng phó với bão số 12 Ảnh: BSR

BSR Kích hoạt hệ thống ứng phó toàn diện

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 20 - 26.10, hoàn lưu bão Fengshen kết hợp không khí lạnh khiến khu vực Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, đặc biệt ở vùng Dung Quất, Lý Sơn và các xã miền núi. Nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét được cảnh báo ở mức cao.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đã ký ban hành chỉ thị khẩn về công tác phòng chống bão số 12. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên được yêu cầu túc trực, rà soát quy trình an toàn, chằng chống nhà xưởng, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Từ khu nhà điều hành, những mệnh lệnh được phát đi khẩn trương, nhưng tuyệt đối trật tự và kỷ luật, phong cách vốn đã thành "thương hiệu" của những người vận hành NMLD Dung Quất.

NMLD Dung Quất lung linh

Chỉ sau vài giờ, hệ thống ứng phó thiên tai của BSR được kích hoạt đồng loạt. Ban An toàn - môi trường trực 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết, liên tục báo cáo lãnh đạo công ty và ban chỉ huy phòng chống thiên tai. Toàn bộ hệ thống mương thoát nước, hố ga được kiểm tra, rác thải được thu dọn để bảo đảm không xảy ra ngập úng cục bộ trong phạm vi nhà máy.

Ở khu vực vận hành, các kỹ sư của Ban Vận hành sản xuất tập trung rà soát hệ thống thoát nước mái bể, đường ống, và các khu vực nhạy cảm với mưa lớn. Trong khi đó, Ban Bảo dưỡng sửa chữa khẩn trương thu dọn, cố định giàn giáo, bạt che, vật tư trên cao để phòng gió lớn. Những công nhân đang làm việc trên cao được điều động xuống mặt đất an toàn. "Trước mỗi cơn bão, việc đảm bảo an toàn cho con người luôn được đặt lên hàng đầu. Máy móc có thể sửa, còn tính mạng con người thì không gì bù đắp được", một cán bộ Ban Bảo dưỡng nói.

Kiểm tra an toàn NMLD Dung Quất

Ứng trực 24/24 bảo vệ "trái tim năng lượng"

Tại cảng xuất nhập dầu, Ban Quản lý cảng biển BSR gửi thông báo khẩn cho toàn bộ tàu thuyền của các nhà thầu và đối tác, yêu cầu chủ động di chuyển, neo đậu tránh bão an toàn. Phương án đóng cảng, tạm dừng xuất - nhập hàng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ kích hoạt nếu điều kiện thời tiết vượt ngưỡng cho phép.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ Dầu khí miền Trung tăng cường ứng trực, tuần tra 24/24, đặc biệt vào ban đêm. Các chốt bảo vệ được tăng quân, phối hợp với Ban An ninh BSR nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. "Cơn bão có thể làm đổ cây, tốc mái, nhưng không được phép đe dọa an toàn của Nhà máy. Đây là nhiệm vụ không chỉ của BSR mà của cả ngành dầu khí", một chỉ huy đội bảo vệ nhấn mạnh.

Không chỉ trong phạm vi Dung Quất, BSR còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên trong "hệ sinh thái năng lượng Bình Sơn" như Công ty Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung, Công ty Bao bì và thương mại dầu khí Bình Sơn, Petrosetco và PVS miền Trung. Mọi kênh liên lạc đều được mở liên tục, thông tin được truyền tải nhanh chóng để chủ động ứng phó trong mọi kịch bản.

Tàu bè và các đơn vị thành viên còn phối hợp chặt chẽ với BSR để ứng phó bão

Kỷ luật và tinh thần chủ động, đồng bộ

Điểm đặc biệt trong ứng phó thiên tai của BSR chính là sự chủ động và đồng bộ. Các ban chức năng đều có quy trình cụ thể theo mã hiệu nội bộ BSR-HSE-PRO-036/WI-002. Từng cửa kính, từng tủ hồ sơ, từng nguồn điện đều được rà soát. Cán bộ nhân viên được quán triệt "4 tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - phương tiện tại chỗ - hậu cần tại chỗ.

Tại khu nhà điều hành, đèn vẫn sáng suốt đêm. Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ hoạt động ổn định, các nhóm trực ca luôn duy trì kết nối. Ở phòng điều khiển trung tâm, nơi giám sát toàn bộ quá trình vận hành của nhà máy, những ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi các chỉ số kỹ thuật trên màn hình. "Bão có thể ảnh hưởng đến đường dây điện, mạng lưới truyền dẫn, nhưng quy trình vận hành của chúng tôi luôn được thiết kế để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống", một kỹ sư trực ca cho biết.

NMLD Dung Quất hiện cung cấp hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Vì vậy, việc đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định trong bão không chỉ là nhiệm vụ của riêng BSR, mà còn là trách nhiệm với an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng khẳng định: "Tinh thần của BSR là chủ động - an toàn - phối hợp đồng bộ. Không được phép chủ quan dù chỉ một khâu nhỏ. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ con người, thiết bị và tài sản của Nhà máy, để sau bão, Dung Quất vẫn vững vàng, tiếp tục sứ mệnh cung ứng nhiên liệu cho cả nước".