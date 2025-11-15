KIA Seltos thế hệ mới thêm bản hybrid, liệu có về Việt Nam?

KIA đang hoàn tất những khâu kiểm tra, thử nghiệm cuối cùng trước khi trình làng khách hàng toàn cầu thế hệ mới của KIA Seltos. Mẫu SUV đô thị (B-SUV) này dự kiến sẽ trưng bày tại thị trường Hàn Quốc vào ngày 10.12.2025.

Ở thế hệ thứ hai, KIA Seltos được hãng đặt nhiều kỳ vọng không chỉ bởi sự thay đổi toàn diện về kiểu dáng, bổ sung hàng loạt trang bị; mà còn vì đây sẽ là lần đầu tiên mẫu xe Hàn Quốc có thêm tùy chọn động cơ hybrid. Yếu tố được kỳ vọng giúp Seltos bắt kịp xu hướng điện hóa đang lan rộng trên toàn cầu.

Một bản phác họa rò rỉ cho thấy KIA Seltos thế hệ mới sẽ lột xác toàn diện so với bản hiện hành ẢNH: THE KOREAN CAR BLOG

Cụ thể, theo thông tin chuyên trang The Korean Car Blog, hiện KIA đang cân nhắc hai cấu hình hybrid khác nhau cho Seltos thế hệ mới. Phương án đầu tiên là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng dung tích 1.6 lít GDi kết hợp một mô-tơ điện, tương tự những mẫu xe chung tập đoàn như KIA Niro hay Hyundai Kona Hybrid. Động cơ này cho tổng công suất vào khoảng 141 mã lực. Cấu hình này thiên về tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu, phù hợp với những khách hàng ưu tiên chi phí vận hành thấp.

Phương án thứ hai, hãng xe Hàn Quốc sẽ áp dụng hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa một động cơ xăng dung tích 1.6 lít tăng áp (tương tự trên "đàn anh" KIA Sportage Hybrid) với một mô-tơ điện. Hệ thống này sẽ cho đầu ra công suất lớn hơn đáng kể và hướng đến nhóm khách hàng đề cao sức mạnh vận hành. Nếu phương án này được áp dụng, Seltos hybrid dự báo sẽ vượt qua phần lớn đối thủ, trở thành mẫu xe mạnh mẽ nhất trong phân khúc.

Sự xuất hiện của phiên bản sử dụng động cơ lai xăng - điện (hybrid) là một trong những điểm nhấn trên Seltos thế hệ mới ẢNH: RUSHLANE

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở hệ truyền động mới, KIA còn phát triển hệ dẫn động điện tử bốn bánh e-AWD dành riêng cho phiên bản hybrid. Khác với hệ dẫn động AWD truyền thống vốn phụ thuộc vào trục các-đăng, hệ thống e-AWD sử dụng mô-tơ điện cho cầu sau, giúp tăng độ linh hoạt, đồng thời tối ưu khả năng bám đường trong nhiều điều kiện vận hành.

Hiện tại, những thông tin về kiểu dáng của mẫu B-SUV Hàn Quốc chưa được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, hình ảnh chụp bản thử nghiệm trên đường phố cho thấy Seltos thế hệ mới sở hữu phong cách thiết kế tổng thể mạnh mẽ hơn, khá tương đồng với ngôn ngữ "Opposites United" đang áp dụng trên những mẫu SUV đời mới của KIA như Sportage hay Sorento.

Phần đầu xe có thể được tái thiết kế với cụm đèn LED mảnh hơn, lưới tản nhiệt lớn hơn và cản trước được tạo hình lại để tăng vẻ khỏe khoắn. Thông tin rò rỉ cũng cho thấy, kích thước tổng thể của Seltos thế hệ thứ hai dự kiến cũng được tinh chỉnh để tăng không gian sử dụng, đặc biệt là hàng ghế thứ hai.

KIA Seltos thế hệ mới sẽ sở hữu phong cách thiết kế tổng thể mạnh mẽ hơn so với hiện tại ẢNH: SHORTS CAR

Về mặt tiện nghi và công nghệ, mẫu SUV đô thị mới nhiều khả năng sẽ sở hữu cụm màn hình đôi dạng cong, hệ thống hỗ trợ lái nâng cấp và nhiều tính năng tương tự các mẫu xe cao cấp hơn trong dải sản phẩm của KIA. Khoang ca-bin cũng được cải tiến về chất liệu và bố cục, hướng tới tiêu chuẩn thẩm mỹ mới mà hãng đang theo đuổi. Một số nguồn tin tại Hàn Quốc còn tiết lộ, xe có thể được bổ sung trợ lý giọng nói thông minh và loạt tính năng kết nối OTA, điều vốn chỉ xuất hiện trên những mẫu SUV ở các phân khúc cao hơn.

Theo kế hoạch, dù ra mắt khách hàng vào cuối năm nay; tuy nhiên phải đến tháng 8.2026, KIA Seltos thế hệ thứ hai mới lên dây chuyền sản xuất hàng loạt tại nhà máy Gwangju. Tại Hàn Quốc, giá bán khởi điểm dự kiến của mẫu xe này vào khoảng 20 triệu won (hơn 361 triệu đồng). Đây được xem là mức giá hợp lý, khi KIA đã bổ sung hàng loạt công nghệ và thay đổi hoàn toàn diện mạo cho xe. Mục tiêu của hãng trong giai đoạn tới là duy trì lợi thế cạnh tranh tại các thị trường châu Á, nơi Seltos luôn nằm trong nhóm xe bán chạy nhất.

Mẫu xe Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt chính thức toàn cầu cuối năm nay, nhưng phải đến giữa năm 2026 mới lên dây chuyền sản xuất hàng loạt ẢNH: CARSCOOPS

Đối với thị trường Việt Nam, Seltos hiện vẫn là một trong những mẫu SUV đô thị được ưa chuộng, cạnh tranh trực tiếp cùng những đối thủ như Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta… Mẫu xe Hàn Quốc từng tạo nên "cơn sốt" đơn đặt hàng tại Việt Nam ở thời điểm ra mắt thị trường vào năm 2020 và duy trì vị thế ở nhóm dẫn đầu đến năm 2022. Tuy nhiên, những năm gần đây, Seltos dần đánh mất vị thế vào tay các đối thủ Nhật Bản. Chính vì vậy, thế hệ mới của mẫu xe này với sự xuất hiện của phiên bản hybrid kỳ vọng sớm được Trường Hải (THACO AUTO) đưa về phân phối.

Đây sẽ là một trong những sản phẩm chiến lược giúp thương hiệu xe Hàn Quốc mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt những người quan tâm đến xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện.