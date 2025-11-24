Xe MPV gia đình cỡ lớn bán chạy nhất Việt Nam giảm giá gần 100 triệu đồng

Để kích cầu tiêu dùng, chạy đua doanh số trong giai đoạn cuối năm, Trường Hải (THACO AUTO) mới đây đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá bán cho nhiều dòng ô tô. Trong đó, ngay cả những cái tên vốn đã tạo được sức hút như KIA Carnival cũng được áp dụng chính sách ưu đãi lớn, lên đến gần trăm triệu đồng.

Cụ thể, theo thông tin từ phía hãng, trong tháng 11.2025, khách Việt mua mẫu xe gia đình cỡ lớn này sẽ được giảm giá trực tiếp từ 20 - 80 triệu đồng, tùy biến thể và phiên bản.

KIA Carnival HEV đang được giảm giá lên đến 80 triệu đồng tại các đại lý ẢNH: KIA

Trong đó, các phiên bản thuộc biến thể Carnival 1.6T HEV (sử dụng động cơ hybrid) có mức giảm cao nhất, lên đến 80 triệu đồng. Hiện biến thể này được THACO AUTO phân phối với 3 tùy chọn, gồm Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S giá niêm yết 1,799 tỉ đồng; Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (tùy chọn màu nội thất) giá niêm yết 1,809 tỉ đồng và Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (hàng ghế 2 VIP) niêm yết giá 1,879 tỉ đồng. Như vậy sau ưu đãi, giá thực tế của các tùy chọn này còn dao động từ 1,719 - 1,799 tỉ đồng.

Với các phiên bản Carnival sử dụng động cơ dầu, mức khuyến mãi từ 20 - 60 triệu đồng. Trong đó, bản Carnival 2.2D Signature 7S; Carnival 2.2D Signature 7S có tùy chọn màu nội thất và Carnival 2.2D Signature 7S có hàng ghế 2 VIP cùng được áp dụng mức giảm 60 triệu đồng. Giá thực tế lần lượt 1,529 tỉ đồng, 1,539 tỉ đồng và 1,609 tỉ đồng. Hai tùy chọn Carnival 2.2D Premium gồm 2.2D Premium 8S và 2.2D Premium 7S cùng mức giảm 40 triệu; giá thực tế còn 1,439 - 1,479 tỉ đồng. Riêng bản thấp nhất Carnival 2.2D Luxury 8S chỉ giảm 20 triệu đồng; giá thực tế còn 1,279 tỉ đồng.

Với đợt giảm giá này, KIA Carnival bản thấp nhất giá chỉ từ 1,279 tỉ đồng ẢNH: KIA

Tại Việt Nam, KIA Carnival đang phân phối phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 4, trình làng thị trường từ cuối năm 2024. Ở bản mới này, mẫu xe gia đình cỡ lớn đến từ Hàn Quốc bán ra tổng cộng 5 phiên bản với tổng cộng 9 tùy chọn (bao gồm các tùy chọn màu nội thất riêng và các tùy biến hàng ghế thứ 2 dạng VIP).

Bốn phiên bản máy dầu sử dụng động cơ diesel Smartstream 2.2 lít, có công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Bản Carnival Hybrid trang bị hệ thống hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream tăng áp, dung tích 1.6 lít cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm và một động cơ điện tích hợp pin lithium-ion Polymer (dung lượng 1.49 kWh), có công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Hệ thống này giúp xe đạt công suất lên đến 242 mã lực. Đáng chú ý, phiên bản này cũng điều chỉnh sang hộp số tự động 6 cấp (thay vì 8 cấp như các phiên bản máy dầu).

Xe vẫn sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.155 x 2.010 x 1.775 (mm), cùng chiều dài cơ sở ở mức 3.090 mm. Diện mạo xe nổi bật với thiết kế lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng nhưng có thêm viền mạ crôm ở đầu xe. Cụm đèn pha mới đặt dọc, kết hợp dải đèn LED ban ngày hình chữ T. Bên cạnh đó, đèn sương mù nằm hai bên hốc gió trung tâm, cửa lùa chỉnh điện bên sườn. Phía đuôi xe gây chú ý với cụm đèn hậu LED cũng được thiết kế lại giao diện mới tương đồng với các dòng xe gần đây của hãng xe Hàn Quốc.

KIA Carnival đang là mẫu MPV cỡ lớn bán chạy nhất tại Việt Nam ẢNH: KIA

Bên trong ca-bin, không gian nội thất trên Carnival bố trí kết cấu chính với 7 chỗ ngồi. Xe ghi điểm với xu hướng tương lai thông qua các trang bị nổi bật, như màn hình cong Panoramic kết hợp cụm đồng hồ tốc độ dạng Full-LCD 12.3 inch. Màn hình giải trí đa thông tin AVN 12.3 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây; có thể cài đặt và điều khiển các chức năng hệ thống trên xe thông qua màn hình cảm ứng AVN. Hệ thống giải trí âm thanh vòm 12 loa thương hiệu BOSE cao cấp. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3.

KIA Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Carnival vẫn đang là mẫu MPV cỡ lớn hút khách nhất thị trường với tổng cộng hơn 27.000 xe đến tay người dùng. Tính trong năm 2025, lũy kế 10 tháng đã qua, Carnival ghi nhận doanh số gần 3.800 xe bán ra.