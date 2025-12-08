Vì sao xe máy điện Honda, Yamaha tại Việt Nam giảm sức hút, khó cạnh tranh?

Được xem là những "ông lớn" trong ngành mô tô, xe máy hai bánh đồng thời dày dạn kinh nghiệm chinh chiến tại thị trường Việt Nam suốt hàng chục năm qua; nhưng khi bước chân sang mảng xe máy điện, Honda và Yamaha lập tức bị "dội gáo nước lạnh". Những mẫu mã xe điện đầu tiên của Honda, Yamaha phân phối tại Việt Nam từng thu hút sự chú ý song lại nhanh chóng hụt hơi trước sự thay đổi quá nhanh của các đối thủ cạnh tranh như VinFast, Yadea.

Xe máy điện Honda, Yamaha từng thu hút sự chú ý của khách hàng Việt Nam

Cuối năm 2022, khi xe máy điện chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, Yamaha khiến không ít người bất ngờ khi từng bước hé lộ rồi tung ra thị trường mẫu xe máy điện Yamaha Neo's từ tháng 2.2023. Tại thời điểm đó, Yamaha Neo's nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng cũng như giới truyền thông không chỉ bởi kiểu dáng lạ mắt, vận hành bằng điện mà còn là dòng xe máy điện đầu tiên của Yamaha sản xuất, phân phối tại Việt Nam cũng như xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới.

Yamaha Neo's từng nhận được rất nhiều quan tâm từ khách hàng cũng như giới truyền thông Ảnh: Bá Hùng

Không những vậy, so với các thương hiệu xe máy truyền thống vốn mạnh về các mẫu mã sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam như Honda, Piaggio, Vespa, Suzuki… Yamaha là hãng xe tiên phong trong việc sản xuất phân phối xe máy điện. Neo's cũng được hãng xe Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng trong kế hoạch đón đầu xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh, sạch tại Việt Nam.

Chỉ một năm sau, đến lượt Honda phát tín hiệu gia nhập cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam. Tương tự Yamaha, khi nhu cầu chuyển đổi xe điện của người dân Việt Nam vẫn chưa thực sự rõ ràng đồng thời vẫn "ăn nên làm ra" với mảng xe máy động cơ đốt trong; Honda cũng tỏ ra khá cẩn trọng. Hãng xe nắm giữ gần 80% thị phần xe máy Việt Nam lúc đó không ồ ạt, vội vàng mà từng bước thăm dò thị hiếu người tiêu dùng khi trưng bày bộ đôi xe máy điện Honda ICON e: và Honda CUV e: tại Triển lãm ô tô, xe máy Việt Nam 2024 diễn ra tại TP.HCM.

Đến cuối tháng 3.2025, Honda Việt Nam (HVN) chính thức đặt chân vào cuộc đua xe máy điện khi công bố việc sản xuất Honda ICON e: rồi phân phối mẫu xe này ra thị trường từ tháng 4.2025. ICON e: trở thành mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda được sản xuất, phân phối đại trà tại Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách hàng Việt Nam hai giải pháp sử dụng ICON e: gồm mua pin (giá 9,8 triệu đồng) hoặc thuê pin với giá 350.000 đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, HVN còn công bố việc cho thuê sử dụng mẫu Honda CUV e: để khách hàng trải nghiệm, làm quen các mẫu mã xe máy điện Honda.

Tháng 3.2025, Honda Việt Nam (HVN) chính thức đặt chân vào cuộc đua xe máy điện khi công bố việc sản xuất Honda ICON e: rồi phân phối mẫu xe này ra thị trường Ảnh: Chí Tâm

Thực tế, với giá trị thương hiệu, chất lượng, độ bền sản phẩm đã được chứng minh theo thời gian với hàng loạt mẫu xe máy, xe tay ga động cơ đốt trong, nên khi Honda "ra" xe máy điện lập tức nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng Việt Nam. Nhiều người trước đó đã mạnh dạn đặt cọc mua mẫu xe này, góp phần giúp Honda ICON e: có bước khởi đầu khá ấn tượng bất chấp áp lực cạnh tranh rất lớn đến từ các thương hiệu vốn chuyên về xe máy điện như VinFast, Yadea hay Pega…

Thế nhưng, niềm vui đến với những tân binh như Yamaha Neo's, Honda ICON e: "ngắn chẳng tày gang". Áp lực cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường xe máy điện cùng những đòi hỏi từ phía người tiêu dùng khiến cả hai mẫu xe này nhanh chóng bộc lộ những hạn chế để rồi tự đẩy mình vào thế khó.

Khó cạnh tranh, kém sức hút để rồi liên tục "đại hạ giá"

Mang cái mác của những thương hiệu xe máy hàng đầu thế giới nhưng việc định giá quá cao khiến Yamaha Neo's, Honda ICON e: nhanh chóng đánh mất sức hút cũng như lợi thế cạnh tranh.

Honda ICON e: được HVN phân phối 3 phiên bản với giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin) Ảnh: Bá Hùng

Honda ICON e: được HVN phân phối trên thị trường 3 phiên bản gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao đi kèm mức giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin). Nếu mua luôn pin, khách hàng sẽ phải chi ra 36,7 - 37,1 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá cao cho một mẫu xe điện cỡ nhỏ gắn mác Honda nhưng chỉ trang bị mô-tơ điện có lực kéo 85 Nm, giúp xe đạt tốc độ tối đa 49 km/giờ. Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển tối đa của ICON e: cũng chỉ 71 km sau mỗi lần sạc đầy pin.

Trong khi đó, Yamaha Neo's được đánh giá có thiết kế thời trang, hiện đại nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra tới gần 50 triệu đồng cho một mẫu xe máy điện dùng động cơ ở bánh sau, đi kèm pin lithium ion dung lượng 1,186 kWh, cho phạm vi hoạt động chỉ 72 km, tốc độ tối đa 50 km/giờ. Trong khi thời gian sạc đầy pin lên tới 9 giờ.

Thực tế, thông số vận hành, phạm vi hoạt động của Yamaha Neo's, Honda ICON e: chưa thể đáp ứng nhu cầu của số đông khách hàng có ý định mua xe điện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giá bán cũng là rào cản không nhỏ cho những ai muốn sở hữu một mẫu xe điện mang thương hiệu Nhật Bản.

Yamaha Neo's được đánh giá thiết kế thời trang, hiện đại nhưng giá niêm yết lên tới gần 50 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Chính những điều này đặt trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng đa dạng với hàng loạt mẫu mã được VinFast, Yadea tung ra thị trường có giá bán cạnh tranh... khiến hai mẫu xe máy điện đầu tay của Honda, Yamaha dần rơi vào cảnh khó cạnh tranh, mất sức hút.

Trong bối cảnh đó, Yamaha, Honda liên tục tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá bán cho hai mẫu xe này. Xuyên suốt từ năm ngoái đến nay, Yamaha Neo's được các đại lý ủy quyền của Yamaha Việt Nam chào bán với mức giá thấp hơn giá niêm yết tới 15 triệu đồng. Trong khi đó, sau nhiều tháng được một số cửa hàng áp dụng mức giảm 2,5 triệu đồng, từ tháng 12.2025 Honda ICON e: được HVN áp dụng chương trình tặng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng cho khách mua mẫu xe này.

Với mức ưu đãi này, giá bán thực tế các phiên bản Honda ICON e: giảm về mức 21,9 - 22,3 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, một số đại lý Honda còn mạnh tay giảm giá lên tới 8 triệu đồng (đã bao gồm ưu đãi từ nhà sản xuất) cho khách hàng mua ICON e:. Trong khi đó, một số đại lý Honda khu vực miền Nam lại khá linh hoạt khi cho phép khách hàng lựa chọn giữa hình thức ưu đãi giảm giá xe hoặc miễn phí 1 năm thuê pin kèm theo gói quà tặng.