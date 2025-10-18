Suzuki Fronx có gì để cạnh tranh tại Việt Nam?

Sở hữu nhiều khác biệt, Suzuki Fronx có đủ sức cạnh tranh tại Việt Nam?

Suzuki Fronx gia nhập thị trường Việt Nam 3 phiên bản đã thổi một làn gió mới vào phân khúc SUV đô thị. Xe thiết kế theo phong cách SUV coupe mang đến cảm giác thể thao, năng động hơn so với các mẫu xe đối thủ KIA Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize.

Ngoài điểm nhấn về thiết kế, Suzuki Fronx còn là mẫu xe duy nhất sử dụng công nghệ hybrid (sử dụng kết hợp động cơ đốt trong và môtơ điện). Tuy nhiên, chỉ có hai phiên bản GLX và GLX Plus ứng dụng công nghệ hybrid này, trong khi bản tiêu chuẩn GL vẫn dùng động cơ xăng thông thường. Mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki được trang bị gói công nghệ ADAS với nhiều tính năng hữu ích, vượt trội so với các mẫu xe còn lại trong cùng phân khúc SUV đô thị.

Suzuki Fronx, mẫu xe duy nhất trang bị công nghệ ADAS trong phân khúc SUV hạng A ẢNH: CHÍ TÂM

Phân khúc SUV hạng A hiện nay không sôi động như nhóm SUV hạng B nhưng sự góp mặt của Suzuki Fronx mang đến làn gió mới với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tuy vậy, việc mẫu xe này có chinh phục được người tiêu dùng ô tô Việt Nam hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, cần thời gian kiểm chứng qua phản ứng từ thị trường và kết quả doanh số.