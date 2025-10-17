Suzuki Fronx có nhiều trang bị hấp dẫn, giá từ 520 triệu đồng

Nhóm xe SUV đô thị hạng A hiện nay chỉ có một vài mẫu xe như Toyota Raize, Hyundai Venue và KIA Sonet. Trước một phân khúc xe còn nhiều dư địa để cạnh tranh và phát triển, Suzuki Fronx được hãng xe Nhật Bản đưa về Việt Nam gia nhập thị trường vào ngày 17.10, tăng sự lựa chọn cho khách hàng cũng như mở rộng thêm dải sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.

Suzuki Fronx cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam ẢNH: C.T

Trước đó, Fronx đã trình làng tại Indonesia vào tháng 5.2025 với giá 259 - 319,9 triệu rupiah (tương đương khoảng 412 - 509 triệu đồng). Tại Việt Nam, mẫu xe này phân phối ba phiên bản, gồm GL, GLX và GLX Plus đi kèm mức giá lần lượt 520 triệu, 599 triệu và 649 triệu đồng. Tất cả phiên bản đều nhập nguyên chiếc từ Indonesia.

Định vị ở phân khúc SUV đô thị, Suzuki Fronx có kích thước khá nhỏ gọn so với KIA Sonet, Toyota Raize... Tuy nhiên, xe vẫn có chiều dài cơ sở lớn hàng đầu phân khúc và quan trọng hơn, bán kính vòng quay chỉ 4,8 m, giúp xe xoay trở linh hoạt trong đô thị.

Suzuki Fronx KIA Sonet Toyota Raize Dài x Rộng x Cao (mm) 3.995 x 1.765 x 1.550 4.120 x 1.790 x 1.642 4.030 x 1.710 x 1.605 Chiều dài cơ sở (mm) 2.520 2.500 2.525 Bán kính quay đầu (m) 4,8 5,3 5,1





Mang đến làn gió mới cho phân khúc SUV hạng A, Suzuki Fronx có ngoại hình thể thao, năng động theo phong cách SUV coupe với phần mui xe vuốt thấp về phía sau. Trong khi đó, các mẫu mã còn lại thiết kế kiểu dáng vuông vức nên khá kén khách hàng nữ.

Suzuki Fronx trang bị hệ thống đèn pha và đèn hậu LED ẢNH: C.T

Phần đầu xe gây chú ý với dải đèn LED định vị đặt sát nắp ca-pô trong khi cụm đèn pha nằm riêng biệt bên dưới. Ở phía sau, đuôi xe được tạo hình gọn gàng với dải đèn LED kéo dài sang hai bên, kết hợp cùng cản sau to bản tạo cảm giác cơ bắp. Cả ba phiên bản đều sử dụng mâm 16 inch, giúp cân đối về mặt tổng thể.

So với các mẫu xe Suzuki hiện nay, Fronx lột xác đáng kể ở không gian nội thất theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nét thực dụng, tương tự mẫu xe anh em Swift. Bản GLX Plus trang bị màn hình trung tâm 9 inch, lẫy chuyển số sau vô-lăng, cổng sạc type C, sạc không dây, dàn âm thanh 6 loa, cửa gió điều hòa phía sau và kính HUD.

Suzuki Fronx phiên bản GLX Plus trang bị màn hình trung tâm 9 inch, kính HUD ẢNH: C.T

Xét trong dải sản phẩm của Suzuki Việt Nam hiện nay, Fronx là mẫu xe thứ 3 trang bị động cơ hybrid và nếu tính trong phân khúc SUV hạng A, đây là mẫu xe duy nhất dùng công nghệ này. Theo đó, hai phiên bản GLX và GLX Plus dùng động cơ xăng dung tích 1.5 lít kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 74 kW và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 6 cấp.

Riêng bản GL thấp nhất không trang bị công nghệ hybrid, chỉ dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 77 kW và mô-men xoắn 138 Nm. Xe dùng hộp số tự động 4 cấp thay vì 6 cấp như hai bản cao.

Suzuki Fronx, mẫu xe duy nhất trong phân khúc trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS ẢNH: C.T

Ở khía cạnh công nghệ an toàn, Suzuki Fronx là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV hạng A trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với loạt tính năng như: hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường và camera 360 độ. Tuy nhiên, gói ADAS chỉ có trên bản cao cấp nhất. Hai phiên bản còn lại (GL và GLX) chỉ trang bị một số hệ thống an toàn cơ bản.

Suzuki Fronx gia nhập thị trường vào đúng thời điểm hãng xe Nhật Bản kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Sau ba thập kỷ, Suzuki Việt Nam đã ghi nhận lượng xe bán ra đạt hơn 1,117 triệu chiếc, trong đó có hơn 1,03 triệu xe lắp ráp trong nước, góp phần vào sự thành công của hãng.