Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: ‘Chúng tôi mong muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về phát triển quê hương’

Tại tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi, trở về để cùng vươn xa" diễn ra tại TP.HCM chiều 24.10.2025, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nêu ra nhiều trăn trở để phát triển quê hương.

Sự kiện do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.

Ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ nhiều trăn trở để phát triển quê hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển mà trọng tâm là Khu công nghiệp Dung Quất chuẩn bị có trung tâm lọc hóa dầu quốc gia đầu tiên của Việt Nam; khu Lý Sơn đã được xác định thành trung tâm biển đảo du lịch cấp quốc gia, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó, khu vực phía tây có thêm Khu du lịch quốc gia Măng Đen gắn với gần 1 triệu ha diện tích rừng, mang tới nhiều tiềm năng phát triển lâm nghiệp, dịch vụ.

Đây là lợi thế, nhưng đồng thời cũng chính là áp lực mà tỉnh phải đối diện trong thời gian tới. Chính vì vậy, tỉnh khát khao nguồn nhân lực chất lượng cao trở về phát triển quê hương.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng cho sinh viên Quảng Ngãi học tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại tọa đàm, các doanh nhân đại diện cho nhiều doanh nghiệp đã cùng nhau nêu ra những khó khăn vướng mắc và góp ý nhiều giải pháp thích hợp.



Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp đã nêu tại tọa đàm và mong mỏi các doanh nhân sẽ hỗ trợ đầu tư nhiều hơn nữa cho tỉnh nhà.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các tân sinh viên quê Quảng Ngãi đang học tập tại TP.HCM.