Xe Thị trường

Khó cạnh tranh, xe máy điện Honda giảm giá 5 triệu đồng

Hoàng Cường
02/12/2025 11:42 GMT+7

Xe máy điện Honda ICON e: được hãng xe Nhật Bản cùng đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua, trước áp lực cạnh tranh lớn đến từ xe máy điện VinFast.

Gần 8 tháng kể từ khi chính thức mở bán, giao đến tay khách hàng Việt Nam, xe máy điện Honda ICON e: vừa được hãng xe Nhật Bản cùng đại lý tung ra ưu đãi giảm giá để tạo sức hút với khách mua trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN) bắt đầu từ tháng 12.2025, hãng áp dụng chương trình tặng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu xe máy điện Honda ICON e:, có thể trừ vào giá mua xe. Kể từ khi "dạm ngỏ" thị trường xe máy Việt Nam vào cuối tháng 10 năm ngoài, rồi chính thức giao đến tay khách hàng từ tháng 4.2025, đây được xem là đợt giảm giá lớn nhất được HVN áp dụng với mẫu xe máy điện này.

Khó cạnh tranh, xe máy điện Honda được ưu đãi giảm giá 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe máy điện Honda ICON e: được HVN áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 5 triệu đồng

Ảnh: Bá Hùng

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda phân phối đại trà tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này do HVN lắp ráp, phân phối ra thị trường 3 phiên bản (gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao) giá bán ở mức 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin). Hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách hàng Việt Nam 2 giải pháp sử dụng ICON e: gồm mua pin (giá 9,8 triệu đồng) hoặc thuê pin với giá 350.000 đồng mỗi tháng.

Như vậy, nếu mua Honda ICON e: kèm theo pin khách hàng sẽ phải chi ra đến 36,7 - 37,1 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá cao cho một mẫu xe điện cỡ nhỏ gắn mác Honda nhưng chỉ trang bị mô-tơ điện có lực kéo 85 Nm giúp xe đạt tốc độ tối đa 49 km/giờ. Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển tối đa của ICON e: cũng chỉ 71 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Mẫu xe này sử dụng pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah có thể thể tháo rời để sạc đầy bằng nguồn điện dân dụng trong 7,5 giờ. Sạc mức 30 - 70% trong 3,5 giờ.

Khó cạnh tranh, xe máy điện Honda được ưu đãi giảm giá 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Honda ICON e: do HVN lắp ráp, phân phối 3 phiên bản (gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao) giá bán ở mức 26,9 - 27,3 triệu đồng nhưng không kèm pin

Ảnh: Đình Tuyên

Trong khi đó, những mẫu ô tô điện trên thị trường như VinFast Evo200 Lite có thông số vận hành tốt hơn nhưng giá bán cũng chỉ ở mức dưới 30 triệu đồng. Chính điều này tạo áp lực cạnh tranh không nhỏ lên Honda ICON e:.

Thực tế, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, có không ít người tiêu dùng xe máy tại Việt Nam vẫn ưa chuộng và tin tưởng xe máy Honda nhưng cho rằng Honda ICON e: chưa thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của họ cũng như giá bán khá cao nếu so với mặt bằng giá xe điện cùng phân khúc. Đây cũng là một trong những lý do khiến lượng tiêu thụ cũng như mức độ phổ biến của Honda ICON e: chưa thể sánh được với các mẫu mã xe máy điện VinFast hay kể cả Yadea…

Khó cạnh tranh, xe máy điện Honda được ưu đãi giảm giá 5 triệu đồng - Ảnh 3.

Động thái áp dụng ưu đãi "lì xì tiền mặt" vừa được Honda Việt Nam áp dụng với ICON e: nhằm tăng sức hút cho mẫu xe này

Ảnh: Bá Hùng

Do đó, động thái áp dụng ưu đãi "lì xì tiền mặt" vừa được Honda áp dụng với ICON e: cũng nhằm tăng sức hút cho mẫu xe này. Với mức ưu đãi này, giá bán thực tế các phiên bản Honda ICON e: giảm về mức 21,9 - 22,3 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, một số đại lý Honda còn mạnh tay giảm giá lên tới 8 triệu đồng (đã bao gồm ưu đãi từ nhà sản xuất) cho khách hàng mua ICON e:. Trong khi đó, một số đại lý Honda khu vực miền Nam lại khá linh hoạt khi cho phép khách hàng lựa chọn giữa hình thức ưu đãi giảm giá xe hoặc miễn phí 1 năm thuê pin kèm theo gói quà tặng.

