Kinh tế Doanh nghiệp

Lò cao số 2 của Hòa Phát Dung Quất 2 ra mẻ gang đầu tiên

Hà Khanh
Hà Khanh
04/09/2025 13:48 GMT+7

Lò cao số 2 của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vừa cho ra mẻ gang đầu tiên, đánh dấu việc hoàn thành phân kỳ 2 của dự án. Khu liên hợp sử dụng dây chuyền công nghệ của châu Âu, G7.

Lò cao số 2 do Danieli Corus (Hà Lan) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Thể tích lò 2.500 m3, cho sản lượng gang lỏng gấp đôi lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Lò cao số 2 của Hòa Phát Dung Quất 2 ra mẻ gang đầu tiên- Ảnh 1.

Gang lỏng của lò cao số 2 Dung Quất 2 ra lò

Thiết bị công nghệ đóng vai trò cốt lõi trong thành công của dự án. Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như lò thổi oxy luyện thép (BOF) và lò tinh luyện chân không kiểu RH của SMS (Đức), máy đúc phôi thép tấm dày Primetals (Vương quốc Anh) và lò cao (BF) Danieli Corus (Hà Lan). Hệ thống thiết bị này nhằm mục tiêu đạt chất lượng sản phẩm cao nhất, đảm bảo tất cả các khâu sản xuất quan trọng đều được vận hành tốt nhất, thân thiện môi trường nhất với chi phí sản xuất thấp nhất.

Là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, Hòa Phát đầu tư công nghệ hiện đại theo mô hình tuần hoàn khép kín, thu hồi toàn bộ nhiệt dư, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. Hệ thống thiết bị tiên tiến này không chỉ giúp tăng hiệu suất sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu chi phí vận hành.

Lò cao số 2 của Hòa Phát Dung Quất 2 ra mẻ gang đầu tiên- Ảnh 2.

Đội ngũ kỹ sư luyện gang kiểm soát các thông số kỹ thuật của lò cao tại phòng điều khiển trung tâm

Với việc hoàn thành lò cao 2 của Dung Quất 2, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành tổng cộng 6 lò cao, trong đó có 4 lò dự án Hòa Phát Dung Quất 1 và 2 lò dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Tổng công suất của khu liên hợp đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Sau khi hoàn thành dự án Hòa Phát Dung Quất 2, sản lượng thép toàn tập đoàn dự kiến sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, tương đương top 30 doanh nghiệp thép thế giới.

Khai lò thổi số 2, 'vua thép Việt' chuẩn bị xuất xưởng các loại thép chuẩn cao nhất thế giới

Khai lò thổi số 2, 'vua thép Việt' chuẩn bị xuất xưởng các loại thép chuẩn cao nhất thế giới

Ngày 5.8, lò thổi oxy luyện thép (BOF) số 2 và lò tinh luyện chân không kiểu RH của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Dung Quất 2) đã chính thức vận hành. Với lò BOF và RH, Hòa Phát sản xuất được các loại mác thép với yêu cầu chất lượng cao nhất hiện lưu hành trên thế giới.

Bình luận

