Chủ xe điện Kia Niro EV được cảnh báo không sạc xe trong nhà

Hãng xe Hàn Quốc đang phải triệu hồi 2.209 xe Kia Niro EV vì ổ cắm an toàn của xe có thể bị chảy do nhiệt độ quá nóng khi đang sạc, đồng thời cảnh báo người dùng tạm thời không sạc trong nhà để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ sửa chữa.



Kia Niro EV có nguy cơ cháy nổ khi sạc

Trên Kia Niro EV, bề mặt tiếp xúc của phích cắm an toàn pin điện áp cao có thể phát điện trở cao theo thời gian. Kia hiện tại chưa cho biết chính xác lý do tại sao, nhưng nhiều khả năng vấn đề này có liên quan đến nhà cung cấp thiết bị đầu cuối.

Bất kể nguyên nhân gây ra cháy nổ là gì, nó đều có thể gây ra sự cố nghiêm trọng nếu xảy ra khi xe đang được sạc hoặc đang chạy. Đặc biệt, phích cắm an toàn có thể bị chảy, gây mất điện hoặc gây cháy.

Kia lần đầu tiên nhận thức được vấn đề tiềm ẩn vào tháng 7.2023, khi họ nhận được báo cáo về việc một chiếc Niro EV tắt máy khi đang lái xe và một đại lý phát hiện phích cắm an toàn đã bị nóng chảy. Hãng xe Hàn Quốc đã chú ý điều tra vấn đề này nhưng dường như đây chỉ là một sự cố riêng lẻ.

Mặc dù vậy, công ty vẫn tiếp tục điều tra thêm và gửi thông tin sự cố đến các bộ phận đến Hàn Quốc để phân tích thêm. Họ đã thông báo cho các đối tác Bắc Mỹ về một sự cố tương tự có thể xảy ra liên quan đến một phương tiện ở Bồ Đào Nha.

Hãng xe Hàn Quốc khuyến cáo các chủ xe Kia Niro EV không sạc xe trong nhà

Vào tháng 2 năm nay, Kia Bắc Mỹ nhận được báo cáo về việc một chiếc Niro EV không khởi động được. Kiểm tra của đại lý phát hiện thấy phích cắm an toàn bị nóng chảy. Chiếc xe thứ ba có phích cắm an toàn nóng chảy được tìm thấy vào tháng 3 và hai chiếc nữa được phát hiện vào tháng 4.



Kia chưa biết về bất kỳ trường hợp thương tích, va chạm, tử vong hoặc hỏa hoạn nào liên quan đến vấn đề này, nhưng cẩn trọng vẫn hơn, các chủ xe đang được hướng dẫn "không được sạc xe trong gara hoặc bất kỳ công trình có mái che nào khác cho đến khi quá trình sửa chữa thu hồi hoàn tất".

Quá trình sửa chữa sẽ yêu cầu các đại lý thay thế phích cắm an toàn bằng một phích cắm mới đã được thử nghiệm an toàn.