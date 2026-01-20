VinFast sắp trình làng mô tô điện, mạnh ngang xe xăng 1.000 phân khối?

Sau ô tô điện và xe máy điện phổ thông, VinFast dường như đang lên kế hoạch táo bạo hơn, khi "rục rịch" lấn sân sang phân khúc mô tô điện phân khối lớn.

Theo đó, những thông tin, hình ảnh rò rỉ gần đây trên mạng xã hội cho thấy, nhiều khả năng hãng xe Việt Nam đang chuẩn bị tung ra thị trường loạt xe điện hai bánh mới với nhiều cấu hình công suất, nhưng đều định vị ở nhóm mô tô phân khối lớn.

Trong đó đáng chú ý có mẫu xe trang bị động cơ sản sinh công suất lên đến 50.000 Watt, được đánh giá có khả năng vận hành ngang với mô tô dùng động cơ xăng dung tích 600cc - 1.000cc. Với đặc tính mô-men xoắn tức thì của động cơ điện, mẫu xe này hứa hẹn mang đến khả năng tăng tốc nhanh, yếu tố vốn là lợi thế rõ rệt của mô tô điện so với xe dùng động cơ đốt trong.

Thông tin về việc VinFast đang "rục rịch" mở bán mô tô điện hiệu năng cao đang thu hút sự quan tâm ẢNH: HỘI XE ĐIỆN VINFAST VIỆT NAM

Các mẫu mã còn lại có thể được định vị thấp hơn. Nhiều khả năng nằm ở nhóm maxi-scooter điện, có công suất khoảng 4.500 Watt, tốc độ tối đa xấp xỉ 100 km/giờ, hướng tới nhu cầu di chuyển đường dài hoặc sử dụng thường ngày. Cách tiếp cận đa cấu hình này cho thấy VinFast đang cân nhắc kỹ lưỡng bài toán thị trường, thay vì chỉ tạo ra một mẫu xe mang tính phô diễn công nghệ.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, VinFast sẽ là hãng xe Việt Nam hiếm hoi tham gia sân chơi mô tô điện, nơi lâu nay chỉ có sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế đến từ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản. Đây cũng là bước đi cho thấy tham vọng mở rộng biên độ sản phẩm của VinFast, vượt ra ngoài khuôn khổ phương tiện di chuyển thuần túy để tiến sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ và trải nghiệm.

Mặc dù vậy, việc VinFast nghiên cứu mô tô điện phân khối lớn không quá bất ngờ nếu đặt trong bối cảnh chiến lược dài hạn của hãng. Bởi trong vài năm trở lại đây, hãng xe Việt Nam liên tục mở rộng danh mục xe; từ xe máy điện phổ thông, ô tô điện đô thị cho đến xe buýt điện và các dòng xe chuyên dụng. Mô tô điện có thể được xem là mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái phương tiện chạy điện mà hãng đang xây dựng.

"Miếng bánh" mới không dễ nhằn

Trên thực tế, VinFast không phải là doanh nghiệp Việt đầu tiên làm mô tô điện. Trước đó, Nuen Moto đã từng gây chú ý với mẫu Nuen N1-S. Đây có thể xem là mẫu mô tô điện phân khối lớn đầu tiên do doanh nghiệp trong nước phát triển. Mẫu xe này sở hữu động cơ công suất khoảng 24.000 Watt, tốc độ tối đa khoảng 130 km/giờ, phạm vi hoạt động lên tới gần 245 km sau mỗi lần sạc đầy và hỗ trợ sạc nhanh. Đáng chú ý, dù đã công bố và giới thiệu xe nhưng đến thời điểm hiện tại, Nuen Moto vẫn đang đối mặt với không ít thách thức và chưa thể bàn giao N1-S đầu tiên đến tay người dùng.

Trước VinFast, Nuen Moto là thương hiệu Việt đầu tiên đặt chân vào mảng xe mô tô điện, tuy nhiên hãng xe này hiện vẫn chưa thể bàn giao xe cho người dùng

ẢNH: N.D

So với đối thủ "non trẻ" này, VinFast có lợi thế rõ rệt về quy mô, tiềm lực tài chính và nền tảng công nghệ đã tích lũy từ mảng ô tô điện. Hiện hãng xe Việt Nam gần như đã làm chủ hệ thống pin, động cơ điện, phần mềm điều khiển và khả năng quản lý nhiệt; đồng thời đủ điều kiện để sản xuất quy mô lớn. Ngoài ra, mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin đang được triển khai cũng có thể trở thành lợi thế dài hạn giúp hãng có thể mở rộng phát triển và sớm chiếm lĩnh "miếng bánh" mô tô điện.

Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận, mô tô điện vẫn là một phân khúc xe kén khách. Ngay cả trên thế giới, các hãng xe tên tuổi như Harley-Davidson, Zero Motorcycles... dù đã đặt chân vào phân khúc xe này từ rất sớm, nhưng đến nay cũng chỉ chiếm thị phần khiêm tốn.

Trong khi đó tại Việt Nam, nơi thị trường mô tô phân khối lớn nói chung vốn đã hẹp, mô tô điện lại càng khó phổ cập. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, giá bán cao, quãng đường di chuyển hạn chế, thời gian sạc hay đặc biệt là thói quen người dùng vẫn là những rào cản lớn với loại xe này.

Hiện tại, VinFast vẫn chưa công bố thông tin chính thức về kế hoạch mở bán mô tô điện hiệu năng cao. Hình ảnh lan truyền được cho là rò rỉ từ một sự kiện nội bộ của hãng. Mặc dù vậy, nếu những thông tin trên là sự thật, đây sẽ là tín hiệu đáng chú ý. Bởi điều này ít nhiều cho thấy hãng xe Việt Nam không chỉ dừng lại ở phân khúc xe phổ thông, mà đang sẵn sàng bước vào những sân chơi khó hơn, nơi năng lực công nghệ và bản lĩnh thương hiệu được đặt lên bàn cân.