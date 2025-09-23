MG phát triển xe bán tải mới, tham vọng cạnh tranh Ford Ranger, Toyota Hilux

Bất chấp cuộc đua điện hóa đang diễn ra rầm rộ cùng những quy định ngày càng nghiêm ngặt về khí thải... phân khúc xe bán tải tầm trung vẫn rất sôi động với sự xuất hiện của các mẫu mã mới đến từ Trung Quốc. Sau BYD, mới đây đến lượt MG "tăng lực" vào phân khúc bán tải tầm trung với việc trình làng mẫu xe bán tải mới MG U9, tham vọng cạnh tranh với những tên tuổi gạo cội trên thị trường như Ford Ranger, Toyota Hilux…

MG U9 tham vọng cạnh tranh với những tên tuổi gạo cội trên thị trường như Ford Ranger, Toyota Hilux Ảnh: M.G

Đây là lần đầu tiên, MG bước chân vào cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tầm trung. U9 không phải là xe bán tải đầu tiên của MG nhưng được xem là mẫu bán tải đầu tiên của hãng mới bán tại thị trường Úc cũng như các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Mẫu xe này được MG phát triển dựa trên nền tảng của "người anh em" Maxus Terron 9 đến từ Trung Quốc.

Chính vì vậy, về cơ bản dáng vẻ MG U9 có nhiều chi tiết giống Terron 9. Dù vậy, MG cũng điều chỉnh một số chi tiết theo phong cách thiết kế của hãng để tạo sự khác biệt. Trong đó, lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế lại, với nhiều chi tiết mạ crôm, logo MG được đặt chính giữa.

MG U9 có hệ thống MG Smart Hatch, giúp mở rộng khoang hành lý thông qua cửa giữa có thể gập lại và cửa sổ sau dạng trượt Ảnh: M.G

Cản trước được thiết kế lại tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, trong khi ở phía sau cửa hậu chỉnh điện tích hợp bậc lên xuống giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, khác với các mẫu bán tải đang phân phối trên thị trường, MG U9 có hệ thống MG Smart Hatch, giúp mở rộng khoang hành lý thông qua cửa giữa có thể gập lại và cửa sổ sau dạng trượt. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có trên phiên bản Explore Pro cao cấp, và nằm trong danh sách tùy chọn.

MG U9 sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 5.500 x 2.265 x 1.874 (mm), chiều dài cơ sở 3.300 mm. So với Ford Ranger, mẫu bán tải của MG dài hơn 130 mm, khoảng cách giữa các trục bánh xe rộng hơn 30 mm. Với kích thước này, MG U9 sở hữu khoang nội thất rộng rãi kèm nhiều trang bị, tính năng. Trong đó, cần số lấy cảm hứng từ máy bay. Khoang ca-bin nổi bật với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch. Phiên bản Explore Pro còn có ghế trước có chức năng sưởi, thông gió và massage, hệ thống âm thanh JBL 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính và ghế bọc da.

MG U9 sở hữu khoang nội thất rộng rãi kèm nhiều trang bị, tính năng Ảnh: M.G

MG U9 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5 lít do SAIC chế tạo. Động cơ này sản sinh công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh BorgWarner. MG cho biết xe có khả năng kéo 3.500 kg và tải trọng từ 770 - 870 kg.

Hiện tại, MG đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng với MG U9 tại Úc và dự kiến giao xe vào cuối năm 2025. Giá khởi điểm 34.900 USD cho phiên bản Explore và 40.200 USD cho phiên bản cao cấp Explore Pro. Mẫu xe mới này sẽ cạnh tranh cùng hàng loạt đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara, BYD Shark 6 và GWM Cannon Alpha… Sau thị trường Úc, nhiều khả năng MG U9 sẽ được phân phối sang các thị trường khu vực Đông Nam Á.