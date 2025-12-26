5 mẫu ô tô dừng phân phối tại Việt Nam 2025: Nhiều cái tên gây tiếc nuối

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những ngày cuối năm 2025. Sau một năm đầy biến động, khó khăn ngành ô tô vẫn cho thấy tín hiệu lạc quan khi doanh số bán vẫn giữ được nhịp tăng trưởng. Cùng với sự phát triển của xu hướng xe điện, việc hàng loạt mẫu mã mới xuất hiện cũng khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, không ít mẫu mã vốn không còn đủ sức hút, doanh số sụt giảm… cũng bị các nhà sản xuất, phân phối "khai tử" tại thị trường Việt Nam. Phần lớn các mẫu ô tô dừng phân phối tại Việt Nam trong năm qua là các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản vốn đã có thâm niên chinh chiến trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong đó, trong đó có nhiều cái tên để lại nhiều nuối tiếc cho khách hàng.

Sau một năm đầy biến động, khó khăn ngành ô tô vẫn cho thấy tín hiệu lạc quan khi doanh số bán vẫn giữ được nhịp tăng trưởng Ảnh: B.H

Dưới đây là thông tin chi tiết 5 mẫu ô tô dừng phân phối tại Việt Nam năm 2025:

Ford Explorer

Gia nhập thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2016, Ford Explorer trở thành cái tên thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng mua SUV gia đình cỡ lớn. Ở thời điểm đó, mẫu SUV nhập Mỹ gần như không có đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam nên dù có giá bán hơn 2 tỉ đồng, vẫn thường rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Đến năm 2022, Ford mang mẫu Explorer thế hệ mới về Việt Nam, tiếp tục tạo cơn sốt dẫn đến lượng xe nhập về không đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Nhiều đại lý tận dụng cơ hội trên, chào bán "bia kèm lạc" khiến giá xe tăng thêm gần 300 triệu đồng so với niêm yết.

Đầu tháng 7.2025,. Ford Explorer chính thức "biến mất" khỏi trang thông tin chính thức của Ford Việt Nam Ảnh: B.H

Dù vậy, trước sức ép cạnh tranh từ các đối thủ như Volkswagen Teramont, Hyundai Palisade... cùng thị hiếu người dùng thay đổi, Explorer sa sút phong độ, lượng xe bán ra giảm mạnh. Đầu tháng 7.2025,. Ford Explorer chính thức "biến mất" khỏi trang thông tin chính thức của Ford Việt Nam. Nhân viên bán hàng tại một số đại lý của Ford cũng cho biết mẫu xe này không còn được nhập mới, lượng xe tồn kho, sản xuất từ năm 2023 cũng đã bán hết nhiều tháng trước đó. Như vậy, sau gần 10 năm có mặt trên thị trường, Explorer đã rút lui trong âm thầm, nhường thị phần cho các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Mazda6

Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1996 theo diện nhập khẩu, Mazda6 là một trong những mẫu xe đầu tiên góp mặt trong phân khúc sedan hạng D. Đến năm 2014, Mazda6 được lắp ráp bởi THACO tung ra thị trường và nhận nhiều ý kiến tích cực nhờ thiết kế trẻ trung, sang trọng nên rất được nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng. Nhờ đó, doanh số mẫu xe này tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2016 trước khi lao dốc.

Khoảng giữa tháng 9.2025, nhiều nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý Mazda cho biết mẫu Mazda6 đã hết hàng tồn kho và không nhận cọc Ảnh: B.H

Tuy nhiên, từ năm 2014 cho đến thời điểm hiện tại, Mazda6 gần như giữ nguyên kiểu dáng, chỉ thay đổi nhẹ thiết kế qua mỗi lần nâng cấp. Nếu so với các đối thủ như Toyota Camry hay Honda Accord, thay đổi trên Mazda6 chỉ mang tính nhỏ giọt, khiến mẫu xe này ngày càng lỗi thời, khó đủ sức cạnh tranh. Khoảng giữa tháng 9.2025, nhiều nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý Mazda cho biết mẫu Mazda6 đã hết hàng tồn kho và không nhận cọc của khách hàng cho mẫu xe này. Mặc dù phía THACO chưa đưa ra phản hồi nhưng nhiều người nhận định Mazda6 có thể đã rời "sân chơi" phân khúc sedan hạng D. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi Mazda6 đã khai tử ở một số thị trường trọng yếu như Bắc Mỹ (2021) và Nhật Bản (2024).

Toyota Innova

Từng là mẫu xe 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam trong hơn một thập kỷ, Toyota Innova chính thức bị khai tử, nhường sân chơi cho các mẫu xe khác hợp thời hơn. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2006, Toyota Innova là một trong những mẫu xe tiên phong khai phá phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam. Kể từ khi góp mặt, mẫu xe 7 chỗ này nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người dùng với doanh số cao ngất ngưởng. Có nhiều thời điểm, Innova được ví như "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản. Thời kỳ đỉnh cao của Toyota Innova rơi vào giai đoạn 2015 - 2018, doanh số tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Đỉnh điểm đạt gần 14.600 xe bán ra trong năm 2018.

Toyota chính thức khai tử Innova tại Việt Nam sau gần hai thập niên hiện diện trên thị trường Ảnh: T.M.V

Thế nhưng từ năm 2019 trở đi, Innova bắt đầu đánh mất vị thế. Lượng xe bán ra năm 2020 chỉ còn 5.423 chiếc, giảm 55,4% so với năm 2019 (12.164 xe). Đến năm 2024, con số này giảm còn 725 xe; trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh số chỉ đạt 232 chiếc, mức thấp nhất kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam. Đầu tháng 9.2025, toàn bộ thông tin về Innova đã biến mất khỏi website chính thức của Toyota Việt Nam. Đại diện Toyota Việt Nam xác nhận với PV Thanh Niên rằng, hãng đã ngừng bán mẫu MPV này. Động thái này đồng nghĩa Toyota chính thức khai tử Innova tại Việt Nam sau gần hai thập niên hiện diện trên thị trường.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander cũng là một trong những mẫu ô tô 7 chỗ sau Ford Explorer và Toyota Innova "chia tay" thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025. Tuy nhiên, khác với hai mẫu xe còn lại, ngoài sức hút đã sụt giảm, Mitsubishi Outlander cũng gần như hoàn thành sứ mệnh trong việc giúp Mitsubishi tạo dấu ấn ở phân khúc Crossover hạng C tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này từng được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ thiết thế thực dụng, rộng rãi, vận hành bền bỉ, ổn định.

Mitsubishi Outlander với lối thiết kế có phần cục mịch, chậm đổi mới… dần trở nên lỗi thời Ảnh: B.H

Tuy nhiên, khi xu hướng thời trang cũng như thiết kế ô tô thay đổi quá nhanh, Mitsubishi Outlander với lối thiết kế có phần cục mịch, chậm đổi mới… dần trở nên lỗi thời. Ngay cả tính thực dụng trong phong cách thiết kế nội thất cũng không thể giúp mẫu xe này giữ được sức hút. Chính vì vậy, Mitsubishi đã đi đến quyết định dừng phân phối Outlander để nhường chỗ có tân binh Mitsubishi Destinator.

Honda Civic Type R

Sau 3 năm gia nhập thị trường Việt Nam, hành trình chinh phục khách hàng Việt của mẫu sedan số sàn thuộc phiên bản hiệu suất cao - Honda Civic Type R cũng nhanh chóng khép lại. Đầu năm 2025, Honda Việt Nam (HVN) tăng giá bán Honda Civic Type R lên mức 2,999 tỉ đồng, tức cao hơn giá thời điểm ra mắt (tháng 10.2022) tới 600 triệu đồng cùng với việc kén khách, thời gian chờ giao xe quá lâu lại đặt trong bối cảnh người Việt không còn ưa chuộng xe sedan… khiến Honda Civic Type R rơi vào cảnh ế ẩm. Nhiều tháng liên tiếp, hãng xe Nhật Bản không bán được chiếc Civic Type R nào tại Việt Nam.

Hành trình chinh phục khách hàng Việt của mẫu sedan số sàn thuộc phiên bản hiệu suất cao - Honda Civic Type R cũng nhanh chóng khép lại sau 3 năm Ảnh: H.V.N

Trước thực tế này, vào tháng 10.2025 phía HVN đã lên kế hoạch ngừng phân phối bản sedan số sàn - Civic Type R tại Việt Nam. Trước khi tạm biệt tượng đài xe đua thể thao, Honda Việt Nam nhận đặt hàng 10 chiếc Civic Type R cuối cùng, những khách hàng đặt mua xe được giao xe vào tháng 12.2026. Sau đó HVN sẽ chính thức ngừng phân phối mẫu xe này.