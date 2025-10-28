Động cơ hybrid có khiến công nghệ tăng áp trên ô tô lụi tàn?

Ngành công nghiệp ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ khi động cơ đốt trong dần nhường chỗ cho các giải pháp điện khí hóa. Trước đây, công nghệ tăng áp (Turbo) được xem là "cứu cánh" của các hãng xe trên thế giới giúp tăng công suất nhưng vẫn đảm bảo dung tích xi-lanh nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu.

Ngày càng nhiều mẫu xe phổ thông tại Việt Nam trang bị động cơ hybrid ẢNH: TN

Tuy nhiên, động cơ hybrid (xăng lai điện) đang ngày một phổ biến, khiến nhiều chuyên gia đặt ra thắc mắc, liệu công nghệ mới với sự hỗ trợ của mô-tơ điện có khiến động cơ tăng áp lụi tàn trong tương lai?

Công nghệ hybrid giải quyết nhược điểm của động cơ turbo

Đầu thập niên 60, công nghệ tăng áp cho động cơ ô tô ra đời, cho phép những "cỗ máy" sản sinh công suất lớn hơn nhờ việc tận dụng khí xả để nén thêm không khí vào buồng đốt. Đây là giải pháp lý tưởng trong giai đoạn các hãng xe tìm cách cắt giảm dung tích xi-lanh mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Tuy nhiên, đến nay nhược điểm trễ turbo (Turbo Lag) cố hữu của động cơ tăng áp vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nói rõ hơn, trễ turbo là hiện tượng xe phản ứng chậm trong khoảnh khắc người lái đạp thốc chân ga, gây cảm giác hụt hẫng, giật cục, ảnh hưởng trải nghiệm tăng tốc.

Những mẫu xe sử dụng động cơ tăng áp thường gặp hiện tượng trễ turbo khi đạp thốc ga ẢNH: MG

Trong khi đó, công nghệ hybrid với sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện, giải quyết được nhược điểm cố hữu kể trên. Nhờ sự hỗ trợ của mô-tơ điện, cung cấp mô-men xoắn tức thì nên triệt tiêu hoàn toàn độ trễ turbo, mang đến cảm giác tăng tốc mượt mà, mạnh mẽ.

Không những vậy, hybrid còn vượt trội ở khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt trong môi trường đô thị nhờ khả năng vận hành ở chế độ thuần điện ngắt quãng hoặc có mô-tơ điện hỗ trợ. Ngược lại với ô tô dùng động cơ tăng áp, càng kẹt xe và đông đúc, mức tiêu hao nhiên liệu càng cao.

Thêm vào đó, lượng khí CO2 thải ra trên các mẫu xe xăng lai điện thấp, dễ dàng đáp ứng những tiêu chuẩn khí thải khắt khe, được nhiều thị trường đón nhận hơn.

Liệu động cơ tăng áp có lụi tàn?

Mặc dù công nghệ hybrid đang phát triển nhanh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc động cơ turbo sẽ biến mất. Trên thực tế, tăng áp vẫn là công nghệ chủ lực của các dòng xe hiệu suất cao, đòi hỏi công suất, mô-men xoắn lớn.

Mercedes E 200 là một trong những mẫu xe áp dụng công nghệ mild hybrid 48V ẢNH: C.T

Một số nhà sản xuất cũng bắt đầu cải tiến động cơ tăng áp kết hợp với công nghệ hybrid. Sự xuất hiện của hệ thống tăng áp điện (e-Turbo), kết hợp giữa mô-tơ điện để quay cánh nén khí thay vì chờ khí xả, giúp giảm đáng kể độ trễ turbo.

Ngoài ra, nhiều hãng còn kết hợp công nghệ tăng áp với hệ thống mild hybrid 48 volt giúp vừa tăng hiệu suất, vừa giảm mức tiêu hao nhiên liệu và khí thải. Trong phân khúc xe thể thao, siêu xe... động cơ tăng áp vẫn là "linh hồn" tạo nên cảm xúc lái phấn khích, điều mà công nghệ hybrid chưa thể thay thế.

Dù sở hữu nhiều lợi thế, xe hybrid vẫn tồn tại những hạn chế nhất định so với động cơ tăng áp truyền thống. Giá thành sản xuất cao hơn, trọng lượng lớn do pin và hệ truyền động kép khiến bảo dưỡng phức tạp, tốn kém hơn. Chính những yếu tố này giúp động cơ tăng áp vẫn duy trì lợi thế ở phân khúc phổ thông, nơi chi phí là yếu tố quyết định với người dùng.



