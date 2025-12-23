4 mẫu xe máy điện giảm giá mạnh dịp cận Tết

Không chỉ xe máy xăng, thị trường xe máy điện trong tháng cuối năm 2025 cũng "nóng" hơn, khi nhiều hãng đồng loạt tung các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu. Trong đó nhiều mẫu mã có mức giảm sâu chưa từng có.

Honda ICON e: giảm 5 triệu đồng

Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN), tháng 12.2025, hãng xe Nhật áp dụng chương trình ưu đãi lớn thông qua hình thức tặng tiền mặt, trị giá 5 triệu đồng cho khách mua xe máy điện Honda ICON e:. Đây được xem là đợt giảm giá lớn nhất được HVN áp dụng với mẫu xe máy điện này.

Sức ép cạnh tranh lớn khiến Honda cũng phải giảm giá cho mẫu ICON e: ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda phân phối đại trà tại thị trường Việt Nam (từ tháng 4.2025). Mẫu xe này lắp ráp trong nước, phân phối với 3 phiên bản, đi kèm mức giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin). Hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách hàng Việt Nam 2 giải pháp sử dụng ICON e: gồm mua pin (giá 9,8 triệu đồng) hoặc thuê pin với giá 350.000 đồng mỗi tháng.

Về vận hành, ICON e: trang bị mô-tơ điện có lực kéo 85 Nm, giúp xe đạt tốc độ tối đa 49 km/giờ. Mặc dù vậy, mẫu xe này chỉ có quãng đường di chuyển tối đa chỉ 71 km sau mỗi lần sạc đầy pin.

Voltguard U giảm gần 7 triệu đồng

"Ông lớn" xe máy điện Trung Quốc Yadea và hệ thống đại lý phân phối trong tháng cuối năm 2025 cũng triển khai loạt chính sách ưu đãi, giảm giá cho nhiều mẫu mã. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến Voltguard U với mức giảm lên đến gần 7 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn khoảng 39 triệu đồng. Đây được xem là động thái kích cầu mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu sắm phương tiện xanh tăng cao cuối năm.

Yadea Voltguard U lần hiếm hoi có giá dưới 40 triệu đồng tại Việt Nam ẢNH: GIA LINH

Voltguard U định vị ở nhóm xe máy điện phổ thông cao cấp, thu hút sự chú ý nhờ động cơ công suất hơn 4.000W, đi kèm bộ pin lithium 72V dung lượng lớn. Trang bị này giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 75 km/giờ cùng quãng đường di chuyển hơn 100 km cho mỗi lần sạc đầy. Xe sở hữu những trang bị hiện đại như đèn LED toàn bộ, màn hình hiển thị lớn, cốp rộng 20 lít cùng hệ thống phanh đĩa kết hợp CBS.

Với mức giá sau ưu đãi còn dưới 40 triệu đồng, Voltguard U trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn một mẫu xe điện bền bỉ, nhiều công nghệ và đủ mạnh để thay thế xe máy xăng trong nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Yamaha Neo's giảm gần 20 triệu đồng

Một mẫu xe máy điện khác cũng đang được giảm giá sâu là Yamaha Neo's. Theo thông tin từ các nhân viên bán hàng của đại lý xe máy Nhật, trong tháng 12, Neo's cũng được áp dụng loạt ưu đãi mạnh tay. Trong đó, hình thức tặng voucher tiền mặt giá trị khoảng 15 triệu đồng được hãng triển khai đồng loạt. Riêng các đại lý phân phối còn áp dụng thêm một vài hình thức khuyến mãi khác như giảm giá trực tiếp hoặc tặng kèm quà phụ kiện…

Như vậy, sau khi khấu trừ các ưu đãi, giá bán thực tế của Yamaha Neo's chỉ còn quanh mốc 30 triệu đồng, thấp hơn đến gần 20 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng (49,091 triệu đồng). Đây cũng là mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ khi chính thức mở bán tại Việt Nam vào cuối năm 2022.

Yamaha Neo's dù mở bán tại Việt Nam vài năm qua nhưng vẫn chưa thể thuyết phục người dùng, một phần nguyên nhân do giá bán cao ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự Honda ICON e:, Yamaha Neo's cũng là mẫu xe máy điện đầu tiên của Yamaha phân phối tại Việt Nam. Mẫu xe này hướng tới người dùng đô thị với thiết kế thời trang, động cơ điện hiệu suất vừa phải và những trang bị tiện ích phù hợp di chuyển trong phố. Xe sử dụng động cơ điện không chổi than, công suất khoảng 2,3 kW, đi kèm pin lithium-ion 51,1V cho khả năng di chuyển khoảng 72 km với một pin, có thể nâng tổng quãng đường lên tới 144 km khi lắp thêm pin thứ hai.

Loạt xe máy điện VinFast giảm 10 giá bán

Cuộc đua giảm giá để cạnh tranh thị phần xe máy điện tại Việt Nam dĩ nhiên không thể thiếu VinFast. Theo đó, trong tháng 12.2025, hãng xe "chủ nhà" áp dụng chính sách giảm trực tiếp 10% giá bán, cùng 2% lệ phí đăng ký xe cho khách hàng. Kèm theo đó là các ưu đãi khác như miễn phí sạc điện hay lựa chọn trả góp đến 90% giá xe.

VinFast giảm giá đồng loạt nhiều mẫu xe, mức giảm từ 1,5 - 7 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

VinFast đang là thương hiệu xe máy điện sở hữu dải sản phẩm rộng nhất tại thị trường Việt Nam, với hơn 10 mẫu mã, phiên bản trải đều từ các phân khúc phổ thông, trung cấp đến cao cấp. Với chương trình giảm giá áp dụng trong giai đoạn cuối năm, người mua xe máy thương hiệu Việt sẽ tiết kiệm từ khoảng 1,5 - 7 triệu đồng, tùy mẫu mã.

Trong đó, mẫu VinFast Motio niêm yết 12 triệu đồng, sau giảm giá chỉ còn 10,5 triệu đồng. VinFast Evo Grand niêm yết 21 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 18,48 triệu đồng, mẫu xe máy điện cao cấp VinFast Theon S giá công bố 56,9 triệu, nay chỉ còn khoảng 50 triệu đồng.