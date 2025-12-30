Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 có gì đáng chú ý?

5 điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt về giá bán. Từ thương hiệu phổ thông cho đến hạng sang, từ xe Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến xe Đức... làn sóng ưu đãi, giảm giá diễn ra liên tục nhằm kích cầu và giải phóng lượng xe tồn kho. Điều này đưa giá bán xe giảm sâu, mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho người tiêu dùng.

Nghị định 51/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 3.2025 đã gia hạn thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện đến hết tháng 2.2027. Chính sách này vừa giúp người mua tiết kiệm chi phí, vừa tạo động lực thúc doanh số bán hàng một vài mẫu mã. Tính đến hết tháng 11.2025, gần 150.000 ô tô điện đã được tiêu thụ tại Việt Nam, chiếm xấp xỉ 30% toàn thị trường.

Các mẫu xe hybrid liên tục tung ra thị trường Việt Nam ẢNH: C.T

Trong đó, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với kỷ lục bàn giao hơn 147.000 xe tính đến hết tháng 11.2025. Bên cạnh xe điện, phân khúc ô tô hybrid (xe lai xăng điện) cũng gây chú ý với hơn 10 mẫu xe gia nhập thị trường. Doanh số dòng xe lai xăng điện tăng trưởng gần 35% so với năm 2024, góp phần đưa tổng thị phần xe "xanh" (gồm xe điện và xe lại xăng - điện hybrid) đạt mức gần 160.000 xe bán ra.

Cũng trong năm 2025, danh mục ô tô của nhiều hãng xe tại Việt Nam có sự thay đổi, bổ sung nhiều mẫu xe crossover, SUV đô thị hướng tới đa dạng hóa sản phẩm. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số xe đa dụng gầm cao đạt hơn 95.000 xe sau 11 tháng kinh doanh, gấp 2,7 lần so với các dòng sedan và hatchback truyền thống.