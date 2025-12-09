Quảng Ngãi thu ngân sách hơn 35.200 tỉ đồng, đạt 100% dự toán

Sáng nay 9.12, báo cáo tại kỳ họp họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm) HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết năm 2025 địa phương thu ngân sách ước đạt 35.200 tỉ đồng, đạt 100% dự toán Trung ương giao và bằng 104,2% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ngãi phiên cuối năm diễn ra từ ngày 9 - 11.12 ẢNH: P.A

Theo ông Sâm, có nhiều khoản thu đạt kết quả tốt. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 11.130 tỉ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.171 tỉ đồng, thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 5.386 tỉ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12.960 tỉ đồng …

Đặc biệt, trong năm 2025, việc thu thuế thu nhập cá nhân cũng đạt tốt, ước đạt 987 tỉ đồng, bằng 134,3% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, bằng 127,6% so với thực hiện năm 2024.

Báo cáo của bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tại kỳ họp HĐND cuối năm 2025 cũng cho biết địa phương đã hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi được đánh giá tiếp tục tăng trưởng khá, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt gần 92.300 tỉ đồng, tăng 10,02% và thuộc nhóm 6 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng 2 con số.

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 82.200 tỉ đồng, tăng 14,7% so với kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 101,9 triệu đồng/người (tương đương 4.042 USD/người).

Trong năm, tỉnh Quảng Ngãi còn hoàn thành xóa 9.071 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Mặc dù dự toán thu chung và các chỉ tiêu đầu đạt 100%, nhưng qua phân tích cho thấy vẫn còn một số chỉ tiêu theo dự toán giao chưa đạt. Bao gồm: thu tiền sử dụng đất (có các dự án khai thác quỹ đất được HĐND tỉnh giao tăng thu) ước đạt 895 tỉ đồng, chỉ bằng 46,1% dự toán Trung ương giao và bằng 23,6% dự toán HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao.

Ngoài ra, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 56,2%, nguồn thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (96,1%). Nguyên nhân, giá dầu giá dầu thô thế giới thấp hơn giá dầu giao theo dự toán (giá dầu bình quân cả năm ở mức 74,6 USD/thùng, thấp hơn giá dự toán giao là 5,4 USD/thùng); thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài, ảnh hưởng đến các khoản thu liên quan đến đất đai…

Các đại biểu dự họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi phiên họp cuối năm 2025 ẢNH P.A

Sang năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.460 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 30,6%.



Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 98.000 - 100.000 tỉ đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,47%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,65%.