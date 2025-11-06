Xe bán tải tại Việt Nam ồ ạt giảm giá bán

Tương tự nhiều dòng xe khác trên thị trường ô tô Việt Nam, xe bán tải với nhiều mẫu mã đang rầm rộ giảm giá bán thông qua các chương trình ưu đãi của nhà sản xuất, phân phối bất chấp doanh số bán hàng vẫn đang tăng trưởng so với năm ngoái. Từ những mẫu mã vốn không tạo được nhiều sức hút như Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux cho đến mẫu xe bán chạy nhất phân khúc như Ford Ranger đều đang "lao" vào cuộc đua ưu đãi, giảm giá nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh, tạo sức hút với khách hàng mua xe dịp cuối năm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang tháng 11.2025, nhiều mẫu xe bán tải đang được nhà sản xuất, phân phối giảm giá bán thông qua hình thức ưu đãi, hỗ trợ lệ phí trước bạ kèm theo quà tặng với trị giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Mitsubishi Triton đang được ưu đãi, giảm giá từ 23 - 40 triệu đồng, tùy phiên bản Ảnh: B.H

Trong đó, Mitsubishi Triton như thường lệ vẫn được Mitsubishi Việt Nam đưa vào danh sách ưu đãi. Cụ thể, mẫu bán tải này hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, trong đó hai phiên bản Triton. 2WD AT Premium và Triton 4WD AT Athlete (có giá niêm yết 782 - 924 triệu đồng) đang được hãng giảm giá từ 23 - 28 triệu đồng tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Riêng bản Triton 2WD AT GLX (giá 655 triệu đồng) được giảm gần 40 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Như vậy, với chương trình ưu đãi này, giá bán thực tế của Mitsubishi Triton trong tháng 11.2025 chỉ ở mức 615 - 896 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua một trong các phiên bản của mẫu bán tải này còn được tặng gói quà tặng trị giá 10 triệu đồng. "Trường hợp khách hàng không muốn nhận gói quà tặng, có thể quy đổi sang mức giảm trực tiếp vào giá xe." Nhân viên bán hàng một đại lý Mitsubishi tại TP.HCM cho biết.

Sau ba quý đầu năm 2025, tổng doanh số bán Mitsubishi Triton đạt 2.814 xe, đồng thời đang nắm lợi thế trong việc cạnh tranh vị trí thứ hai ở phân khúc xe bán tải với Toyota Hilux (đạt 2.504 xe). Chính vì vậy, khi Mitsubishi Triton "lên tiếng" Toyota Hilux cũng lập tức có động thái đáp trả.

Ba phiên bản Toyota Hilux đều được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng Ảnh: T.M.V

Theo đó, trong tháng 11.2025 cả ba phiên bản Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT, Hilux 2.4L 4x4 MT, Hilux 2.4L 4x2 AT và Hilux 2.4L 4x4 AT Adventure đều được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng, tương đương mức mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Sau ưu đãi, giá bán thực tế các phiên bản Hilux đang ở mức 648 - 969 triệu đồng.

Không chỉ hai mẫu bán tải thương hiệu Nhật Bản, ngay cả Ford Ranger - mẫu xe bán tải hút khách nhất thị trường Việt Nam đồng thời liên tục góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất hàng tháng cũng được áp dụng ưu đãi, giảm giá.

Cụ thể, các phiên bản Ranger XLS (giá 707 - 784 triệu đồng), Ranger Stormtrak (1,039 tỉ đồng), Ranger Wildtrak (979 - 987 triệu đồng) và Ranger Raptor (1,299 - 1,307 tỉ đồng) đều được Ford Việt Nam ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Ford đang ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản Ranger Ảnh: B.H

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau ba quý đầu năm 2025, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 18.282 xe, tăng 3.196 xe tương đương 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ford Ranger bán chạy nhất với tổng cộng 12.577 xe đã giao đến tay khách hàng. Toyota Hilux, Mitsubishi Triton đều đã bán được hơn 2.500 xe. Trong khi doanh số cộng dồn của Isuzu D-Max chưa tới 400 xe.