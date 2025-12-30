Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 có gì đáng chú ý?

Chí Tâm
Chí Tâm
30/12/2025 10:12 GMT+7

Năm 2025 đánh dấu cột mốc chuyển mình mạnh mẽ của thị trường ô tô Việt Nam với sự bùng nổ của xe điện, xe hybrid. Cùng với đó là cuộc đua giảm giá quyết liệt giữa các thương hiệu và sự lên ngôi của xe gầm cao đa dụng.

5 điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt về giá bán. Từ thương hiệu phổ thông cho đến hạng sang, từ xe Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến xe Đức... làn sóng ưu đãi, giảm giá diễn ra liên tục nhằm kích cầu và giải phóng lượng xe tồn kho. Điều này đưa giá bán xe giảm sâu, mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho người tiêu dùng.

Nghị định 51/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 3.2025 đã gia hạn thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện đến hết tháng 2.2027. Chính sách này vừa giúp người mua tiết kiệm chi phí, vừa tạo động lực thúc doanh số bán hàng một vài mẫu mã. Tính đến hết tháng 11.2025, gần 150.000 ô tô điện đã được tiêu thụ tại Việt Nam, chiếm xấp xỉ 30% toàn thị trường.

Năm 2025: Thị trường ô tô Việt Nam có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Các mẫu xe hybrid liên tục tung ra thị trường Việt Nam

ẢNH: C.T

Trong đó, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với kỷ lục bàn giao hơn 147.000 xe tính đến hết tháng 11.2025. Bên cạnh xe điện, phân khúc ô tô hybrid (xe lai xăng điện) cũng gây chú ý với hơn 10 mẫu xe gia nhập thị trường. Doanh số dòng xe lai xăng điện tăng trưởng gần 35% so với năm 2024, góp phần đưa tổng thị phần xe "xanh" (gồm xe điện và xe lại xăng - điện hybrid) đạt mức gần 160.000 xe bán ra.

Cũng trong năm 2025, danh mục ô tô của nhiều hãng xe tại Việt Nam có sự thay đổi, bổ sung nhiều mẫu xe crossover, SUV đô thị hướng tới đa dạng hóa sản phẩm. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số xe đa dụng gầm cao đạt hơn 95.000 xe sau 11 tháng kinh doanh, gấp 2,7 lần so với các dòng sedan và hatchback truyền thống.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
