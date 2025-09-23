Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

MG phát triển xe bán tải mới, tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux

Hoàng Cường
Hoàng Cường
23/09/2025 16:48 GMT+7

Mẫu xe bán tải mới của MG có tên gọi MG U9 được hãng phát triển dựa trên nền tảng Maxus Terron 9, sở hữu phong cách thiết kế mạnh mẽ, hiện đại kết hợp động cơ dầu 2.5 lít do SAIC chế tạo… tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux.

Bất chấp cuộc đua điện hóa đang diễn ra rầm rộ cùng những quy định ngày càng nghiêm ngặt về khí thải... phân khúc xe bán tải tầm trung vẫn rất sôi động với sự xuất hiện của các mẫu mã mới đến từ Trung Quốc. Sau BYD, mới đây đến lượt MG "tăng lực" vào phân khúc bán tải tầm trung với việc trình làng mẫu xe bán tải mới MG U9, tham vọng cạnh tranh với những tên tuổi gạo cội trên thị trường như Ford Ranger, Toyota Hilux…

MG phát triển xe bán tải mới, tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux - Ảnh 1.

MG U9 tham vọng cạnh tranh với những tên tuổi gạo cội trên thị trường như Ford Ranger, Toyota Hilux

Ảnh: M.G

Đây là lần đầu tiên, MG bước chân vào cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tầm trung. U9 không phải là xe bán tải đầu tiên của MG nhưng được xem là mẫu bán tải đầu tiên của hãng mới bán tại thị trường Úc cũng như các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Mẫu xe này được MG phát triển dựa trên nền tảng của "người anh em" Maxus Terron 9 đến từ Trung Quốc.

Chính vì vậy, về cơ bản dáng vẻ MG U9 có nhiều chi tiết giống Terron 9. Dù vậy, MG cũng điều chỉnh một số chi tiết theo phong cách thiết kế của hãng để tạo sự khác biệt. Trong đó, lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế lại, với nhiều chi tiết mạ crôm, logo MG được đặt chính giữa.

MG phát triển xe bán tải mới, tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux - Ảnh 2.
MG phát triển xe bán tải mới, tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux - Ảnh 3.
MG phát triển xe bán tải mới, tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux - Ảnh 4.

MG U9 có hệ thống MG Smart Hatch, giúp mở rộng khoang hành lý thông qua cửa giữa có thể gập lại và cửa sổ sau dạng trượt

Ảnh: M.G

Cản trước được thiết kế lại tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, trong khi ở phía sau cửa hậu chỉnh điện tích hợp bậc lên xuống giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, khác với các mẫu bán tải đang phân phối trên thị trường, MG U9 có hệ thống MG Smart Hatch, giúp mở rộng khoang hành lý thông qua cửa giữa có thể gập lại và cửa sổ sau dạng trượt. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có trên phiên bản Explore Pro cao cấp, và nằm trong danh sách tùy chọn.

MG U9 sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 5.500 x 2.265 x 1.874 (mm), chiều dài cơ sở 3.300 mm. So với Ford Ranger, mẫu bán tải của MG dài hơn 130 mm, khoảng cách giữa các trục bánh xe rộng hơn 30 mm. Với kích thước này, MG U9 sở hữu khoang nội thất rộng rãi kèm nhiều trang bị, tính năng. Trong đó, cần số lấy cảm hứng từ máy bay. Khoang ca-bin nổi bật với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch. Phiên bản Explore Pro còn có ghế trước có chức năng sưởi, thông gió và massage, hệ thống âm thanh JBL 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính và ghế bọc da.

MG phát triển xe bán tải mới, tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux - Ảnh 5.

MG U9 sở hữu khoang nội thất rộng rãi kèm nhiều trang bị, tính năng

Ảnh: M.G

MG U9 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5 lít do SAIC chế tạo. Động cơ này sản sinh công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh BorgWarner. MG cho biết xe có khả năng kéo 3.500 kg và tải trọng từ 770 - 870 kg.

Hiện tại, MG đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng với MG U9 tại Úc và dự kiến giao xe vào cuối năm 2025. Giá khởi điểm 34.900 USD cho phiên bản Explore và 40.200 USD cho phiên bản cao cấp Explore Pro. Mẫu xe mới này sẽ cạnh tranh cùng hàng loạt đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara, BYD Shark 6 và GWM Cannon Alpha… Sau thị trường Úc, nhiều khả năng MG U9 sẽ được phân phối sang các thị trường khu vực Đông Nam Á.

Tin liên quan

Xe bán tải đứt mạch tăng trưởng, Ford Ranger vẫn chiếm hơn 70% thị phần

Xe bán tải đứt mạch tăng trưởng, Ford Ranger vẫn chiếm hơn 70% thị phần

Sức mua giảm khiến phân khúc xe bán tải đứt mạch tăng trưởng, các mẫu mã mang thương hiệu Nhật Bản áp đảo về số lượng nhưng đều lép vế so với Ford Ranger trong cuộc đua doanh số.

Xe bán tải hybrid sạc điện BYD Shark bành trướng Đông Nam Á, đấu Ford Ranger

Nhập cuộc cạnh tranh phân khúc MPV, MG G50 chốt giá từ 559 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

xe bán tải xe bán tải MG MG U9 Ford Ranger Thị trường xe bán tải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận