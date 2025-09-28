Suzuki XL7 tại Việt Nam có phiên bản mới, cạnh tranh Mitsubishi Xpander

Cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi tại Việt Nam đang ngày càng kịch tính. Sự xuất hiện của các mẫu mã thuần điện ở phân khúc này tạo áp lực ngày càng lớn lên các mẫu xe vốn hút khách như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 hay Toyota Veloz Cross… Trong bối cảnh đó, các mẫu xe này lần lượt được nhà sản xuất, phân phối có động thái mới nhằm tăng sức hút cũng như vị thế cạnh tranh. Nếu như Mitsubishi Xpander vừa cập nhật bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi, Suzuki XL7 mới đây cũng được bổ sung thêm phiên bản mới.

Phiên bản mới của Suzuki XL7 Black Edition tung ra thị trường từ giữa tháng 9 nhằm kỷ niệm 30 năm hãng này gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: Suzuki Việt Nam

Theo đó, trang thông tin chính thức của đơn vị phân phối xe Suzuki tại Việt Nam vừa công bố phiên bản mới của XL7. Cụ thể, phiên bản mới có tên đầy đủ Suzuki XL7 Black Edition, được tung ra thị trường từ giữa tháng 9 nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu Suzuki gia nhập thị trường Việt Nam, đồng thời cung cấp thêm lựa chọn mới cho khách hàng.

Suzuki XL7 Black Edition được phát triển dựa trên nền tảng bản XL7 thế hệ hiện hành. Do đó, chỉ có một số thay đổi nhỏ về cách phối màu, trong khi kích thước kiểu dáng, trang bị hay động cơ vẫn giữ nguyên.

Đúng như tên gọi, bản Suzuki XL7 Black Edition sở hữu ngoại hình màu đen tuyền. Trong đó, hàng loạt chi tiết ngoại thất của xe như ốp cản trước, sau cũng như hai bên sườn, baga nóc và nẹp trang trí trên cửa hậu đều được phối màu đen. Ốp đèn hậu của mẫu xe này cũng được sơn màu đen khói. Những thay đổi này giúp ngoại hình Suzuki XL7 Black Edition trông khỏe khoắn và hầm hố hơn.

Suzuki XL7 Black Edition có ngoại hình màu đen tuyền Ảnh: Suzuki Sài Gòn

Ngoài thay đổi về màu sắc, Suzuki XL7 Black Edition vẫn giữ nguyên trang bị như các phiên bản trước đây. Trong đó, đèn pha, đèn hậu, đèn định vị ban ngày đều dùng công nghệ đèn LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tự động và mâm xe sơn đen. Không gian nội thất cũng giữ nguyên với bảng đồng hồ analog hiển thị thông tin dành cho người lái, màn hình hiển thị đa thông tin, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Phiên bản này cũng dùng điều hòa tự động, có cửa gió dành cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 6 loa.

Suzuki XL7 Black Edition vẫn sử dụng hệ thống truyền động mild hybrid như bản thường, với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với máy phát tích hợp khởi động (ISG), pin lithium-ion và hộp số tự động 4 cấp, tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,9 lít/100 km.

Suzuki XL7 Black Edition giá 599,9 triệu đồng, tương đương mức giá của bản XL7 phối 1 tông màu trước đây Ảnh: Suzuki Sài Gòn

Theo thông tin đơn vị phân phối Suzuki tại Việt Nam công bố, phiên bản Suzuki XL7 Black Edition có giá bán 599,9 triệu đồng, tương đương mức giá của bản XL7 phối 1 tông màu trước đây. Việc bổ sung Suzuki XL7 Black Edition không chỉ mang đến lựa chọn mới cho khách hàng mà còn tăng thêm tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Sau 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số Suzuki XL7 tại Việt Nam đạt 1.596 xe, ít hơn 217 xe so với cùng kỳ năm ngoái.