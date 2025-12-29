SUV đô thị: Mitsubishi Xforce 'chạy nước rút', cuộc đua doanh số chưa ngã ngũ

Phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam những tháng cuối năm 2025 tiếp tục sôi động, khi các hãng và đại lý đồng loạt gia tăng chính sách khuyến mãi, kích cầu. Nhờ đó, lượng ô tô tiêu thụ ở phân khúc này cũng duy trì đà tăng.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) công bố, khép lại tháng qua, nhóm SUV đô thị (B-SUV) bán ra tổng cộng đạt 9.882 xe, tăng 1.293 xe (tương đương khoảng 15%) so với tháng trước đó.

Doanh số phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam tháng 11.2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Đáng chú ý, kết quả bán hàng tích cực ghi nhận với hầu hết mẫu mã, chỉ ngoại trừ bộ đôi xe nhà Toyota. Theo đó, Toyota Corolla Cross tháng 11 chỉ đạt doanh số 988 xe, giảm 32 xe so với tháng 10. Trong khi, "đàn em" Toyota Yaris Cross cũng bán ra 1.720 xe, giảm 113 xe.

Cú sảy chân này không chỉ khiến mẫu xe Nhật đánh mất vị trí dẫn đầu doanh số tháng 11 vào tay đối thủ Mitsubishi Xforce, mà còn đẩy cuộc đua đến ngôi vương xe bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị năm 2025 vào thế giằng co khó đoán. Bởi xét lũy kế từ đầu năm, Toyota Yaris Cross đã bán ra tổng cộng 13.208 xe, đang tạm dẫn đầu. Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce với hai tháng gần nhất liên tục bứt phá, tổng lượng xe bàn giao cũng áp sát phía sau với 12.091 xe.

Mitsubishi Xforce vẫn có cơ hội "lật ngược thế cờ" trước Toyota Yaris Cross nếu duy trì đà tăng doanh số như hai tháng đầu quý 4/2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hiện tại, khoảng cách giữa hai mẫu xe này chỉ còn hơn 1.100 xe, cuộc đua doanh số năm 2025 lại chỉ còn một tháng nữa sẽ "khóa sổ". Về lý thuyết, khoảng chênh lệch doanh số giữa hai mẫu xe này không quá lớn. Toyota Yaris Cross nếu không giữ được "phong độ" như giai đoạn 3 quý đầu năm, trong khi Mitsubishi Xforce có thể duy trì đà bán hàng như thời gian gần đây; bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Honda HR-V bất ngờ "bùng nổ" trong tháng 11.2025 với lượng xe bán ra đạt gần 1.300 chiếc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một cái tên khác cũng gây bất ngờ trong nhóm 5 mẫu SUV đô thị bán chạy nhất thị trường Việt tháng 11 là Honda HR-V. Theo đó, kết thúc tháng qua, mẫu xe này ghi nhận doanh số ấn tượng 1.274 xe, tăng mạnh 508 xe (tương đương hơn 66%) so với tháng trước. Thành tích này giúp HR-V trở thành mẫu B-SUV ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất thị trường. Kết quả này chủ yếu đến từ động thái giảm giá mạnh tay từ 50 – 100% lệ phí trước bạ, tương đương từ 43 - 70 triệu đồng mà Honda Việt Nam và các đại lý áp dụng cho mẫu xe "con cưng".

Hyundai Creta tháng 11.2025 cũng gây chú ý với doanh số đạt 1.236 xe, tăng hơn 200 xe so với tháng trước đó. Tương tự HR-V và nhiều đối thủ cạnh tranh, trong bối cảnh các hãng đua khuyến mãi kích cầu, Creta tháng qua cũng được TC Motor áp dụng chính sách giảm giá lên đến 50 triệu đồng. Đây cũng là động lực chính giúp mẫu xe Hàn Quốc bứt phá, xếp trên cả Toyota Corolla Cross, KIA Seltos hay KIA Sonet trên bảng xếp hạng doanh số ở phân khúc SUV đô thị.

Suzuki Fronx gây thất vọng khi chỉ bàn giao hơn 100 xe trong tháng đầu mở bán ẢNH: CHÍ TÂM

Ở nhóm còn lại, những cái tên như Toyota Raize, Hyundai Venue hay Mazda CX-3 đều ghi nhận lượng xe bán ra tăng nhẹ. Điểm nhấn ở nhóm này là "tân binh" Suzuki Fronx. Trong tháng đầu tiên mở bán, mẫu xe Nhật dù được hãng đẩy mạnh truyền thông, thậm chí mạnh tay giảm giá ngay sau khi trình làng nhưng kết quả bán hàng vẫn không như kỳ vọng. Khép lại tháng 11, các đại lý Suzuki trên cả nước chỉ bàn giao tổng cộng 116 xe, xếp áp chót ở phân khúc SUV đô thị. Nhiều chuyên gia nhận định, giá bán khá cao (từ 520 - 649 triệu đồng) chính là một trong những rào cản khiến Fronx gặp khó trong khâu tiếp cận người dùng.