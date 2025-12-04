VinFast mở rộng nhà máy tại Ấn Độ, sản xuất thêm xe buýt, xe máy điện

Thỏa thuận này mở ra cơ hội để VinFast đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ ô tô điện, xe buýt điện, xe máy điện đến hạ tầng trạm sạc, đồng thời tái khẳng định cam kết dài hạn của hãng với thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

Ông Phạm Sanh Châu (trái), CEO Vingroup châu Á và ông Prabakaran Andi Saravanan, Phó giám đốc Cục Đầu tư bang Tamil Nadu tại buổi lễ ký kết

Theo MOU, Chính quyền bang Tamil Nadu sẽ phân bổ cho VinFast khoảng 500 mẫu, tương đương 200 ha đất liền kề cơ sở hiện tại thuộc Thoothukudi. Bang cũng sẽ hỗ trợ trong quá trình xin cấp phép và thiết lập các kết nối hạ tầng thiết yếu như điện, nước, đường nội khu, hệ thống thoát nước và xử lý chất thải.

Về phía VinFast, công ty dự kiến đầu tư 500 triệu USD tại Thoothukudi để phát triển các phân xưởng, dây chuyền sản xuất chuyên biệt cho xe buýt điện và xe máy điện, bao gồm các hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và vận hành liên quan. Khoản đầu tư này đánh dấu giai đoạn thứ hai trong cam kết đầu tư 2 tỉ USD trước đó.

Đối với khoản đầu tư đề xuất trị giá 500 triệu USD của VinFast, Chính quyền Tamil Nadu sẽ áp dụng đầy đủ các ưu đãi, hỗ trợ tài chính và các chính sách miễn giảm theo quy định hiện hành và chính sách liên quan của Bang.

Với việc ký kết MOU cùng Chính quyền Tamil Nadu, VinFast tiến thêm một bước trong việc củng cố năng lực sản xuất tại thị trường Ấn Độ. Sáng kiến này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng, tạo thêm cơ hội việc làm và hỗ trợ nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động tại khu vực.

Cơ sở hiện tại của VinFast tại Thoothukudi có diện tích 160 ha, được trang bị dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy có công suất thiết kế ban đầu 50.000 ô tô điện mỗi năm và đang mở rộng lên 150.000 xe mỗi năm.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc Vingroup châu Á kiêm Tổng giám đốc VinFast châu Á, phát biểu: "Đề xuất mở rộng nhà máy Tamil Nadu sẽ giúp chúng tôi mở rộng dải sản phẩm tại Ấn Độ, từ ô tô điện đến xe buýt điện và xe hai bánh điện, qua đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ tạo thêm cơ hội việc làm mới, thúc đẩy nội địa hóa và nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động địa phương. VinFast tin tưởng rằng Tamil Nadu sẽ tiếp tục đóng vai trò là trung tâm chiến lược trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng và sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh của Ấn Độ trong thời gian tới".

Tiến sĩ T.R.B. Rajaa, Bộ trưởng Công nghiệp bang Tamil Nadu phát biểu: "Chúng tôi hoan nghênh giai đoạn phát triển kế tiếp của VinFast tại Tamil Nadu. Việc tiếp tục thúc đẩy ô tô điện, cùng triển khai sản xuất mới xe buýt điện và xe máy điện sẽ tạo thêm động lực cho chiến lược giao thông xanh của cả Tamil Nadu và Ấn Độ. Chính quyền bang cam kết hợp tác chặt chẽ với VinFast và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình triển khai nhằm mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế khu vực, đồng thời hỗ trợ Vingroup phát triển mạnh mẽ tại Tamil Nadu. Thông qua đó, hệ sinh thái ngày càng mở rộng của Tập đoàn sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Tamil Nadu".

Kể từ khi hiện diện tại Ấn Độ, VinFast đã liên tục mở rộng hệ sinh thái xe điện toàn diện, bao gồm sản xuất, phân phối, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi và tái chế, trong đó nhà máy tại Tamil Nadu là một phần quan trọng của hệ sinh thái này. Đồng thời, mạng lưới phân phối của công ty cũng tăng trưởng nhanh chóng, với 24 đại lý đã hoạt động tại các đô thị lớn và kế hoạch đạt 35 đại lý vào cuối năm nay.

Với định hướng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm, VinFast cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ấn Độ trong tiến trình chuyển đổi sang các phương tiện giao thông thân thiện môi trường, góp phần xây dựng một tương lai xanh và toàn diện hơn cho ngành ô tô tại quốc gia này.