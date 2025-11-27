SUV đô thị: Mitsubishi Xforce vượt Toyota Yaris Cross, cuộc đua doanh số ‘nóng’ trở lại

Cuộc đua doanh số ở nhóm SUV đô thị tưởng chừng đã an bài khi Toyota Yaris Cross liên tục duy trì ngôi đầu trong phần lớn thời gian của năm 2025. Tuy nhiên, bất ngờ xuất hiện trong tháng 10, khi Mitsubishi Xforce có cú nước rút mạnh mẽ, khiến cục diện cạnh tranh ở phân khúc này trở nên khó đoán hơn.

Doanh số phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam tháng 10.2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy, Mitsubishi Xforce tháng qua ghi nhận lượng xe bán ra 1.854 xe, tăng 480 xe so với tháng trước - mức tăng cao nhất toàn phân khúc. Kết quả này giúp mẫu xe Mitsubishi đòi lại vị trí dẫn đầu doanh số tháng sau thời gian dài để đối thủ Toyota Yaris Cross lấn át.

Thực tế, để có được doanh số ấn tượng kể trên, tháng qua hãng xe Nhật và hệ thống đại lý phải liên tục áp dụng các chương trình kích cầu mạnh tay, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và giảm giá bán. Chính lợi thế về chi phí lăn bánh, thiết kế trẻ trung và nguồn cung ổn định giúp Xforce bật lên đúng thời điểm quan trọng nhất của năm.

Mitsubishi Xforce bất ngờ vượt mặt Toyota Yaris Cross trong cuộc đua doanh số tháng 10.2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross bị đẩy xuống vị trí thứ 2 khi chỉ bán được 1.833 xe suốt tháng 10.2025, giảm 131 xe so với tháng 9. Mặc dù để mất vị trí số 1 vào tay Xforce, Yaris Cross vẫn đang nắm giữ vị trí dẫn đầu doanh số lũy kế của năm với 11.488 xe, nhiều hơn 1.600 xe so với đối thủ.

Đây là khoảng cách tương đối an toàn, tuy nhiên trên lý thuyết, cán cân thị phần vẫn hoàn toàn có thể thay đổi trong hai tháng còn lại của năm nếu Xforce duy trì tăng trưởng, còn Yaris Cross lại "sẩy chân".

Nhóm xe Hàn Quốc cũng có tháng tăng trưởng tích cực khi Hyundai Creta vươn lên vị trí thứ 3 với mức doanh số 1.022 xe, tăng 107 xe so với tháng 9. KIA Seltos và Sonet cùng ghi nhận đà tăng rõ rệt, lần lượt đạt doanh số 632 xe và 522 xe. Các chương trình ưu đãi lớn trong tháng 10 được xem là yếu tố quan trọng giúp bộ đôi của KIA cải thiện rõ rệt sức bán sau nhiều tháng trầm lắng.

Nhóm SUV đô thị xuất xứ Hàn Quốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng doanh số tích cực trong tháng đầu quý 4/2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một cái tên đáng chú ý khác là Honda HR-V. Tháng qua, mẫu xe Honda tạo bất ngờ lớn khi tăng tới 403 xe so với tháng 9, đạt mức 766 xe bán ra - con số hiếm thấy đối với mẫu xe này kể từ khi tung ra bản nâng cấp tại Việt Nam.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Toyota Raize và Hyundai Venue duy trì phong độ ổn định. Raize ghi nhận 368 xe bán ra, tăng 78 xe và tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của khách hàng mua xe lần đầu nhờ mức giá dưới 500 triệu đồng. Hyundai Venue đạt mốc 184 xe, tăng 44 xe nhưng vẫn chưa tạo được sự bứt phá rõ rệt.

Mazda trải qua một tháng tương đối yên ả khi CX-30 và CX-3 dao động không đáng kể - giảm 1 xe và tăng 3 xe. Cả hai mẫu xe này vẫn khó bứt phá trong bối cảnh mức giá cao hơn mặt bằng chung và không có nhiều thay đổi đáng kể về mặt sản phẩm.

Nhóm SUV đô thị giai đoạn cuối năm dự báo sẽ có nhiều bất ngờ khi các hãng đồng loạt đua giảm giá, kích cầu ẢNH: NGUYỄN DUY

Với "tân binh" Suzuki Fronx, do chỉ mới ra mắt từ giữa tháng 10.2025 nên hiện mẫu xe này vẫn chưa được công bố doanh số. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận, sự xuất hiện của mẫu xe nhà Suzuki đang phần nào khiến cuộc đua cuối năm của nhóm SUV đô thị trở nên gay cấn hơn. Nhất là khi mẫu xe này đang được hãng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá.