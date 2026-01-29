Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Đời sống

Biker Việt Nam sắp được khoe 'xế cưng' tại lễ hội mô tô tầm cỡ khu vực

Tâm Võ
Tâm Võ
29/01/2026 17:07 GMT+7

Ngày càng có nhiều sự kiện, lễ hội giúp gắn kết đam mê của người chơi mô tô phân khối lớn tại Việt Nam. Điều này tạo động lực giúp thị trường xe phân khối lớn phát triển ngày sôi động hơn.

Thị trường xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam hiện vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Các thương hiệu mô tô Ducati, Kawasaki, Honda hay BMW Motorrad đã tạo được vị thế với dải sản phẩm đa dạng. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của các hội nhóm người chơi xe trên cả nước. 

Các hội nhóm, tổ chức này đóng vai trò kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Biker Việt Nam sắp được khoe 'xế cưng' tại Lễ hội mô tô tầm cỡ khu vực - Ảnh 1.

Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương là cơ hội để cộng đồng biker Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ

ẢNH: C.T

Đây là tiền đề quan trọng để các sự kiện, lễ hội chuyên biệt về mô tô diễn ra ngày càng nhiều tại Việt Nam. Trong đó, Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương (Castro SuperBike Fest 2026) là ví dụ điển hình, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng biker Việt. Theo đó, lễ hội này dự kiến diễn ra từ 29 đến 31.5.2026 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến với sự kiện này, cộng đồng người đam mê mô tô phân khối lớn trong nước có dịp giao lưu kỹ năng lái xe thực tế với cộng đồng người dùng quốc tế. Các hoạt động trọng tâm bao gồm diễu hành mô tô quy mô lớn, trình diễn kỹ năng điều khiển xe và thi đấu motor adventure tại bãi biển...

Biker Việt Nam sắp được khoe 'xế cưng' tại Lễ hội mô tô tầm cỡ khu vực - Ảnh 2.

Nhiều mẫu xe độc đáo, được nâng cấp kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ góp mặt tại Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương

ẢNH: C.T

Điểm nhấn của chương trình là hành trình touring kết nối các cung đường ven biển từ Nha Trang đi Ninh Thuận, Bình Thuận và Đà Lạt. Ngoài ra, lễ hội này cũng có không gian trưng bày phụ kiện, sản phẩm công nghệ dành cho mô tô phân khối lớn cho người tham gia.

Quy mô lễ hội dự kiến chào đón hơn 2.000 biker cùng sự góp mặt của hơn 100 câu lạc bộ mô tô đến từ 8 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng người sử dụng xe phân khối lớn.

Tin liên quan

Xuống Bãi Sau TP.Vũng Tàu xem thi đấu mô tô trên cát

Xuống Bãi Sau TP.Vũng Tàu xem thi đấu mô tô trên cát

Sự kiện Honda Biker Rally 2024 diễn ra tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu với nhiều hoạt động, trong đó có những cuộc thi đấu chạy xe trên cát đầy gay cấn và thách thức.

Theo chân dàn mô tô ‘khủng’ BMW khám phá Campuchia

Hàng trăm mô tô, xe máy tụ hội về BMW Motorrad Day

Khám phá thêm chủ đề

Mô tô Mô tô phân khối lớn Lễ hội mô tô xe phân khối lớn biker
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận