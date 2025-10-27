Nuôi ô tô có tốn kém như mọi người truyền tai?

Không ít người từng ví von rằng "nuôi ô tô tốn kém như nuôi một đứa trẻ", ý nói số tiền bỏ ra mỗi tháng không hề nhỏ. Thậm chí, có người còn dè dặt không mua xe vì sợ áp lực kinh tế từ những lời truyền tai như vậy. Tuy nhiên, chi phí sở hữu và vận hành ô tô thực tế lại phụ thuộc vào cách sử dụng, loại xe và khả năng tài chính của từng gia đình.

Chi phí nuôi ô tô phụ thuộc vào cách sử dụng, loại xe, khả năng tài chính mỗi người ẢNH: TN

Ngoài giá xe ban đầu, người dùng cần chi trả các khoản cố định hằng năm như lệ phí bảo trì đường bộ (khoảng 1,56 triệu đồng), bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (khoảng 480.000 đồng), chi phí đăng kiểm (khoảng 340.000 đồng). Tổng các khoản này trung bình vào khoảng 2,4 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 200.000 đồng/tháng, con số không quá lớn đối với người có thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, các chi phí phát sinh theo nhu cầu sử dụng như tiền nhiên liệu, phí gửi xe, phí cầu đường (BOT), bảo dưỡng định kỳ, rửa xe và sửa chữa phát sinh... chiếm phần lớn trong tổng chi phí nuôi xe. Nói cách khác, đi càng nhiều, chi phí phát sinh sẽ càng cao.

Trò chuyện cùng PV Thanh Niên, anh Nông Quang Hưng, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM đang sử dụng một chiếc sedan hạng B cho biết: "Tôi thỉnh thoảng lái xe đi làm trong nội thành và đưa con đi học, mỗi tháng tốn khoảng 1 - 1,2 triệu đồng tiền xăng, thêm 1,5 triệu tiền gửi xe, tổng cộng khoảng 2,5 - 2,7 triệu đồng. Với thu nhập khoảng 25 triệu/tháng, khoản chi này là hợp lý, không đến mức áp lực”.

Sử dụng ô tô, cần chuẩn bị cho các khoản chi phí phát sinh như tiền nhiên liệu, gửi xe, phí BOT... ẢNH: C.T

Đáng chú ý, sự xuất hiện của xe điện giúp chi phí vận hành càng tiết giảm đáng kể. Anh N.Q.H., ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM đang sử dụng ô tô điện VinFast VF 6 cho hay, bản thân không tốn tiền sạc pin nhờ được hưởng chính sách miễn phí sạc. Mỗi tháng chỉ trả 1,5 triệu tiền gửi bãi xe; 500.000 - 700.000 đồng phí BOT do thường xuyên đưa gia đình đi chơi cuối tuần. "Tổng cộng hàng tháng tôi chi khoảng 2 - 2,2 triệu đồng để sử dụng ô tô nên cảm thấy khá thoải mái, không quá nặng nề", anh H. nói thêm.

Từ các trường hợp thực tế cho thấy, việc nuôi ô tô không đến mức quá tốn kém nếu người dùng có kế hoạch tài chính rõ ràng, chọn xe hợp lý và sử dụng đúng nhu cầu. Thậm chí, nhiều gia đình còn coi ô tô là phương tiện phục vụ cho cả công việc lẫn sinh hoạt, mang lại chủ động và thoải mái trong di chuyển.

Anh Đặng Minh Đức, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM, đang sử dụng xe Toyota Raize, chia sẻ: "Mỗi tháng tôi trích sẵn 1 triệu đồng để dành cho các khoản chi phí như bảo dưỡng định kỳ, bảo hiểm thân vỏ, đăng kiểm, hư hỏng vặt... nhờ đó, tôi luôn có quỹ sẵn để chi tiêu khi cần thiết".

Thị trường hiện nay có nhiều dòng xe hybrid, xe điện giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành ẢNH: TN

Ngoài ra, hàng tháng anh Đức tốn khoảng 1,2 triệu đồng tiền gửi xe vì ở chung cư; 2 - 3 triệu đồng tiền xăng nên tổng chi phí sử dụng ô tô hàng tháng khoảng 4,2 - 5,2 triệu đồng. Theo anh, với thu nhập khoảng 40 triệu/tháng của hai vợ chồng, mức chi phí nuôi ô tô có thể chấp nhận được.

Nếu tính bình quân, đa phần người dùng ô tô phổ thông hiện nay sẽ cần chuẩn bị từ 2 - 5 triệu đồng/tháng để sử dụng ô tô, chưa tính chi phí khấu hao theo thời gian. Đây là con số có thể kiểm soát được, nhất là trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nhiều dòng xe tiết kiệm chi phí vận hành hơn.

Thay vì e ngại những lời truyền miệng, người mua xe nên cân nhắc kỹ nhu cầu di chuyển, khả năng tài chính và loại xe phù hợp để đưa ra quyết định chính xác nhất.