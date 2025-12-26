Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe điện

Xe máy điện Honda ICON e: lập kỷ lục giảm giá, còn 17 triệu tại đại lý

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
26/12/2025 14:02 GMT+7

Nhiều đại lý tăng mức ưu đãi với mẫu Honda ICON e: dịp cuối năm, đưa giá thực tế của mẫu xe máy điện này xuống thấp kỷ lục, chỉ khoảng 17 triệu đồng, thấp hơn cả nhiều mẫu xe xăng phổ thông.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda phân phối đại trà tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này phân phối trên thị trường từ tháng 4.2025 với 3 phiên bản, gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao; đi kèm mức giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin).

ICON e: từng được kỳ vọng sẽ là cái tên "mở đường" cho cuộc cách mạng điện hóa ở mảng xe máy điện của Honda Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 8 tháng phân phối, mẫu xe máy điện Honda vẫn đang gặp không ít khó khăn trong khâu tiếp cận người dùng, chủ yếu vì giá bán cao hơn so với mặt bằng phân khúc.

Trước thực tế này, giai đoạn cuối 2025, nhiều đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam (HEAD) đang đồng loạt áp dụng chương trình ưu đãi cho mẫu xe máy điện này, với mức giảm tổng cộng lên tới 10 triệu đồng.

Xe máy điện Honda ICON e: lập kỷ lục giảm giá, còn 17 triệu tại đại lý - Ảnh 1.

Mức giảm lên đến 10 triệu đồng đưa giá thực tế của Honda ICON e: về mức thấp nhất kể từ khi bán ra tại Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, theo ghi nhận tại một số HEAD tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, sau khi áp dụng đồng thời ưu đãi từ hãng và chính sách kích cầu riêng của đại lý, khách mua Honda ICON e: hiện tại chỉ cần chi khoảng 17 triệu đồng để nhận xe. Mức giá thực tế này đã giảm rất sâu so với giá niêm yết thời điểm mới ra mắt (khoảng 10 triệu đồng, tương đương mức giảm hơn 35%).

Đáng chú ý, với giá bán hiện tại, Honda ICON e: thậm chí rẻ hơn nhiều mẫu xe số phổ thông như Honda Wave Alpha hay Wave RSX. Mẫu xe máy điện này có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ dễ điều khiển, phù hợp với người mới lái, học sinh, sinh viên hoặc nhóm người dùng cần phương tiện di chuyển quãng ngắn. Xe trang bị động cơ điện và pin lithium-ion có thể tháo rời giúp việc sạc điện linh hoạt hơn.

Áp lực cạnh tranh ở mảng xe máy điện ngày càng lớn

Theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy Việt Nam, xét ở góc độ thị trường, việc Honda chấp nhận giảm sâu giá bán ICON e: cho thấy sức ép cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện đang ngày càng rõ rệt. Khi các đối thủ liên tục tung ưu đãi, điều chỉnh giá hoặc mở rộng dải sản phẩm, những thương hiệu lớn như Honda buộc phải hành động quyết liệt hơn nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua điện hóa.

Xe máy điện Honda ICON e: lập kỷ lục giảm giá, còn 17 triệu tại đại lý - Ảnh 2.

Việc Honda áp dụng chính sách giảm giá mạnh tay cho thấy sức ép cạnh tranh ở mảng xe máy điện ngày càng lớn

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ cạnh tranh với các hãng xe máy điện khác, ICON e: ở mức giá 17 triệu đồng còn tạo ra áp lực trực tiếp lên chính "sân nhà" của Honda, nơi các mẫu xe số giá rẻ từng là lựa chọn mặc định của người Việt suốt nhiều năm. Khi chi phí mua xe ban đầu giữa xe máy điện và xe máy xăng gần như không còn chênh lệch, người tiêu dùng bắt đầu đặt câu hỏi về chi phí sử dụng dài hạn, độ ồn, khí thải và sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Dĩ nhiên, xe máy điện vẫn còn những rào cản nhất định như hạ tầng sạc, tuổi thọ pin hay thói quen sử dụng của người dùng. Tuy vậy, với pin tháo rời có thể sạc tại nhà và quãng đường di chuyển đủ dùng cho sinh hoạt đô thị, ICON e: phần nào đã giải quyết được những lo ngại phổ biến nhất của người mua xe điện lần đầu.

Từ góc nhìn dài hạn, việc Honda ICON e: giảm giá mạnh có thể xem là bước đi mang tính "dọn đường" cho giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn của thị trường xe máy điện trong năm tới. Khi thương hiệu vốn được xem là bảo thủ trong thay đổi nay sẵn sàng phá vỡ mặt bằng giá, cuộc đua xe điện tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ bước sang một chương mới, nơi giá bán không còn là rào cản lớn nhất.

Xe máy điện Honda ICON e: lập kỷ lục giảm giá, còn 17 triệu tại đại lý - Ảnh 3.

Với mức giá từ 17 triệu đồng, Honda ICON e: sẽ dễ tiếp cận người dùng Việt hơn

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Với người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ hoặc người mua xe phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản, Honda ICON e: với mức giá thực tế còn 17 triệu đồng rõ ràng là lựa chọn khó bỏ qua. Không chỉ đơn thuần là một đợt giảm giá ngắn hạn, động thái này còn phản ánh sự chuyển mình của thị trường, nơi xe máy điện đang dần rời khỏi vai trò "phương tiện thử nghiệm" để tiến gần hơn tới vị trí xe phổ thông thực thụ.

