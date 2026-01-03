SUV đô thị Toyota Yaris Cross 2026 trình làng Đông Nam Á, bản thấp cũng có ADAS

Hơn 2 năm sau ngày mở bán sản phẩm hoàn toàn mới, Toyota Yaris Cross vừa chính thức có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Đông Nam Á. Đáng chú ý, so với bản tiền nhiệm, mẫu SUV đô thị mới không thay đổi nhiều về kiểu dáng hay động cơ. Thay vào đó, xe này tập trung nâng cấp về tiện ích và công nghệ, đặc biệt về an toàn.

Cụ thể, theo thông tin từ tờ Sanook của Thái Lan, Yaris Cross 2026 đã được Toyota áp dụng bước đi mang tính chiến lược, khi trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense ngay trên phiên bản thấp nhất. Điều này giúp nâng cao giá trị sử dụng thực tế của mẫu xe này; đồng thời cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận phân khúc SUV đô thị của hãng xe Nhật Bản. Bởi lẽ, đây sẽ là mẫu xe hiếm hoi ở nhóm xe này được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.

Sau hơn 2 năm, Toyota Yaris Cross đã có phiên bản nâng cấp tại thị trường Đông Nam Á ẢNH: HEADLIGHTMAG

Tại Thái Lan - thị trường đầu tiên phân phối trong khu vực Đông Nam Á, Yaris Cross 2026 mở bán tổng cộng 4 phiên bản, gồm HEV Smart, HEV Premium, HEV Premium Luxury và bản đặc biệt HEV NIGHTSHADE. Giá bán dao động từ 809.000 - 929.000 baht (tương đương từ 677 - 778 triệu đồng). So với bản cũ, giá Toyota Yaris Cross mới tăng từ 10.000 - 20.000 baht (khoảng 8 - 17 triệu đồng).

Dù không rẻ nếu đặt cạnh một số mẫu SUV cỡ B thuần xăng, nhưng mức giá này được xem là hợp lý, khi tất cả phiên bản của Yaris Cross 2026 đều sử dụng động cơ lai xăng – điện (hybrid), đồng thời đã kèm gói an toàn chủ động.

Thay đổi lớn nhất trên Toyota Yaris Cross 2026 không phải diện mạo mà nằm ở trang bị công nghệ với gói an toàn ADAS tiêu chuẩn ẢNH: HEADLIGHTMAG

Việc loại bỏ hoàn toàn động cơ xăng có thể xem là một quyết định đáng chú ý của Toyota. Thay vì duy trì song song hai lựa chọn như trước, hãng xe Nhật Bản thể hiện quan điểm rõ ràng: xe hybrid không còn là giải pháp "bổ sung", mà đang trở thành cấu hình tiêu chuẩn cho các mẫu xe đô thị thế hệ mới. Với Yaris Cross 2026, hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện và hộp số E-CVT, sản sinh tổng công suất khoảng 111 mã lực. Hệ thống này tiếp tục được tối ưu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái, phù hợp với đặc thù giao thông đô thị Đông Nam Á.

Ngoài ra, việc trang bị tiêu chuẩn gói Toyota Safety Sense (bao gồm cả phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn - vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao), cho thấy Toyota đang chủ động thích nghi với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Toyota Yaris Cross 2026 kỳ vọng sẽ sớm về Việt Nam ẢNH: HEADLIGHTMAG

Về tổng thể, Yaris Cross 2026 không thay đổi nhiều về ngoại hình. Xe vẫn giữ dáng vẻ gọn gàng, thực dụng, đúng tinh thần một mẫu SUV đô thị hướng đến số đông. Trong khi, không gian nội thất cũng được duy trì phong cách tinh giản, đề cao tính thực tế. Toyota không chạy theo xu hướng "phô trương công nghệ" bằng các màn hình cỡ lớn hay giao diện quá phức tạp, mà tập trung vào trải nghiệm thân thiện, dễ sử dụng.

Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross mở bán lần đầu vào nửa cuối tháng 9.2025, với hai phiên bản gồm Yaris Cross V và Yaris Cross HEV. Giá bán niêm yết từ 650 - 765 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Yaris Cross V vẫn trang bị động cơ xăng truyền thống.

Với việc trình làng tại Thái Lan, không loại trừ khả năng, Yaris Cross 2026 cũng sẽ sớm về Việt Nam. Mẫu xe Nhật vẫn đang là một trong những sản phẩm chiến lược và thành công nhất của Toyota Việt Nam. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, lượng xe Yaris Cross đến tay người dùng đạt hơn 13.200 chiếc.