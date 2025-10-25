Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: ‘Chúng tôi mong muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phát triển quê hương’
Video Thời sự

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: ‘Chúng tôi mong muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phát triển quê hương’

Vũ Đoan - Khánh Tuyên
25/10/2025 17:21 GMT+7

Sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển, du lịch, thủy sản… chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh khát khao nguồn nhân lực chất lượng cao trở về phát triển quê hương.

Tại tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi, trở về để cùng vươn xa" diễn ra tại TP.HCM chiều 24.10.2025, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nêu ra nhiều trăn trở để phát triển quê hương.

Sự kiện do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: ‘Chúng tôi mong muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phát triển quê hương’- Ảnh 1.

Ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ nhiều trăn trở để phát triển quê hương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển mà trọng tâm là Khu công nghiệp Dung Quất chuẩn bị có trung tâm lọc hóa dầu quốc gia đầu tiên của Việt Nam; khu Lý Sơn đã được xác định thành trung tâm biển đảo du lịch cấp quốc gia, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó, khu vực phía tây có thêm Khu du lịch quốc gia Măng Đen gắn với gần 1 triệu ha diện tích rừng, mang tới nhiều tiềm năng phát triển lâm nghiệp, dịch vụ.

Đây là lợi thế, nhưng đồng thời cũng chính là áp lực mà tỉnh phải đối diện trong thời gian tới. Chính vì vậy, tỉnh khát khao nguồn nhân lực chất lượng cao trở về phát triển quê hương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: ‘Chúng tôi mong muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phát triển quê hương’- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng cho sinh viên Quảng Ngãi học tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại tọa đàm, các doanh nhân đại diện cho nhiều doanh nghiệp đã cùng nhau nêu ra những khó khăn vướng mắc và góp ý nhiều giải pháp thích hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp đã nêu tại tọa đàm và mong mỏi các doanh nhân sẽ hỗ trợ đầu tư nhiều hơn nữa cho tỉnh nhà.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: ‘Chúng tôi mong muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phát triển quê hương’

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các tân sinh viên quê Quảng Ngãi đang học tập tại TP.HCM.

Tin liên quan

Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư tại TP.HCM

Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư tại TP.HCM

Tại Hội nghị Quảng Ngãi gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp tại TP.HCM diễn ra vào ngày 3.10 tại TP.HCM, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh sẵn sàng lắng nghe ý kiến và mong muốn của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có những điều chỉnh phù hợp nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa các nguồn lực đầu tư.

Báo Thanh Niên ký kết hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ngãi CLB Doanh nhân Quảng Ngãi Trao học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên Khu công nghiệp Dung Quất Lý Sơn Măng Đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận