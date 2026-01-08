Honda 'tăng lực' vào cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam

Sau giai đoạn thăm dò thị trường, Honda đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc trong chiến lược điện hóa xe máy tại Việt Nam khi "rục rịch" mở bán thêm một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới. Đáng chú ý, theo thông tin tiết lộ mới nhất từ Honda Việt Nam, "tân binh" của hãng xe Nhật sẽ chính thức trình làng vào ngày 10.1.2026 tới đây.

Honda mở bán xe máy điện nào sau ICON e:?

Danh tính cụ thể của mẫu xe máy điện mới chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán, Honda có thể sẽ đưa phiên bản điện hóa của những dòng xe tay ga phổ biến như Activa e: hay PCX phiên bản điện. Đây đều là những sản phẩm đang được ưa chuộng của hãng.

Honda tiết lộ thời điểm sẽ mở bán mẫu xe máy điện mới tại Việt Nam, tuy nhiên chưa xác định mẫu mã cụ thể ẢNH: HONDA VIỆT NAM

Trong đó, Honda Activa e: đang nổi lên như một "ứng viên sáng giá". Mẫu xe này đã mở bán tại một số thị trường châu Á; gây chú ý nhờ thiết kế mang đậm phong cách xe tay ga truyền thống. Đặc biệt, kiểu dáng của Activa e: khiến nhiều người liên tưởng tới dòng xe máy xăng Honda Lead vốn rất hút khách tại Việt Nam. Chính sự quen thuộc này được kỳ vọng sẽ giúp Activa e: dễ dàng tiếp cận người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trung niên hay người mua xe lần đầu.

Theo các thông tin đã công bố ở thị trường nước ngoài, Activa e: sở hữu động cơ điện đặt ở bánh sau, kết hợp pin lithium-ion cho quãng đường di chuyển trên 100 km sau mỗi lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Xe cũng được trang bị màn hình hiển thị kích thước lớn, hỗ trợ kết nối và các tính năng quản lý cơ bản. Đây đều là những tiện ích đủ dùng, thiên về tính thực dụng thay vì phô trương công nghệ.

Nếu được phân phối chính thức tại Việt Nam, Activa e: nhiều khả năng sẽ được Honda định vị ở phân khúc xe điện phổ thông, với mức giá được cân nhắc kỹ nhằm cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe điện đang bán chạy trên thị trường. Đây cũng là phân khúc có dung lượng lớn nhất hiện nay, nơi người tiêu dùng đặt nặng yếu tố thương hiệu, độ bền và chi phí sử dụng dài hạn.

Nhiều chuyên gia dự đoán, Honda Activa e: khả năng cao sẽ là mẫu xe máy điện tiếp theo được Honda mở bán chính thức tại Việt Nam ẢNH: HONDA

Bên cạnh Activa e:, cũng có một số dự đoán cho rằng mẫu xe máy điện sắp ra mắt của Honda có thể là PCX phiên bản thuần điện (PCX Electric.) Trên thực tế, Honda từng trưng bày nguyên mẫu PCX Electric tại nhiều triển lãm quốc tế và đã thử nghiệm thương mại dưới hình thức cho thuê tại một số thị trường. Nếu PCX Electric được đưa về Việt Nam, đây sẽ là bước đi mang tính nâng tầm hình ảnh xe điện của Honda, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp hơn, có yêu cầu cao về thiết kế, trải nghiệm và công nghệ.

So với Activa e:, PCX bản điện sẽ mang dáng dấp thể thao, hiện đại hơn; đi kèm nhiều trang bị công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của kịch bản này nằm ở giá bán. Bởi PCX bản xăng vốn đã định vị ở nhóm xe tay ga cao cấp (premium scooter). Vì vậy, việc điện hóa mẫu xe này đòi hỏi Honda phải có chiến lược giá và hạ tầng hỗ trợ phù hợp để thuyết phục người dùng Việt.

"Ông lớn" xe máy Nhật Bản bắt đầu tăng tốc

Dù là Activa e: hay PCX Electric, việc Honda trình làng sản phẩm xe máy điện mới cho thấy hãng xe máy Nhật đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc "điện hóa" tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, Honda đã chính thức đưa ra thị trường hai mẫu xe máy điện, gồm ICON e: và CUV e:. Trong đó, ICON e: được định vị cho nhóm khách hàng trẻ, nhu cầu di chuyển ngắn. Trong khi, CUV e: không mở bán mà chỉ áp dụng chính sách cho thuê, hướng tới phân khúc cao hơn, tập trung vào trải nghiệm và công nghệ. Tuy vậy, cả hai mẫu xe này vẫn được xem là những nước cờ mang tính "làm quen thị trường", chưa thực sự tạo sức ép lớn lên các đối thủ đã đi trước trong mảng xe máy điện.

Mẫu xe mới sắp trình làng kỳ vọng sẽ cùng với bộ đôi ICON e: và CUV e: giúp Honda đa dạng dải sản phẩm, mở rộng tệp khách hàng ở mảng xe máy điện ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Chính vì vậy, "tân binh" sắp trình làng được xem là mảnh ghép quan trọng, giúp Honda Việt Nam hoàn thiện dải sản phẩm và mở rộng tập khách hàng mục tiêu. Đây cũng là mẫu xe chiến lược quan trọng, giúp hãng xe máy Nhật rút ngắn khoảng cách với các đối thủ ở mảng xe máy điện. Nhất là khi những thương hiệu như VinFast, Yadea hay Dat Bike hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện hệ sinh thái xe điện và hạ tầng đi kèm.

Ở góc độ thị trường, sự tham gia mạnh mẽ hơn của Honda được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần chuẩn hóa chất lượng xe máy điện và thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng vào phương tiện xanh. Với lợi thế về thương hiệu, mạng lưới đại lý rộng khắp và kinh nghiệm sản xuất lâu năm, Honda hoàn toàn có cơ sở để tạo dấu ấn nếu lựa chọn đúng sản phẩm và chiến lược.