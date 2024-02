Áp lực cạnh tranh ở phân khúc B-SUV, Hyundai Creta giảm giá mạnh ngay sau Tết

Trước bối cảnh thị trường ảm đạm sau Tết Nguyên đán, cùng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ ở nhóm xe SUV đô thị (B-SUV), nhiều đại lý Hyundai mới đây đã áp dụng chương trình khuyến mãi "mạnh tay", nhằm vực dậy doanh số cho mẫu Hyundai Creta.

Nhiều đại lý áp dụng giảm giá "mạnh tay" cho mẫu Hyundai Creta ngay sau Tết Nguyên đán Đình Tuyên

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, tại khu vực Hà Nội, nhân viên bán hàng của một số đại lý Hyundai chào bán mẫu Creta với mức giá khởi điểm chỉ còn 589 triệu đồng với bản Tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Cao cấp cũng chỉ còn 681 triệu đồng. Như vậy, so với giá niêm yết công khai từ hãng xe Hàn, giá thực tế tại đại lý của mẫu SUV đô thị này đã giảm từ 51 - 59 triệu đồng.

Mặc dù vậy, mức giảm giá tại các đại lý Hyundai không giống nhau. Cụ thể, một đại lý khác ở Hà Nội dù cũng áp dụng giảm giá cho Creta, tuy nhiên mức giảm chỉ dao động từ 35 - 40 triệu đồng. Tương tự, tại khu vực TP.HCM, nhân viên bán hàng của phần lớn đại lý cũng thông báo giảm giá đồng loạt khoảng 40 triệu đồng cho khách mua xe giai đoạn sau Tết, không kể tùy chọn phiên bản.

Mức giảm phổ biến được nhiều đại lý áp dụng là giảm đồng loạt khoảng 40 triệu đồng cho khách mua Creta Đình Tuyên

Khi được hỏi về lý do giảm giá "mạnh tay" với Creta, phía đại lý cho biết sau giai đoạn cao điểm cuối năm "thăng hoa" với doanh số tăng mạnh, thị trường ô tô sau Tết Nguyên đán như thường lệ khá ảm đạm. Số liệu bán hàng từ TC Motor (Đơn vị lắp ráp và phân phối các dòng xe Hyundai tại Việt Nam) cho thấy, tổng kết tháng 1.2024 (tháng cận Tết), doanh số hầu hết các mẫu xe Hyundai đều giảm khá mạnh. Trong đó, Creta chỉ bán ra 413 xe, bằng khoảng 1/5 so với tháng 12.2023 (1.953 xe). Đây là lý do chính buộc các đại lý phải chấp nhận "hi sinh" bớt lợi nhuận, giảm giá cho mẫu xe này nhằm kích cầu tiêu dùng.

Mặc dù vậy, bên cạnh lý do kể trên, theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, việc nhiều đại lý Hyundai áp dụng giảm giá sâu cho Creta còn đến từ những áp lực cạnh tranh đang ngày càng lớn ở phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ (B-SUV) vốn đang rất chật chội với trên dưới 10 mẫu mã hiện diện. Không những vậy, giữa năm 2023, phân khúc này vừa đón nhận thêm Toyota Yaris Cross. Bước sang đầu năm 2024, Mitsubishi cũng chính thức "tham chiến" với mẫu xe rất được chờ đợi – Mitsubishi Xforce.

Bên cạnh doanh số èo uột giai đoạn đầu năm, áp lực cạnh tranh từ các đối thủ ở nhóm B-SUV cũng buộc các đại lý phải chọn cách giảm giá bán để cải thiện doanh số Đình Tuyên

Hyundai Creta hiện đang được hãng xe Hàn Quốc lắp ráp và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm Creta 1.5 tiêu chuẩn, Creta 1.5 đặc biệt và Creta 1.5 cao cấp đi kèm mức giá lần lượt 640, 690 và 740 triệu đồng. Mẫu xe này trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.