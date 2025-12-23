'Vua' doanh số thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 dần lộ diện

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối năm, sức mua vẫn đang trên đà hồi phục. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 11.2025 tổng doanh số bán ô tô trên thị trường vẫn tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam duy trì nhịp tăng trưởng dương về doanh số bán hàng. Cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu cũng như mẫu mã trên thị trường ô tô Việt Nam cũng dần ngã ngũ khi những cái tên dẫn đầu đang tạo ra cách biệt khá lớn so với các đối thủ bám đổi.

VinFast dường như đã chạm một tay vào ngôi vương với lượng xe bán ra áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ Ảnh: B.H

Ở cuộc đua thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025, VinFast dường như đã chạm một tay vào ngôi vương với lượng xe bán ra áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ. Cụ thể, tính đến hết tháng 11.2025, hãng xe điện Việt Nam đã bàn giao tới 147.450 xe, nhiều gấp 2,3 lần so với Toyota. Thương hiệu xe Nhật Bản dù sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng và liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng tổng doanh số tính đến hết tháng 11 đạt 63.625 xe.

Các vị trí tiếp theo trong cuộc đua thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 tính đến hết tháng 11.2025 lần lượt là Hyundai (46.525 xe); Ford (44.307 xe) và Mitsubishi (35.147 xe).

Doanh số VinFast 147450 Toyota 63625 Hyundai 46525 Ford 44307 Mitsubishi 35147

Không chỉ áp đảo trong cuộc đua thương hiệu ô tô bán chạy nhất, VinFast cũng gần như nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Bởi, tính đến hết tháng 11.2025 cả ba mẫu xe dẫn đầu danh sách này đều là các mẫu mã ô tô điện VinFast. Trong đó, VinFast VF 3 với kiểu dáng nhỏ gọn, phá cách, giá bán hấp dẫn, tiết kiệm chi phí sử dụng đang hút khách nhất thị trường. Tổng lượng xe VinFast VF 3 đã bàn giao đến tay khách hàng, đại lý tính đến hết tháng 11.2025 đạt tới 40.660 xe.

VinFast VF 5 cũng đang nỗ lực bám đuổi, doanh số mẫu Crossover cỡ nhỏ này sau 11 tháng bán hàng của năm 2025 đã đạt 38.478 xe. Lợi thế rõ ràng vẫn đang nghiêng về phía VF 3, tuy nhiên thực tế VinFast VF 5 vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vị số 1 với người anh em. Dù vậy, khả năng để VF 5 có thể lật ngược thế cờ là không lớn, bởi VinFast VF 3 đang tạo được sức hút khá lớn. Trong khi đó, vị trí thứ ba cũng đang thuộc về VinFast VF 6 với 19.750 xe đã bán ra thị trường.

Doanh số VinFast VF 3 40660 VinFast VF 5 38478 VinFast VF 6 19750 Mitsubishi Xpander 17316 Ford Ranger 16493

Nếu không tính ô tô điện, cuộc đua đến ngôi vương ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam đang là cuộc cạnh tranh giữa Mitsubishi Xpander và Ford Ranger. Trong đó, Mitsubishi Xpander đang tạm nắm lợi thế dẫn đầu khi đã bán ra thị trường 17.316 xe sau 11 tháng đầu năm 2025. Trong khi tổng doanh số Ford Ranger đạt 16.493 xe. Cách biệt chưa tới 1.000 xe, tuy nhiên những tháng gần đây, Mitsubishi Xpander đang cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định hơn so với Ford Ranger.

VinFast VF 3 đang đứng trước cơ hội trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 Ảnh: B.H

Như vậy, ngôi vương thương hiệu ô tô cũng như mẫu mã ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 khó có thể tuột khỏi tay VinFast. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander và Ford Ranger có thể phải chờ đến tháng bán hàng cuối cùng của năm 2025 để xác định được đâu là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam năm nay.