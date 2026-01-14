Ô tô điện bùng nổ tại Việt Nam, VinFast sắm vai 'người dẫn dắt'

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của thị trường ô tô Việt Nam, khi xe điện không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm; thay vào đó trở thành một trụ cột tăng trưởng rõ rệt. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện qua số lượng mẫu mã ngày càng đa dạng, mà quan trọng hơn ở doanh số thực tế và mức độ chấp nhận của thị trường.

Trong bối cảnh đó, VinFast nổi lên như nhân tố nổi bật, giữ vai trò dẫn dắt quá trình điện hóa ô tô tại Việt Nam.

VinFast 'cân' cả mảng ô tô điện

Theo số liệu báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ 375.736 ô tô các loại, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Trong khi đó, nếu cộng gộp cả doanh số của Hyundai Thành Công và VinFast, toàn thị trường ghi nhận lượng xe bán ra đạt 604.064 xe.

VinFast tiếp tục lập kỷ lục mới khi bàn giao hơn 175.000 ô tô điện trong năm 2025 ẢNH: BÁ HÙNG

Trong đó, riêng hãng xe Việt - VinFast đóng góp đến 175.099 xe, chiếm gần 30% tổng thị phần. Đây là một cột mốc kỷ lục với một thương hiệu ô tô tại Việt Nam từ trước đến nay.

Đáng chú ý hơn, doanh số VinFast cũng gần như đại diện cho lượng ô tô thuần điện tiêu thụ trong nước. Bởi theo cập nhật của Thanh Niên, thương hiệu xe Việt trong năm 2025 vẫn chiếm tỷ trọng doanh số áp đảo, thậm chí áp đảo tuyệt đối ở mảng ô tô điện. Các thương hiệu khác chỉ đóng góp lượng xe không đáng kể.

Ngay cả BYD đang khả quan nhất, trong năm 2025 cũng chỉ mới bàn giao khoảng 4.000 xe. Điều này đồng nghĩa, tổng lượng ô tô điện tiêu thụ tại Việt Nam năm vừa qua chỉ loanh quanh ngưỡng 180.000 xe. Riêng VinFast đã chiếm không dưới 95% thị phần.

Hãng xe Việt tiếp tục chiếm gần hết miếng bánh thị phần ô tô điện tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Thực tế, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, việc thương hiệu Việt giữ vai trò trung tâm trong quá trình bùng nổ xe điện đã không còn là bất ngờ. Bởi bên cạnh yếu tố "sân nhà" với tâm lý ưu ái vốn có, hay các chính sách kích cầu ngắn hạn như ưu đãi giá, miễn phí sạc điện; không thể phủ nhận VinFast trong vài năm gần đây đã "bắt tay" vào chiến lược đẩy mạnh điện hóa ô tô một cách triệt để.

Bằng chứng là từ sau quyết định loại bỏ danh mục xe xăng để dồn toàn bộ nguồn lực cho xe điện, đến nay hãng đã dần hiện thực hóa nhiều kế hoạch có thể nói là "không tưởng". Trong đó bước đi quan trọng nhất là đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, hệ sinh thái phục vụ xe điện. Đến thời điểm hiện tại, VinFast đã lắp đặt hơn 150.000 cổng sạc và khoảng 400 xưởng dịch vụ phục vụ người dùng, trải đều trên cả nước.

Đây rõ ràng là nước cờ hiệu quả. Nhất là trong bối cảnh hạ tầng sạc vẫn được xem như điểm nghẽn lớn của xe điện tại Việt Nam, việc một doanh nghiệp chủ động đầu tư đồng bộ đã góp phần giảm đáng kể rủi ro tâm lý cho người tiêu dùng. Khi nỗi lo về sạc điện, bảo dưỡng và sửa chữa được giải tỏa, rào cản chuyển đổi sang xe điện cũng theo đó thu hẹp.

Sự hậu thuẫn từ các chính sách đẩy mạnh hạ tầng sạc và mở rộng dải sản phẩm giúp VinFast nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ô tô điện tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài ra, việc đẩy mạnh đa dạng hóa dải sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của VinFast ở mảng ô tô điện tại Việt Nam. Từ vài mẫu xe định vị ở các phân khúc cao để thăm dò thị trường, đến nay VinFast đã góp mặt ở hầu hết các phân khúc "điểm nóng", đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ biến như xe cỡ nhỏ, SUV đô thị, MPV gia đình hay các nhóm SUV, crossover đa dụng.

Ô tô điện không còn là "thiểu số"

Nhìn vào số liệu thống kê dễ nhận thấy, khác với giai đoạn trước đây, ô tô điện đã thực sự bứt phá tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Con số 30% thị phần toàn ngành (chưa tính xe lai xăng - điện) có thể xem là kết quả không tưởng với nhiều quốc gia.

Điều này cũng cho thấy, ô tô điện tại Việt Nam đã bước qua giai đoạn "dạm ngõ" thị trường và không còn giới hạn ở nhóm khách hàng sớm chấp nhận công nghệ, mà đã lan sang nhóm tiêu dùng đại chúng. Các mẫu xe cỡ nhỏ, giá dễ tiếp cận bắt đầu ghi nhận sức hút lớn và trở thành lựa chọn của nhiều người lần đầu sở hữu ô tô. Thậm chí, ở một số phân khúc như xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ, SUV đô thị hay mini-SUV; xe điện đã vươn lên dẫn đầu về doanh số.

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam kỳ vọng sẽ còn tăng trưởng hơn nữa trong giai đoạn tới ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đó là chưa kể, khác với giai đoạn trước đây, chỉ VinFast và một số thương hiệu mở bán thử nghiệm. Hiện tại, thị trường ô tô điện trong nước đã "đông đúc" hơn hẳn với hơn 10 thương hiệu phân phối chính hãng xe thuần điện. Trải đều từ phân khúc xe sang với các đại diện nổi bật như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo hay Porsche; cho đến các phân khúc xe phổ thông với Hyundai, Ford, BYD, Wuling, Geely, MG, Dongfeng, Haima…

Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế này cho thấy thị trường Việt Nam đã đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư vào ô tô điện. Mặc dù hiện tại phần lớn các hãng vẫn chỉ tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, với doanh số ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh thực tế thị trường đang dần hình thành cấu trúc đa cực, nơi các thương hiệu bắt đầu cạnh tranh, cùng đầu tư và cùng chia sẻ trách nhiệm phát triển hạ tầng.

Điều này là thực sự cần thiết để xe điện có thể thể tăng trưởng bền vững trong dài hạn; song song với những chính sách hỗ trợ, khuyến khích "điện hóa" từ Chính phủ.