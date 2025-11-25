Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe điện

Xe máy điện Yamaha Jog E 'ruột' Honda, dùng pin tháo rời đi tối đa 53 km

25/11/2025 17:52 GMT+7

Được Yamaha trình làng nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị mẫu xe máy điện Yamaha Jog E mang mác Yamaha nhưng sử dụng hệ thống pin, truyền động… của Honda.

Trong bối cảnh cuộc đua điện hóa đang diễn ra rầm rộ trong ngành xe máy, áp lực cạnh tranh gia tăng, Yamaha đang hợp tác với Honda để chia sẻ, phát triển các mẫu mã, sản phẩm mới. Không lâu sau khi "vén" màn phiên bản thuần điện của dòng xe tay ga Aerox (còn gọi là NVX) tại Ấn Độ, mới đây Yamaha tiếp tục tung ra thị trường quê nhà mẫu xe máy điện Yamaha Jog E.

Tương tự Yamaha Aerox tại Ấn Độ, Jog E được xem như phiên bản điện hóa của dòng xe tay ga sử dụng động cơ xăng 50cc từng xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản từ năm 1983. Mẫu xe này đã trải qua các ba thế hệ, đến nay khi Nhật Bản ngày càng siết chặt những quy định về khí thải, Yamaha đã tiến hành điện hóa dòng xe này. Dù vậy, khác với cách tự tay phát triển phiên bản điện Aerox-E, Jog E được Yamaha tạo nên dựa trên cơ sở hợp tác chia sẻ nền tảng từ các dòng xe máy điện của Honda.

Xe máy điện Yamaha Jog E 'ruột' Honda, dùng pin tháo rời đi tối đa 53 km - Ảnh 1.

Yamaha tiếp tục tung ra thị trường quê nhà mẫu xe máy điện Yamaha Jog E

Ảnh: Yamaha

Vẫn mang phong cách thiết kế nhỏ gọn, đặc trưng của dòng Yamaha Jog nhưng phiên bản điện Yamaha Jog E thực chất là một chiếc xe máy điện mang mác Yamaha nhưng "ruột" của Honda. Mẫu xe máy điện cỡ nhỏ này được xem như phiên bản "song sinh" với Honda EM1 e:, khi sử dụng nền tảng khung gầm, động cơ, hệ thống truyền động, hệ thống pin với Honda EM1 e: và Benly e:.

Cụ thể, Yamaha Jog E sử dụng động cơ điện gắn ở bánh sau, động cơ AC này in logo Honda, sản sinh công suất tối đa 1,7 kW (tương đương 2,3 mã lực), mô-men xoắn cực đại 9,0 Nm. Động cơ này kết hợp với hệ thống pin Honda Mobile Power Pack e: có dung lượng khoảng 1,3 kWh, có thể tháo rời để sạc hoặc hoán đổi pin.

Xe máy điện Yamaha Jog E 'ruột' Honda, dùng pin tháo rời đi tối đa 53 km - Ảnh 2.

Yamaha Jog E có tốc độ tối đa khoảng 45 - 50 km/giờ, mỗi lần sạc đầy pin có thể di chuyển quãng đường tối đa 53 km

Ảnh: Yamaha

Theo thông tin Yamaha công cố, Yamaha Jog E có tốc độ tối đa khoảng 45 - 50 km/giờ, mỗi lần sạc đầy pin có thể di chuyển quãng đường tối đa 53 km. Thời gian sạc đầy pin mất từ mất 3 - 4 giờ với bộ sạc tiêu chuẩn.

Yamaha Jog E được trang bị đèn hệ thống LED toàn phần, bảng đồng hồ kỹ thuật số, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Mẫu xe này cũng có sẵn cổng USB-A để sạc thiết bị di động, ngăn chứa đồ phía trước và cốp xe nhỏ dưới yên xe. Mẫu xe điện này có chiều dài 1.795 mm, chiều cao yên 740 mm và trọng lượng 93 kg.

Với kích thước, trang bị động cơ nêu trên, Yamaha Jog E là mẫu xe điện chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… Tại Nhật Bản, Yamaha Jog E được Yamaha niêm yết giá từ 159.500 yen, tương đương 23,3 triệu đồng. Hiện tại, Yamaha Jog E mới chỉ được phân phối tại Nhật Bản, chưa xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới.

