Mitsubishi Xforce 'đại hạ giá' giảm gần 90 triệu đồng, cạnh tranh Toyota Yaris Cross

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô đang từng bước hồi phục tạo động lực giúp doanh số bán xe tăng trưởng liên tiếp trong hai tháng qua, một số mẫu mã vốn đã hút khách trên thị trường như Mitsubishi Xforce được các đại lý mạnh tay hơn trong việc triển khai các chương trình giảm giá.

Trước đó, vào đầu tháng 11.2025 cùng với hàng loạt mẫu mã khác của Mitsubishi tại Việt Nam, mẫu SUV đô thị - Mitsubishi Xforce cũng được hãng xe Nhật Bản triển khai chương trình ưu đãi nhằm tạo sức hút với khách hàng cũng như cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản (GLX, Exceed, Premium và Untimate). Trong đó, ngoại trừ bản Exceed, các phiên bản còn lại của dòng xe này đều được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) áp dụng chương trình ưu đãi hỗ trợ 50% - 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá từ 60 - 68 triệu đồng cho khách mua xe.

Một số phiên bản Mitsubishi Xforce đang được các đại lý Mitsubishi tại Việt Nam "đại hạ giá" với mức giảm cao hơn nhiều so với chương trình ưu đãi được hãng Ảnh: B.H

Tuy nhiên, thực tế diễn ra trên thị trường thời gian gần đây cho thấy, một số phiên bản Mitsubishi Xforce đang được các đại lý Mitsubishi tại Việt Nam "đại hạ giá" với mức giảm cao hơn nhiều so với chương trình ưu đãi được hãng xe Nhật Bản công bố.

Trong đó, Mitsubishi Xforce Premium là phiên bản đang có mức giảm giá cao nhất tại các đại lý. Phiên bản này có giá niêm yết 680 triệu đồng và được MMV giảm giá 68 triệu đồng tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11.2025. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tại một số đại lý Mitsubishi khu vực miền Nam, phiên bản này đang có mức giảm giá gần 90 triệu đồng.

Nhân viên bán hàng của đại lý Mitsubishi tại TP.HCM cho biết: "Mitsubishi Xforce phiên bản Premium đang được đại lý giảm giá tổng cộng 89 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được phía đại lý tặng gói bảo hiểm và một số phụ kiện kèm theo xe như lót sàn, phim cách nhiệt, bộc vô-lăng". Được biết, mức giảm 89 triệu đồng đại lý này áp dụng với Xforce Premium đã bao gồm ưu đãi 68 triệu đồng mà hãng công bố trước đó. Như vậy, giá bán thực tế Mitsubishi Xforce phiên bản Premium hiện tại chỉ còn 590 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce phiên bản Premium đang được đại lý giảm giá tổng cộng 89 triệu đồng Ảnh: B.H

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này Mitsubishi Xforce Untimate hiện cũng đang được giảm giá từ 76 - 80 triệu đồng, tùy lựa chọn màu sắc. Trước đó, phiên bản này có giá niêm yết 705 - 710 triệu đồng. Như vậy, với chương trình ưu đãi được MMV cũng như đại lý áp dụng, giá bán thực tế Xforce Untimate hiện ở khoảng 630 triệu đồng. Phiên bản này cũng được tặng đại lý tặng gói phụ kiện trị giá gần 25 triệu đồng, gồm phim cách nhiệt, camera hành trình trước/sau, một bảo hiểm thân vỏ, thảm sàn… Tuy nhiên, theo tư vấn bán hàng của các đại lý, đây là những phụ kiện quà tặng kèm theo xe và không quy đổi thành tiền để giảm giá.

Mitsubishi Xforce hiện đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị hạng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc Mitsubishi cùng đại lý mạnh tay giảm giá cho một số phiên bản Xforce cũng dễ hiểu bởi đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, lượng xe tại kho các đại lý vẫn còn khá lớn trong khi thời gian bán hàng của năm 2025 chỉ còn hơn 1 tháng. Dù vẫn tạo được sức hút, nhưng Xforce vẫn có nguy cơ tồn kho sang năm sau. Khi đó, xe cũ đời lại càng khó bán nhất là trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Động thái mạnh tay giảm giá Mitsubishi Xforce từ phía MMV cũng như đại lý còn nhằm mục đích "chạy" doanh số, cạnh tranh ngôi vương phân khúc SUV cỡ B Ảnh: B.H

Ngoài ra, động thái mạnh tay giảm giá Mitsubishi Xforce từ phía MMV cũng như đại lý còn nhằm mục đích "chạy" doanh số, cạnh tranh ngôi vương phân khúc SUV cỡ B dành cho đô thị với Toyota Yaris Cross. Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán Mitsubishi Xforce đạt 11.488 xe, trong khi Mitsubishi Xforce đang xếp sau với 9.888 xe. Mẫu xe của Toyota có lợi thế khi có lựa chọn bản hybrid đồng thời cũng đang giảm giá tương đương mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, với động thái "đại hạ giá" được các đại lý triển khai trong bối cảnh vẫn đang tạo sức hút với khách hàng, Mitsubishi Xforce sẽ tăng thêm lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong cuộc đua doanh số.