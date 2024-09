Mitsubishi Triton 2025 có đủ sức 'đấu' Ford Ranger?

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chứng kiến Ford Ranger chiếm phần lớn thị phần, áp đảo về doanh số trước các đối thủ. Tuy nhiên, với vị thế là mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc này, Mitsubishi Triton vẫn nhận được sự quan tâm của một bộ phận lớn người dùng, nhất là với nhóm khách hàng đề cao tính bền bỉ, ổn định của các dòng xe mang thương hiệu Nhật Bản.



Triton 2025 phiên bản 4WD AT Athlete có giá 924 triệu đồng

Ngoại thất "cứng cáp" hơn

Thiết kế Mitsubishi Triton lột xác ở thế hệ mới và là chủ đề gây tranh cãi. Có người dùng đánh giá xe không đẹp bằng thế hệ cũ, nhưng cũng có người ưa thích những đường nét cơ bắp, hầm hố của bản 2025. Đặc biệt, các đường gân vuông vức làm nhiều khách hàng liên tưởng đến xe bán tải Mỹ, khác hẳn với dáng vẻ có phần điệu đà ở thế hệ cũ.

Xe trang bị khung gầm mới cải tiến lớn hơn giúp một số thông số quan trọng có thay đổi, như khoảng sáng gầm từ 220 mm tăng lên 222 mm, chiều dài cơ sở từ 3.000 mm tăng lên 3.130 mm đem lại không gian nội thất rộng rãi hơn.

Góc tới 30,4 độ, góc thoát 22,8 độ và khoảng sáng gầm xe 228 mm không chỉ giúp xe dễ dàng chinh phục cung đường off-road, mà còn kết hợp với bán kính quay vòng chỉ 6,2m mang đến sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Chiều cao thùng hàng giảm xuống 820 mm, giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc tháo dỡ/chất chứa đồ đạc.

Ngoại hình Triton 2025 cứng cáp và nam tính hơn thế hệ cũ



Kích thước xe khá lớn với chiều dài 5.320 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.795 mm cùng chiều dài cơ sở 3.130 mm. Nhờ đó, ngoại hình xe tăng thêm vẻ hầm hố đúng chất của chiếc bán tải, đây là một lợi thế đối với người dùng yêu thích xe to lớn, đậm chất "đàn ông".

Nội thất nhiều tiện nghi

Không chỉ lột xác ở ngoại hình, nội thất Mitsubishi Triton 2025 thay đổi tích cực. Nổi bật có màn hình giải trí 10 inch đặt nổi, phía sau vô lăng có màn đa thông tin 7 inch. Ghế ngồi trên bản cao cấp có 2 tông màu khá bắt mắt, kết hợp với chất liệu da thông thường và da lộn, phần đệm tương đối dày.

Một số trang bị tiện nghi trên Mitsubishi Triton 2025 có tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB-A và USB-C. Phía dưới khu vực cần số có núm xoay gài, điều chỉnh các chế độ của hệ dẫn động. Hơi tiếc khi phanh tay vẫn kiểu truyền thống, chưa phải phanh điện tử như trên đối thủ mang thương hiệu Mỹ.

Khoang nội thất Triton 2025 thay đổi mạnh mẽ trong phong cách thiết kế



Hàng ghế thứ 2 có đầy đủ 3 tựa đầu, phần đệm cho cảm giác ngồi khá êm ái, tựa lưng cũng ở mức vừa đủ thoải mái, tương tự như Triton thế hệ trước. Ở phiên bản Triton Athlete cao cấp nhất, hàng ghế sau còn có cả cửa gió bố trí trên trần xe, tạo sự thoải mái nhất có thể cho hành khách khi di chuyển hành trình dài.

Ưu điểm được nhiều người đánh giá cao trên Triton 2025 nằm ở các khu vực chứa đồ nhỏ đặt khắp nơi trong khoang lái, đặc biệt ở khu vực ghế phụ, giúp cho hành khách cũng như người lái có thể linh hoạt cất chứa đồ dùng cá nhân gọn gàng. Bên cạnh đó, khu vực cửa gió điều hòa cũng có khay để ly có thể trượt ra hoặc "cất" vào trong khi không dùng đến.

Ghế ngồi trên bản cao cấp của Triton 2025 phối 2 tông màu



Vận hành êm, lái mượt

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Triton 2025 phiên bản cao cấp có động cơ dầu diesel Mivec Bi-Turbo (tăng áp kép) 2.4L, 4N16 mới, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Trong khi đó, 2 phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ tương tự nhưng công suất giới hạn ở mức 184 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Tất cả phiên bản của Mitsubishi Triton 2024 dùng hộp số tự động 6 cấp, bản cao cấp dùng hệ dẫn động 2 cầu và 7 chế độ lái địa hình.

Phiên bản cao cấp nhất có khả năng vận hành êm ái. Sức mạnh tăng thêm giúp xe tăng tốc mượt mà hơn, không còn nghe âm thanh động cơ "cố" kéo chiếc xe tăng tốc, chỉ cần đệm nhẹ chân ga nếu muốn di chuyển một cách nhẹ nhàng. Khi cần gia tốc lớn, hệ thống tăng áp kép cũng đủ sức giúp chiếc xe lao nhanh, "bốc" hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm.

Triton 2025 bản cao cấp trang bị camera 360 độ giúp lái xe dễ dàng hơn ở nơi chật hẹp



Mitsubishi Triton 2025 bản cao cấp trang bị vô-lăng trợ lực điện cho cảm giác lái nhẹ hơn nhưng vẫn chính xác, điều này có ý nghĩa lớn trong việc mang lại sự thoải mái khi cầm lái, bán kính quay vòng 6,2 m giúp người lái đỡ vất vả hơn trong việc xoay trở ở những nơi chật hẹp.

Khả năng cách âm của xe ở mức ổn, đi kèm hệ thống treo tinh chỉnh hiệu quả đã mang lại cho xe êm dịu hơn khi vượt ổ gà hay những đoạn đường xấu, mấp mô. Hệ thống treo sau vẫn dùng loại nhíp lá nhưng lại êm ái không kém các dòng xe SUV dùng hệ treo thông thường.

Ở tính năng off-road, những ưu điểm của Triton thế hệ trước vẫn được phát huy, kết hợp thêm các chế độ lái mới giúp người lái "nhàn nhã" hơn khi phải di chuyển ở nhiều loại địa hình khó và mấp mô khác nhau. Hệ thống máy tính đã tinh chỉnh để giúp lái xe chỉ cần tập trung vần vô lăng và kiểm soát tốc độ một cách hợp lý để vượt địa hình.

Triton 2025 có các công nghệ hỗ trợ tối đa cho người lái khi cần off-road

Trang bị an toàn của xe bổ sung những điểm nhấn với một số tính năng hiện đại như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, ga tự động thích ứng có Stop & Go và bám theo xe phía trước, camera 360 độ, đèn tự động thích ứng. Tất nhiên, những trang bị an toàn này chỉ có trên phiên bản Athlete cao cấp nhất.

Giá bán phù hợp

Ba phiên bản của Mitsubishi Triton 2025 tung ra thị trường Việt Nam gồm 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete có giá công bố lần lượt 655, 782 và 924 triệu đồng. Hạn chế duy nhất hiện tại khi hãng xe Nhật Bản không cung cấp ra thị trường Việt Nam các phiên bản dẫn động 2 cầu tiêu chuẩn mà chỉ dành trang bị này cho bản cao cấp nhất.

Mitsubishi Triton 2025, đối thủ đáng gờm của Ford Ranger tại Việt Nam

Dù vậy, có thể thấy hãng xe Nhật Bản đã cố gắng lấp đầy từng nhu cầu của người dùng khi muốn sở hữu xe bán tải. Với Mitsubishi Triton 2025 phiên bản 4WD AT Athlete cao cấp nhất, giá bán thấp hơn một chút so với đối thủ Ford Ranger phiên bản Wildtrak có thể khiến người dùng suy nghĩ đắn đo khi lựa chọn. Nhưng với những người yêu thích thương hiệu xe Nhật Bản, Mitsubishi Triton 2025 sẽ có lợi thế lớn.