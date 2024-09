Mitsubishi Triton 2024 có 3 phiên bản, giá từ 655 triệu đồng tại Việt Nam

Cụ thể, 3 phiên bản của Mitsubishi Triton 2024 tung ra thị trường Việt Nam gồm có 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete đi kèm mức giá lần lượt 655, 782 và 924 triệu đồng. Trong đó, chỉ duy nhất phiên bản cao cấp Athlete sở hữu hệ dẫn động 2 cầu và động cơ mạnh trên 200 mã lực.



Kích thước Mitsubishi Trtion 2024 lớn hơn thế hệ cũ



Ngoại hình Triton 2024 thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng với lưới tản nhiệt dạng tổ ong hầm hố, dải đèn định vị LED hình chữ L, cụm đèn chiếu sáng phía trước LED và đèn hậu LED tạo hình chữ T, các đường gân dập nổi kéo dài từ mũi trước đến đuôi xe là điểm nhấn của mẫu xe bán tải thế hệ mới. Kích thước xe khá lớn với chiều dài 5.320 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.795 mm cùng chiều dài cơ sở 3.130 mm.

Nội thất Triton 2024 cải tiến trông cao cấp hơn thế hệ cũ, ghế ngồi ôm sát thể thao, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và chỉnh đệm lưng, bản cao cấp bọc da lộn. Tiện nghi trên xe đa dạng hơn với cụm đồng hồ kết hợp với màn hình lái kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí đa thông tin 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, trang bị tính năng Max Cool và cửa gió trên trần xe cho hàng ghế sau, 6 cổng sạc các loại, kèm tính năng sạc không dây, 19 vị trí chứa đồ tiện lợi bên trong khoang nội thất.

Ngoại hình Mitsubishi Triton 2024 vuông vức giúp nội thất rộng rãi hơn



Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Triton 2024 phiên bản cao cấp có động cơ dầu diesel Mivec Bi-Turbo (tăng áp kép) 2.4L, 4N16 mới, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 470 Nm. Trong khi đó, 2 phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ tương tự nhưng công suất giới hạn ở mức 184 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Tất cả phiên bản của Mitsubishi Triton 2024 dùng hộp số tự động 6 cấp, bản cao cấp dùng hệ dẫn động 2 cầu và 7 chế độ lái địa hình.

Riêng phiên bản cao cấp 4WD AT Athlete còn được trang bị thêm hệ thống vào cua chủ động AYC, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, camera 360 độ, 7 túi khí và gói an toàn chủ động MMSS bao gồm các tính năng như hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường (LDW), cảnh báo điểm mù (BSW), đèn pha tự động (AHB), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), kiểm soát hành trình tự động thích ứng.

Phiên bản cao cấp của Mitsubishi Triton 2024 dùng nội thất 2 tông màu



Mitsubishi Triton 2024 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe trong phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Nissan Navara.

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 11.286 xe, tăng 3,2% tương đương 358 xe so với cùng kỳ năm ngoái.