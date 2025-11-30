Xe máy điện 'Made in Indonesia' bán gần 500 xe sau 5 ngày, thách thức VinFast

Xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh của người tiêu dùng đang trở thành động lực giúp thị trường xe máy điện khu vực Đông Nam Á trở nên sôi động hơn. Nếu như ở Việt Nam, VinFast cùng Yadea đang cho thấy sự áp đảo thì ở Indonesia, hãng xe máy nội địa Indomobil Emotor Internasional (IEI) cũng đang nỗ lực để chiếm lĩnh miếng bánh thị phần xe máy điện tại thị trường xe máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Indomobil Emotor Internasional liên tục tung ra thị trường các mẫu mã mới, trong đó Indomobil Sprinto là cái tên đang tạo được sức hút mạnh mẽ với khách hàng xứ vạn đảo.

Sau 5 ngày tính từ thời điểm được trình làng và bắt đầu nhận đơn đặt hàng, đã có gần 500 khách hàng đặt mua Indomobil Sprinto tại Indonesia Ảnh: Otodetik

Indomobil Sprinto sở hữu thiết kế thể thao mang hơi hướng tương lai, đồng thời được trang bị động cơ điện 3,5 kW với mô-men xoắn cực đại 195 Nm mang lại khả vận hành mạnh mẽ so với các đối thủ cùng phân khúc. Chính vì vậy, ngay sau khi được hãng xe Indonesia trình làng tại Tuần lễ ô tô Gaikindo Jakarta (GJAW) 2025, mẫu xe này lập tức tạo được sức hút cũng như sự quan tâm từ phía khách hàng.

Theo Indomobil Emotor Internasional (IEI), sau 5 ngày tính từ thời điểm được trình làng và bắt đầu nhận đơn đặt hàng, đã có gần 500 khách hàng đặt mua Indomobil Sprinto. Ông Pius Wirawan, Tổng giám đốc điều hành của PT Indomobil Emotor Internasional: "Chúng tôi rất vui khi Sprinto nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Chúng tôi thiết kế Sprinto như một giải pháp di chuyển bằng điện giá cả phải chăng, thiết thực và mạnh mẽ. Kết quả tích cực của Sprinto không chỉ đến từ khách hàng bán lẻ mà còn từ sự quan tâm mạnh mẽ của các doanh nghiệp".

Indomobil Sprinto có giá bán 25,5 triệu rupiah, tương đương khoảng 40 triệu đồng Ảnh: Otodetik

Được biết, Indomobil Sprinto có giá bán 25,5 triệu rupiah, tương đương khoảng 40 triệu đồng. Mẫu xe máy điện này sở hữu kích thước với chiều dài, rộng, cao tương ứng 1.980 x 745 x 1.115 (mm), khoảng sáng gầm xe 150 mm và chiều cao yên 770 mm. Kích thước này đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển trong khu vực đô thị đông đúc và trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Động cơ điện 3,5 kW giúp Indomobil Sprinto có thể tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong 6,4 giây, tốc độ tối đa 90 km/giờ theo thử nghiệm nội bộ của IEI. Sprinto cũng được trang bị 3 chế độ lái khác nhau. Trong khi đó, bộ pin Lithium 2,45 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 110 km sau mỗi lần sạc đầy pin, đủ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần sạc thường xuyên.

Indomobil Sprinto được trang bị nhiều công nghệ, tính năng như hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ phanh kết hợp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tái tạo, báo động chống trộm cũng như tiêu chuẩn bảo vệ IP67 có khả năng chống nước và bụi. Về mặt tiện nghi, mẫu xe máy điện này có sẵn hệ thống khởi động không cần chìa khóa, chế độ lùi, chế độ khẩn cấp, khoang chứa đồ rộng rãi và loa Bluetooth chủ động kết nối với hệ thống giải trí. Sprinto còn có tính năng kết nối với điện thoại của người dùng thông qua ứng dụng eMotor.

Sprinto được trang bị tính năng kết nối với điện thoại của người dùng thông qua ứng dụng eMotor Ảnh: Otodetik

Sự xuất hiện cũng như thành công bước đầu của Indomobil Sprinto cho thấy tiềm năng lớn của mẫu xe này. Đây có thể sẽ là một trong những cái tên tạo nên thách thức lớn cho VinFast tại thị trường Indonesia. Hãng xe điện Việt Nam sau khi mở bán ô tô điện đang có kế hoạch phân phối xe máy điện tại xứ vạn đảo bắt đầu vào năm sau.