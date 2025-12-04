Thời gian qua, thị trường ô tô Việt Nam liên tục ghi nhận các đợt ưu đãi, giảm giá mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng. Điều này tác động trực tiếp đến mảng kinh doanh xe cũ, khiến nhiều mẫu mã phải giảm giá sâu để tạo khoảng cách với xe mới, đặc biệt là phân khúc crossover cỡ trung 5 chỗ.

Tham khảo thị trường ô tô qua sử dụng, nhiều mẫu xe từng có giá lăn bánh hơn 1 tỉ đồng vào thời điểm năm 2022, hiện đã rớt giá đáng kể. Đây là cơ hội cho khách hàng có nhu cầu mua xe cũ, tiếp cận những mẫu mã đời cao, hiện đại với chi phí rẻ hơn nhiều so với mua ô tô mới.

Dưới đây là 3 mẫu crossover 5 chỗ rớt giá nhanh trên thị trường xe cũ:

Peugeot 3008 bản GT đời 2022

Xét trong phân khúc crossover cỡ trung 5 chỗ, Peugeot 3008 là một trong những mẫu xe hiếm hoi đến từ thương hiệu châu Âu. Thời điểm năm 2022, phiên bản cao cấp nhất (3008 GT) có giá niêm yết 1,259 tỉ đồng, chi phí lăn bánh khoảng 1,39 tỉ đồng.

Sau 3 năm sử dụng, mẫu xe này đang được rao khoảng 820 triệu đồng trên thị trường xe cũ, rớt giá khoảng 570 triệu đồng, tương đương khấu hao khoảng 41% giá trị.

Peugeot 3008 GT là mẫu xe rớt giá nhanh trong phân khúc crossover cỡ trung ẢNH: V.D

Trong tầm giá hơn 800 triệu đồng, Peugeot 3008 GT được đánh giá cao về thiết kế, tiện nghi. Xe sở hữu khoang lái theo phong cách i-Cockpit đặc trưng với màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, bảng đồng hồ điện tử, vô-lăng D-cut, ghế bọc da cao cấp. Ngoài ra, tiện nghi trên xe còn có 10 loa Focal, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng và cửa gió hàng ghế sau.

Về vận hành, Peugeot 3008 sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số tự động 6 cấp, đến hệ dẫn động cầu trước. Hơn nữa, phiên bản này trang bị công nghệ ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao.

Ford Territory bản Titanium X đời 2022

Ford Territory là đại diện đến từ thương hiệu Mỹ, cũng ghi nhận mức độ khấu hao đáng kể chỉ sau 3 năm sử dụng. Thời điểm mới gia nhập thị trường vào tháng 10.2022, phiên bản Territory Titanium X có giá lăn bánh khoảng 1,04 tỉ đồng nhưng hiện tại, giá trên thị trường xe cũ chỉ khoảng 745 triệu đồng.

Như vậy, mẫu crossover cỡ trung của Ford rớt giá khoảng 295 triệu đồng, tương đương khấu hao khoảng 28,4% sau 3 năm lăn bánh.

Ford Territory Titanium X từng có giá lăn bánh hơn 1 tỉ đồng, hiện rao bán trên sàn xe cũ chỉ khoảng 745 triệu đồng ẢNH: H.M

Xét trong phân khúc, Territory được nhiều chuyên gia đánh giá có không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hiện đại, tối giản với cụm màn hình đôi đồng kích thước 12,3 inch, trải dài trên táp-lô. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da cao cấp tích hợp làm mát. Phiên bản Titanium X còn có tính năng đỗ xe tự động, khá hữu ích cho người mới lái.

Về vận hành, Ford Territory sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít với công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, phù hợp để di chuyển trong thành thị, đường trường.

Hyundai Tucson bản xăng đặc biệt đời 2022

Hyundai Tucson đời 2022 thuộc thế hệ sản phẩm mới nhất nên giá bán cũng có tăng so với đời cũ. Trong đó, Tucson bản xăng đặc biệt có giá lăn bánh khoảng 950 triệu đồng vào 3 năm trước, hiện bán lại chỉ khoảng 745 triệu đồng, chênh lệch khoảng 205 triệu so với mua mới, tỷ lệ khấu hao khoảng 21,6%.

Hyundai Tucson bản xăng đặc biệt đời 2022 vẫn sử dụng động cơ 2.0 lít, công suất 156 mã lực ẢNH: H.M

Về thiết kế, Tucson 2022 là mẫu xe có thiết kế góc cạnh, nhiều đường nét cắt xẻ, gân guốc. Không gian nội thất khá hiện đại với cụm màn hình đôi, kích thước 10,25 inch. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn sử dụng cần số truyền thống thay cho dạng nút bấm như bản 1.6 Turbo và dầu đặc biệt.

Trang bị khối động cơ xăng dung tích 2.0 lít, Hyundai Tucson xăng đặc biệt có công suất 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 6 cấp. Nếu so với hai mẫu xe kể trên, Tucson yếu hơn đáng kể nhưng khối động cơ SmartStream lại được đánh giá cao về độ bền, bốc, giúp xe vận hành linh hoạt.



