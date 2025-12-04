Ô tô điện phát ra sóng điện từ thấp hơn xe động cơ đốt trong

Ô tô điện ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với những ưu điểm như không tạo ra khí thải, thân thiện với môi trường và tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng so với xe động cơ đốt trong… ô tô điện được nhiều người lựa chọn để thay thế cho xe máy xăng, dầu truyền thống. Dù vậy, với việc sử dụng động cơ, hệ thống pin tích trữ điện năng và phải cắm sạc… nên nhiều người thường rằng ô tô điện phát ra bức xạ điện từ (sóng điện từ) lớn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Câu lạc bộ ô tô Đức - Allgemeiner Deutscher Automobile Club (ADAC) lại cho thấy kết quả hoàn toàn trái ngược, đồng thời minh oan cho ô tô điện về vấn đề này. Theo đó, ô tô điện đặc biệt là các mẫu mã xe Trung Quốc tạo ra bức xạ điện từ (sóng điện từ) thấp hơn cả ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng dầu.

Ô tô điện đặc biệt là các mẫu mã xe Trung Quốc tạo ra bức xạ điện từ (sóng điện từ) thấp hơn cả ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng dầu Ảnh: B.H

Các phép đo trên 11 mẫu ô tô điện, một số xe hybrid cắm sạc (Plug-in hybrid) và một xe chạy xăng cho thấy các đỉnh bức xạ chủ yếu xuất hiện quanh khu vực để chân và vẫn thấp hơn so với các ngưỡng an toàn quốc tế. Trong khi đó, ở phần đầu và thân mình gần như không chịu ảnh hưởng của sóng điện từ.

Đặc biệt, việc sử dụng sạc chậm AC hoặc sạc nhanh DC cũng không tạo ra sóng điện từ quá lớn để có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Thậm chí, sạc nhanh DC còn cho mức bức xạ thấp hơn sạc chậm AC.

Không chỉ ở Đức, tại Trung Quốc một số nhà sản xuất ô tô nước này cũng đã thử nghiệm và cho thấy kết quả tích cực. Theo đó, bên thềm Hội nghị An toàn xe điện năng lượng mới lần thứ ba do Trung tâm Thử nghiệm Xe Năng lượng mới (CATARC) tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua đã cung cấp một số dữ liệu về an toàn ô tô, trong đó có dữ liệu liên quan đến bức xạ điện từ.

Tính đến thời điểm diễn ra Hội nghị An toàn xe điện năng lượng mới, đã có 14 mẫu ô tô Trung Quốc đạt chứng nhận an toàn điện 6 chiều NESTA

Ảnh: Car News China

Theo CATARC, từ đầu năm 2025, đơn vị này đã thực hiện hơn 300 dự án đánh giá an toàn xe điện, nhằm mục đích kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn phát triển đồng thời cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô hướng dẫn, để tạo ra những chiếc xe an toàn, chất lượng cao hơn.

Tính đến thời điểm diễn ra hội nghị, đã có 14 mẫu ô tô Trung Quốc vượt qua các bài kiểm tra, thử nghiệm để đạt chứng nhận an toàn điện 6 chiều NESTA. Đây là tên viết tắt của New Energy Safety Technical Assessment - hệ thống chứng nhận toàn diện, đánh giá phương tiện theo 6 hạng mục: an toàn sạc, an toàn điện từ, an toàn chức năng, an toàn điện áp cao, an toàn pin và an toàn cháy nổ.

Các mẫu xe mới nhất đạt chứng nhận an toàn điện 6 chiều NESTA, gồm: Aito M7, Jetour Zongheng G700, Onvo L90, Li Auto i8, M-Hero M817, Fulwin A9L và Xiaomi YU7.

Trước đó, các mẫu mã như Galaxy E8, Exeed Exlantix ES, Exeed Exlantix ET, JAC Refine RF8, Jiyue 07, Aito M9, GAC Hypertec HT, Geely Galaxy Starship 7 EM-i, iCar V23, Aito M8, BYD Han L, Leapmotor B10 và Lynk & Co 900 cũng đã vượt qua các bài kiểm tra, thử nghiệm để đạt chứng nhận an toàn điện 6 chiều NESTA.

BYD Han là một trong những mẫu xe đã vượt qua các bài kiểm tra, thử nghiệm để đạt chứng nhận an toàn điện 6 chiều NESTA Ảnh: B.H

Đánh giá của NESTA cũng công bố các mẫu xe xuất sắc nhất theo từng hạng mục trong năm 2025. Cụ thể, về an toàn sạc: BYD Han L, Lynk & Co 900, Hyundai Elexio; về an toàn chức năng có: Onvo L90, Xiaomi YU7, Galaxy Starship 7 EM-i, Exeed Exlantix ET; an toàn điện áp cao: Leapmotor B10, Fulwin A9L, Wuling Xingguang 730; an toàn pin: Jetour Zongheng G700, Aito M7, M-Hero 817, Toyota bZ3X và an toàn cháy nổ gồm: SAIC H5, Aito M8, Onvo L60, iCar V23.

Các phép đo thực tế được thực hiện cho thấy sóng điện từ trên các mẫu ô tô điện Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các giới hạn an toàn. Cụ thể, mức bức xạ điện từ trong khoang cabin ở hàng ghế trước dao động từ 0,8 - 1,0 μT; hàng ghế sau ở mức 0,3 - 0,5 μT chỉ bằng 1% - 1,3% giới hạn tiêu chuẩn quốc gia (100 μT) của Trung Quốc.

Các phép đo thực tế được thực hiện cho thấy sóng điện từ trên các mẫu ô tô điện Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các giới hạn an toàn Ảnh: Đ.T

Các đỉnh bức xạ điện từ chủ yếu xuất hiện gần các bộ truyền động điện và hệ thống dây điện, đặc biệt là xung quanh chân; trong khi đầu, thân mình hầu như không bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, quá trình sạc dù là AC hay DC, đều không làm thay đổi đáng kể các chỉ số; sạc nhanh DC thậm chí còn tạo ra bức xạ thấp hơn so với sạc chậm hơn AC. Các nhà chuyên môn đánh giá, sóng điện từ trên các mẫu ô tô điện của Trung Quốc phát ra còn thấp hơn một số thiết bị gia dụng sử dụng hàng ngày trong gia đình.