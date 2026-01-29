Biker Việt Nam sắp được khoe 'xế cưng' tại lễ hội mô tô tầm cỡ khu vực

Thị trường xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam hiện vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Các thương hiệu mô tô Ducati, Kawasaki, Honda hay BMW Motorrad đã tạo được vị thế với dải sản phẩm đa dạng. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của các hội nhóm người chơi xe trên cả nước.

Các hội nhóm, tổ chức này đóng vai trò kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương là cơ hội để cộng đồng biker Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ ẢNH: C.T

Đây là tiền đề quan trọng để các sự kiện, lễ hội chuyên biệt về mô tô diễn ra ngày càng nhiều tại Việt Nam. Trong đó, Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương (Castro SuperBike Fest 2026) là ví dụ điển hình, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng biker Việt. Theo đó, lễ hội này dự kiến diễn ra từ 29 đến 31.5.2026 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến với sự kiện này, cộng đồng người đam mê mô tô phân khối lớn trong nước có dịp giao lưu kỹ năng lái xe thực tế với cộng đồng người dùng quốc tế. Các hoạt động trọng tâm bao gồm diễu hành mô tô quy mô lớn, trình diễn kỹ năng điều khiển xe và thi đấu motor adventure tại bãi biển...

Nhiều mẫu xe độc đáo, được nâng cấp kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ góp mặt tại Lễ hội mô tô phân khối lớn Châu Á - Thái Bình Dương ẢNH: C.T

Điểm nhấn của chương trình là hành trình touring kết nối các cung đường ven biển từ Nha Trang đi Ninh Thuận, Bình Thuận và Đà Lạt. Ngoài ra, lễ hội này cũng có không gian trưng bày phụ kiện, sản phẩm công nghệ dành cho mô tô phân khối lớn cho người tham gia.

Quy mô lễ hội dự kiến chào đón hơn 2.000 biker cùng sự góp mặt của hơn 100 câu lạc bộ mô tô đến từ 8 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng người sử dụng xe phân khối lớn.