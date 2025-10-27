Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

SUV đô thị: Toyota chiếm 'miếng bánh' lớn, tân binh Suzuki Fronx có làm nên chuyện?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
27/10/2025 11:59 GMT+7

Bức tranh SUV đô thị tháng 9.2025 đã khởi sắc hơn khi có đến 9 trong tổng số 11 mẫu xe ghi nhận doanh số tăng trưởng. Trong đó, nhóm xe Nhật với các mẫu xe ăn khách của Toyota và Mitsubishi vẫn áp đảo với 3 vị trí dẫn đầu.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố, tháng 9.2025, phân khúc SUV đô thị ghi nhận đà phục hồi rõ rệt với tổng cộng 7.048 xe đến tay khách hàng, tăng 1.883 xe so với tháng 8. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy sức mua tăng trở lại bất chấp bối cảnh tháng qua có đến gần 3 tuần trùng với giai đoạn tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

SUV đô thị: Vượt Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross bán chạy nhất nửa đầu năm 2025

Xét ở cuộc đua doanh số nội bộ phân khúc, Toyota Yaris Cross vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu với 1.964 xe được bán ra. Đặc biệt, nhờ nguồn cung ổn định và các chính sách khuyến mại, Yaris Cross là mẫu xe bứt tốc mạnh mẽ nhất phân khúc, với mức tăng 952 xe, tương đương gần 95% so với tháng trước đó.

SUV đô thị: Toyota chiếm ‘miếng bánh’ lớn, tân binh Suzuki Fronx có làm nên chuyện? - Ảnh 1.

Doanh số phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam tháng 9.2025

NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Mitsubishi Xforce xếp thứ 2 nhờ được hãng và đại lý mạnh tay ưu đãi, ghi nhận doanh số đạt 1.374 xe trong tháng qua, tăng 474 xe so với tháng liền trước. Dù mức tăng trưởng khá tốt, song mẫu xe Nhật vẫn phải "hít khói" đối thủ đồng hương Toyota Yaris Cross với khoảng cách lên đến gần 600 xe.

Trong khi đó, dù không thể cạnh tranh với hai mẫu xe xếp đầu, tuy nhiên tháng 9.2025, Toyota Corolla Cross vẫn chứng minh phong độ ổn định với doanh số 984 xe, tăng 311 xe.

SUV đô thị: Toyota chiếm ‘miếng bánh’ lớn, tân binh Suzuki Fronx có làm nên chuyện? - Ảnh 2.

Mitsubishi Xforce khó có thể xoay chuyển cục diện phân khúc trong năm 2025 khi doanh số lũy kế vẫn kém Yaris Cross hơn 1.500 xe

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Với nhóm xe xuất xứ Hàn Quốc, Hyundai Creta là mẫu SUV đô thị ghi nhận doanh số tăng trưởng tốt nhất tháng vừa qua với 915 xe đến tay khách hàng. Con số này tăng 315 xe so với tháng 8. Trái lại, các đại diện của KIA dù vẫn duy trì đà tăng, nhưng mức tăng chậm hơn. Seltos đạt doanh số 430 xe (tăng 21 xe), Sonet đạt 378 xe (tăng 60 xe).

Trong khi đó, một mẫu xe cũng đáng chú ý khác ở phân khúc là Honda HR-V ghi nhận mức tăng nhẹ 10 xe, đạt doanh số 363 xe. Mức giá cao 699 - 871 triệu đồng được xem là một trong những rào cản khiến mẫu Nhật này khó tạo đột biến, dù đã có thêm cấu hình hybrid.

SUV đô thị: Toyota chiếm ‘miếng bánh’ lớn, tân binh Suzuki Fronx có làm nên chuyện? - Ảnh 3.

Toyota tiếp tục duy trì vị thế thống trị ở nhóm SUV đô thị nhờ "phong độ" ổn định của bộ đôi Yaris Cross và Corolla Cross

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Toyota Raize và Mazda CX-3 là 2 mẫu xe trong phân khúc ghi nhận doanh số giảm trong tháng 9.2025. Cụ thể, mẫu xe của Toyota đạt doanh số 290 xe (giảm 14 xe), còn CX-3 chỉ bán ra 90 xe (giảm 25 xe). Hyundai Venue có cải thiện đôi chút khi đạt doanh số 140 xe (tăng 32 xe) nhưng vẫn chật vật vì người dùng có xu hướng chọn Creta rộng rãi hơn.

Tính lũy kế từ đầu 2025, Toyota tiếp tục củng cố "quyền lực" ở phân khúc SUV đô thị khi hai mẫu Yaris Cross và Corolla Cross đều duy trì sức hút và đạt doanh số ấn tượng, lần lượt 9.655 xe và 6.161 xe. Kết quả này phần nào cho thấy sức nặng thương hiệu và độ phủ sản phẩm vẫn là lợi thế then chốt ở nhóm xe gầm cao đô thị.

SUV đô thị: Toyota chiếm ‘miếng bánh’ lớn, tân binh Suzuki Fronx có làm nên chuyện? - Ảnh 4.

Tân binh Suzuki Fronx có thể tạo nên khác biệt cho nhóm SUV hạng A khi phân khúc này đang "nhạt" dần?

ẢNH: N.D

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce bán ra 8.034 xe, kém vị trí dẫn đầu của Yaris Cross gần 2.000 xe. Điều này đồng nghĩa, nếu muốn bảo vệ ngôi vương doanh số năm, mẫu xe này phải bứt tốc hơn nữa trong quý 4/2025.

Đáng chú ý, cuộc đua doanh số ở nhóm SUV đô thị dự kiến càng đáng chờ đợi hơn khi tân binh Suzuki Fronx vừa gia nhập thị trường với mức giá cạnh tranh và kiểu dáng thể thao. Đây là cái tên hứa hẹn khuấy đảo nhóm xe cỡ nhỏ và tạo thêm áp lực lên các mẫu như Sonet, Raize hay Venue.

Tin liên quan

SUV 7 chỗ: Ford Everest vẫn 'gồng gánh' phân khúc

SUV 7 chỗ: Ford Everest vẫn 'gồng gánh' phân khúc

Trái với sự sa sút của các đối thủ, tháng 9.2025, Ford Everest vẫn giữ vững "phong độ" với doanh số đạt trên 1.000 xe, tiếp tục sắm vai trụ cột doanh số ở phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

SUV đô thị: Mitsubishi Xforce lại sa sút, bộ đôi Toyota vẫn áp đảo

3 mẫu SUV đô thị rớt giá nhanh nhất thị trường xe cũ

Khám phá thêm chủ đề

SUV đô thị SUV xe đa dụng Toyota Yaris Cross Toyota Corolla Cross Mitsubishi Xforce Suzuki Fronx thị trường ô tô VAMA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận